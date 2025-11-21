Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Las candidatas al Miss Universo 2025 desfilan en traje de baño en Tailandia | Telemundo 2025

La noche del Miss Universo 2025 dejó emociones intensas para el público peruano luego de que Karla Bacigalupo, representante del Perú, culminara su participación sin ingresar al Top 30 del certamen realizado en Tailandia. A pesar del resultado, la candidata decidió despedirse con un mensaje lleno de gratitud, madurez y orgullo por todo lo que vivió en una competencia que reunió a más de cien mujeres de diferentes países y culturas.

Su despedida, compartida a través de sus historias de Instagram, se convirtió en una muestra sincera del esfuerzo que hay detrás de cada concursante, más allá de los minutos que se ven en pantalla. En su mensaje, Bacigalupo abrió el corazón al país que representó con dedicación.

“Muchísimas gracias mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia”, escribió, resaltando que su paso por el concurso no fue un logro individual, sino una aventura compartida con todos los peruanos que siguieron su preparación desde el primer día. Además, destacó lo que significó haber convivido con delegadas de distintos continentes.

Karla Bacigalupo se despide del Miss Universo 2025 con emotivo mensaje tras quedar fuera del Top 30. Infobae Perú / Captura: IG

“Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países, estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía”, expresó, haciendo énfasis en el compañerismo que caracteriza a las participantes lejos del escenario competitivo.

Mientras la gala final avanzaba y se anunciaban a las semifinalistas, el nombre de Perú no figuró entre las seleccionadas. Sin embargo, quienes han seguido la trayectoria de Karla saben que su participación no se limita únicamente a un resultado en el tablero.

Su desempeño en los preliminares, la seguridad con la que desfiló y la serenidad que mostró en cada actividad previa ya habían dejado una impresión positiva entre fanáticos locales y extranjeros. A pesar de no ser llamada al Top 30, su imagen se mantuvo entre las favoritas del público peruano, que valoró su disciplina y su evolución desde el inicio del certamen.

Karla Bacigalupo se despide del Miss Universo 2025 con emotivo mensaje tras quedar fuera del Top 30. Infobae Perú / Captura: IG

Karla Bacigalupo agradeció apoyo de Jessica Newton

Tras la ceremonia, la reina peruana también dedicó un mensaje especial al equipo que la acompañó en todo el proceso. “Gracias al @missperuofficial y @jessicanewtonofficial por guiarme y apoyarme”, escribió, reconociendo el trabajo de la organización que preparó su participación en una de las temporadas más competitivas del certamen internacional.

Con ello, dejó claro que los resultados son solo una parte del camino y que su experiencia fue posible gracias al respaldo logístico y emocional de quienes apostaron por su candidatura.

La atmósfera general del certamen estuvo marcada por un ambiente de celebración para algunas delegaciones y de reflexión para otras. No obstante, la reacción de Karla mostró una madurez que fue destacada por sus seguidores: lejos de enfocarse en el resultado, su despedida remarcó lo vivido, lo aprendido y lo compartido. “Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!”, escribió al finalizar su publicación, reafirmando el orgullo nacional que sintió desde su llegada a Tailandia hasta el último minuto de la gala.

Karla Bacigalupo se despide del Miss Universo 2025 con emotivo mensaje tras quedar fuera del Top 30. Infobae Perú / Captura: IG

Fátima Bosch ganó el Miss Universo 2025 y hace historia para México

La noche culminó con una celebración inolvidable para México: Fátima Bosch, la representante mexicana, fue coronada como Miss Universo 2025 en una gala realizada en Tailandia que reunió a más de cien candidatas de todo el mundo. Su triunfo no solo encendió el orgullo de su país, sino que también se convirtió en uno de los momentos más comentados del certamen.

Bosch, originaria de Tabasco, llegó a la competencia como una de las favoritas gracias a su desempeño sólido en las preliminares, su oratoria segura y una presencia escénica que la mantuvo entre las más destacadas desde el inicio. La noche final confirmó las expectativas cuando avanzó con firmeza hasta convertirse en la mujer más bella del planeta según la Organización Miss Universo.

El cuadro de finalistas dejó a México en la cima, seguido por Miss Tailandia como primera finalista, Miss Venezuela como segunda, Miss Filipinas como tercera y Miss Costa de Marfil como cuarta finalista. La emoción del público se intensificó cuando la corona fue colocada en la cabeza de Fátima Bosch, quien no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a sus compañeras.

Fátima Bosch gana en Miss Universo 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Uno de los momentos más memorables de la final llegó con el discurso de despedida de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, cuyas palabras emotivas conmovieron al público y prepararon el escenario para la coronación de la nueva reina.

La participación de Bosch estuvo marcada por un episodio que generó polémica días antes del evento, luego de ser víctima de un acto de maltrato por parte de un directivo de la organización en Tailandia. Este incidente desencadenó rechazo mundial y llevó a que la atención se centrara aún más en su desempeño. Por ello, su respuesta en la ronda de preguntas adquirió una fuerza especial. Consultada sobre los retos de ser mujer en 2025 y cómo usaría el título para promover espacios seguros, declaró con firmeza: “Como mujer y como Miss Universo alzaría mi voz para crear cambios, porque somos fuertes, valerosas y siempre nos ponemos de pie; esa es nuestra historia.”

Miss México Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025