Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más reconocidos y tradicionales a nivel internacional, fundado en 1952 con la premisa de destacar la elegancia, las capacidades y el compromiso social de mujeres de diversos países. Cada edición sirve como una vitrina del empoderamiento femenino, la diversidad cultural y la evolución de los ideales de belleza en el mundo.
La edición 74° del concurso tendrá su gala final el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, pero en países de Latinoamérica se transmitirá hoy jueves 20. Por primera vez, participará una representante de Palestina, y la competencia contará con candidatas debutantes y el regreso de países históricamente ausentes.
El certamen también presenta novedades como la corona “Lumière de l’Infini”, creada por la casa filipina Jewelmer, que incorpora perlas doradas del Mar del Sur y tiene un valor cercano a cinco millones de dólares.
Durante la final, el formato contempla la selección de semifinalistas, quienes desfilan en traje de baño, traje de gala y responden preguntas del jurado. El objetivo de la noche es elegir a la mujer que personifique no solo la belleza, sino también la capacidad de inspirar y liderar a nivel internacional.
En la antesala de la gala final de Miss Universo 2025, que esta noche coronará a una nueva reina en Tailandia, una candidata ha concentrado la atención internacional por el peso histórico que representa su participación.
Sigue la expectativa por la inminente coronación de una nueva Miss Universo en la edición número 74 del certamen. En menos de 12 horas, se dará inicio a la gala final que definirá a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, la danesa que llevó la corona durante 2024.
La edición 74 de Miss Universo, que se celebrará en los próximos días en Tailandia, presentará una corona creada por la casa de alta joyería Jewelmer, de Filipinas. El diseño, titulado Lumière de l’Infini, integra materiales exclusivos y representa un hito en la historia del certamen.
En Estados Unidos, los espectadores podrán disfrutar del certamen en Telemundo y a través de Peacock TV, su plataforma digital de streaming.
Para los países de Latinoamérica, la señal principal se ofrecerá mediante Telemundo Internacional y el canal oficial de YouTube de Miss Universo, permitiendo conectarse desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes. Además, varios países han confirmado la retransmisión en canales locales: Imagen Televisión en México, Venevisión y Venevisión Play en Venezuela, RCN Televisión en Colombia, Azteca Guate en Guatemala, Canal 13 en Chile, WAPA TV en Puerto Rico, Canal 21 y Megavisión en El Salvador, Canal 38 de ¡OPA! en Costa Rica y Canal 8 de Telemedios en República Dominicana.
En España, el evento será accesible a través del canal de YouTube de Miss Universo, facilitando que la audiencia europea pueda seguir cada detalle del concurso sin restricciones geográficas ni de señal.
En buena parte de América Latina, como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la cita comenzará el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas. El inicio será una hora más tarde—20:00 horas—para audiencias en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba.
Por su parte, en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la transmisión de Miss Universo está programada para las 21:00 horas. Mientras tanto, en el Cono Sur—Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil—la gala podrá seguirse desde las 22:00 horas del jueves.
En Estados Unidos, la emisión tendrá lugar a las 8 p.m. (ET) en la costa este, 7 p.m. (CT) en el centro y 5 p.m. (PT) en la costa oeste. Para Europa, la gala será en la madrugada del viernes, a la 1:00 en el Reino Unido, Irlanda y Portugal, y a las 2:00 en España, Francia, Alemania e Italia. Así, la competencia internacional se vivirá en todas las latitudes.
La organización Miss Universo se prepara para celebrar una nueva edición en noviembre de 2025, consolidándose como uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel internacional. Desde su creación en 1952, el concurso ha evolucionado en sus estándares y lineamientos, permitiendo que mujeres de contextos diversos puedan aspirar a convertirse en la nueva portadora de la corona. Para conocer cómo llegan las participantes hasta la final y cuáles son los pasos que atraviesan desde la convocatoria hasta la coronación, es clave entender los requisitos oficiales y el método de evaluación aplicado por el jurado.
A horas de que el mundo corone a una nueva reina, el tema Miss Universo vuelve a ser furor en redes sociales. Además del glamour, los reflectores y el espectáculo, la ocasión amerita un repaso a los orígenes del concurso. Su historia está ligada a un quiebre empresarial que transformó para siempre el universo de los certámenes de belleza.
El certamen de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia, con la participación de 120 candidatas de distintos países. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig, primera danesa en ganar el título, entregará la corona en una gala que será transmitida internacionalmente.