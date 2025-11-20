Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Para el desfile en traje de baño , la candidata peruana optó por un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda . El diseño contó con un top clásico de fruncido central y tirantes delgados, acompañado de una parte inferior tipo bikini de corte bajo. El estilismo se completó con pendientes largos y un peinado suelto en ondas, una propuesta que buscó equilibrar sobriedad y elegancia. Su presentación recibió comentarios positivos por la seguridad y fluidez que proyectó en el escenario.

La representante peruana Karla Bacigalupo tuvo una participación destacada en la competencia preliminar de Miss Universo , realizada la noche del 19 de noviembre en Tailandia . Debido a la diferencia horaria de 12 horas, la audiencia sudamericana pudo seguir el evento en vivo durante la mañana del mismo día. Más de cien candidatas desfilaron en una jornada clave, diseñada para definir quiénes avanzarán a la gran final del certamen internacional.

La representante de Perú , Karla Bacigalupo , obtuvo un reconocimiento destacado en la recta final de Miss Universo 2025 tras la publicación de la sesión fotográfica oficial del certamen. Especialistas y seguidores del concurso ubicaron su imagen entre las más comentadas y efectivas, lo que incrementó las expectativas a pocas horas de celebrarse la gala definitiva en Bangkok , Tailandia .

El certamen de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia, con la participación de 120 candidatas de distintos países. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig , primera danesa en ganar el título, entregará la corona en una gala que será transmitida internacionalmente.

La noche del 19 de noviembre, la representante peruana Karla Bacigalupo captó la atención del público en la previa a la final de Miss Universo 2025 . La modelo desfiló con vestuario diseñado exclusivamente por talento nacional. Manos peruanas estuvieron a cargo tanto del traje típico como del vestido de gala , lo que reafirmó el compromiso por mostrar la identidad y calidad de la moda local en un escenario internacional.

El certamen de Miss Universo 2025 despierta una gran expectativa entre los seguidores del evento en Perú. A pocas semanas de la realización de la gala final, la atención local se ha enfocado en Karla Bacigalupo , quien representa al país en esta edición y ha conseguido posicionarse como una de las favoritas a la corona universal.

Karla Bacigalupo se convirtió en una de las grandes sensaciones del desfile de traje típico del Miss Universo 2025 , al presentarse con un imponente diseño inspirado en el nevado Huascarán , la montaña más alta del Perú y una de las más emblemáticas de todo el continente.

La edición 2025 de Miss Universo reune en Tailandia a más de 130 candidatas provenientes de todos los continentes, quienes compiten por la corona en uno de los eventos de belleza y cultura más influyentes a escala global. El certamen, que tiene lugar bajo el lema “The Power of Love” , marca el inicio de una semana decisiva en la que se definirá a la sucesora de Victoria Kjaer , actual reina y representante de Dinamarca.

El glamour del Miss Universo regresa a Asia. Tailandia será, por cuarta vez en su historia , el país anfitrión del certamen que coronará a la mujer más bella del planeta. El evento se desarrollará el 21 de noviembre (horario de Asia), y jueves 20 en Latinoamérica, en el Impact Arena de Pak Kret , un recinto imponente ubicado en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok .

La peruana Karla Bacigalupo es la representante nacional en la edición 74 del concurso Miss Universo , que se celebra este 21 de noviembre de 2025 en Tailandia . Con formación en Administración y Dirección de Empresas y una carrera como actriz y productora, Bacigalupo llega al certamen como una mujer multifacética que quiere combinar belleza, presencia escénica y un mensaje de impacto.

