Perú

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

La representante peruana competirá contra más de 100 concursantes en Tailandia. Sigue aquí la cobertura minuto a minuto, horarios, cómo ver la transmisión y todo lo que ocurra en la gala.

Guardar
‘Miss Universo 2025′ con Karla
‘Miss Universo 2025′ con Karla Bacigalupo EN VIVO: Miss Perú buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia.
21:04 hsHoy

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: Videos y fotos de la participación de nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

La candidata peruana se perfila entre las favoritas del certamen gracias a su seguridad en pasarela, su presencia escénica y el fuerte mensaje cultural que lleva al escenario mundial.

Karla Bacigalupo a puertas de
Karla Bacigalupo a puertas de la gran final del Miss Universo 2025.

La peruana Karla Bacigalupo es la representante nacional en la edición 74 del concurso Miss Universo, que se celebra este 21 de noviembre de 2025 en Tailandia. Con formación en Administración y Dirección de Empresas y una carrera como actriz y productora, Bacigalupo llega al certamen como una mujer multifacética que quiere combinar belleza, presencia escénica y un mensaje de impacto.

Leer la nota completa
21:03 hsHoy

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

La representante peruana sigue avanzando en la etapa final de la competencia. Su rostro y desenvolvimiento la colocaron entre las favoritas

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

La representante de Perú, Karla Bacigalupo, obtuvo un reconocimiento destacado en la recta final de Miss Universo 2025 tras la publicación de la sesión fotográfica oficial del certamen. Especialistas y seguidores del concurso ubicaron su imagen entre las más comentadas y efectivas, lo que incrementó las expectativas a pocas horas de celebrarse la gala definitiva en Bangkok, Tailandia.

Leer la nota completa
20:54 hsHoy

¿Dónde será el Miss Universo 2025? Conoce el país asiático donde participa Karla Bacigalupo y otras misses del mundo

El certamen de belleza se celebrará en Asia, donde la representante peruana luchará por el cetro contra más de 80 candidatas. Conoce todos los detalles

El certamen más glamoroso del
El certamen más glamoroso del planeta regresa a Asia y promete una edición inolvidable en el Impact Arena, donde Karla Bacigalupo y candidatas de todo el mundo buscarán brillar ante millones de espectadores (Redes Sociales)

El glamour del Miss Universo regresa a Asia. Tailandia será, por cuarta vez en su historia, el país anfitrión del certamen que coronará a la mujer más bella del planeta. El evento se desarrollará el 21 de noviembre (horario de Asia), y jueves 20 en Latinoamérica, en el Impact Arena de Pak Kret, un recinto imponente ubicado en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

Leer la nota completa
20:54 hsHoy

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en países de Latinoamérica, EE.UU. y España? Horario y dónde ver la ceremonia en vivo

120 reinas buscan convertirse en la nueva Miss Universo. Conoce todos los detalles de la transmisión si te encuentras en México, Argentina, Colombia, Perú, España y otros países

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025,
Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, junto a otras representantes en la fase preliminar del concurso que definirá a las nuevas semifinalistas.

La edición 2025 de Miss Universo reune en Tailandia a más de 130 candidatas provenientes de todos los continentes, quienes compiten por la corona en uno de los eventos de belleza y cultura más influyentes a escala global. El certamen, que tiene lugar bajo el lema “The Power of Love”, marca el inicio de una semana decisiva en la que se definirá a la sucesora de Victoria Kjaer, actual reina y representante de Dinamarca.

Leer la nota completa
20:52 hsHoy

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

La representante peruana deslumbró en la preliminar del Miss Universo con un traje inspirado en la montaña más alta del Perú. Su impactante puesta en escena la colocó entre las grandes favoritas y generó entusiasmo inmediato en redes

Karla Bacigalupo deslumbra en su traje típico del Miss Universo 2025. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

Karla Bacigalupo se convirtió en una de las grandes sensaciones del desfile de traje típico del Miss Universo 2025, al presentarse con un imponente diseño inspirado en el nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú y una de las más emblemáticas de todo el continente.

Leer la nota completa
20:52 hsHoy

¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para seguir desde Perú

Karla Bacigalupo se perfila entre las favoritas para llevarse la corona universal. Conoce todos los detalles para seguir de cerca la competencia

¿Dónde ver el Miss Universo
¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para ver desde Perú

El certamen de Miss Universo 2025 despierta una gran expectativa entre los seguidores del evento en Perú. A pocas semanas de la realización de la gala final, la atención local se ha enfocado en Karla Bacigalupo, quien representa al país en esta edición y ha conseguido posicionarse como una de las favoritas a la corona universal.

Leer la nota completa
20:51 hsHoy

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

La representante peruana deslumbró con su porte y pasarela en la etapa final del concurso de belleza. Manos peruanas estuvieron a cargo de su vestuario

Karla Bacigalupo deslumbra en su traje típico del Miss Universo 2025. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

La noche del 19 de noviembre, la representante peruana Karla Bacigalupo captó la atención del público en la previa a la final de Miss Universo 2025. La modelo desfiló con vestuario diseñado exclusivamente por talento nacional. Manos peruanas estuvieron a cargo tanto del traje típico como del vestido de gala, lo que reafirmó el compromiso por mostrar la identidad y calidad de la moda local en un escenario internacional.

Leer la nota completa
20:51 hsHoy

Miss Universo 2025: Todas las candidatas del certamen y las favoritas para llevarse la codiciada corona

El Top 30 de semifinalistas en el certamen de belleza será definido en unas horas

La edición 2025 de Miss
La edición 2025 de Miss Universo reúne a 120 candidatas de todo el mundo en Tailandia (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El certamen de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia, con la participación de 120 candidatas de distintos países. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig, primera danesa en ganar el título, entregará la corona en una gala que será transmitida internacionalmente.

Leer la nota completa
20:51 hsHoy

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

La representante peruana sigue avanzando en la etapa final de la competencia. Su rostro y desenvolvimiento la colocaron entre las favoritas

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

La representante de Perú, Karla Bacigalupo, obtuvo un reconocimiento destacado en la recta final de Miss Universo 2025 tras la publicación de la sesión fotográfica oficial del certamen. Especialistas y seguidores del concurso ubicaron su imagen entre las más comentadas y efectivas, lo que incrementó las expectativas a pocas horas de celebrarse la gala definitiva en Bangkok, Tailandia.

Leer la nota completa
20:50 hsHoy

Así fue la presentación de Karla Bacigalupo en la preliminar del Miss Universo 2025

La representante peruana Karla Bacigalupo tuvo una participación destacada en la competencia preliminar de Miss Universo, realizada la noche del 19 de noviembre en Tailandia. Debido a la diferencia horaria de 12 horas, la audiencia sudamericana pudo seguir el evento en vivo durante la mañana del mismo día. Más de cien candidatas desfilaron en una jornada clave, diseñada para definir quiénes avanzarán a la gran final del certamen internacional.

Para el desfile en traje de baño, la candidata peruana optó por un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda. El diseño contó con un top clásico de fruncido central y tirantes delgados, acompañado de una parte inferior tipo bikini de corte bajo. El estilismo se completó con pendientes largos y un peinado suelto en ondas, una propuesta que buscó equilibrar sobriedad y elegancia. Su presentación recibió comentarios positivos por la seguridad y fluidez que proyectó en el escenario.

Karla Bacigalupo lució una ropa
Karla Bacigalupo lució una ropa de baño de dos piezas para la preliminar.

Temas Relacionados

Karla BacigalupoMiss Universo 2025Miss Perúperu-entretenimiento

Últimas noticias

Extraditan a peruano investigado por abusos a menores en Estados Unidos: exmaestro es señalado por múltiples ataques y temen más víctimas

Según la embajada de Estados Unidos, la entrega de Wilbert Sequeiros a las autoridades estadounidenses se concretó tras un operativo que involucró al DSS, U.S. Marshals y entidades peruanas

Extraditan a peruano investigado por

Cocodrilo de Tumbes: así avanza la recuperación de una especie emblemática tras décadas de amenaza

La labor conjunta de Fondepes, Osinfor y la comunidad ha permitido fortalecer las medidas de protección y mejorar las condiciones de los hábitats donde se desarrolla este reptil

Cocodrilo de Tumbes: así avanza

Abogado de Betssy Chávez provoca a Fuerza Popular: “Fujimori no descansará en paz si tiene representantes más perversos que él”

El abogado Raúl Noblecilla protagonizó un tenso intercambio con la bancada fujimorista durante el debate que aprobó un segundo informe sobre la inhabilitación de su clienta

Abogado de Betssy Chávez provoca

Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton

A pocas horas de la final del Miss Universo, los peruanos critican con fuerza a Newton por los “trajes básicos” que ha entregado a la candidata peruana.

Furia en redes por los

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Las más de 100 candidatas darán lo mejor de sí en la etapa final de la competencia. Sigue todos los detalles y pormenores de la competencia donde muchas aspiran a llevarse la corona máxima de la belleza

Miss Universo 2025 EN VIVO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Denunciaron a un fiscal por

Denunciaron a un fiscal por hacer acuerdos en una causa por asociación ilícita para bajarle la pena a dos imputados

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Antes de ver a Santilli, Zamora reunió a los gobernadores del norte y reclamó más fondos para las provincias

Mar del Plata: un conductor alcoholizado chocó dos autos estacionados y los dejó destrozados

Cómo fue el reconocimiento a Fundación Huésped en una gala solidaria por su labor en VIH y salud pública

INFOBAE AMÉRICA

Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

Wall Street cerró con una fuerte caída pese a un prometedor inicio de la jornada

Imágenes del NTSB muestran cómo se desprendió el motor del avión de carga de UPS antes del accidente en Louisville

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

DEPORTES

Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas