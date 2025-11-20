Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Miss Universo 2025 EN VIVO: últimas noticias y todos los detalles del final de la competencia

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más reconocidos y tradicionales a nivel internacional, fundado en 1952 con la premisa de destacar la elegancia, las capacidades y el compromiso social de mujeres de diversos países. Cada edición sirve como una vitrina del empoderamiento femenino, la diversidad cultural y la evolución de los ideales de belleza en el mundo.

La edición 74° del concurso tendrá su gala final el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, pero en países de Latinoamérica se transmitirá hoy jueves 20. Por primera vez, participará una representante de Palestina, y la competencia contará con candidatas debutantes y el regreso de países históricamente ausentes.

El certamen también presenta novedades como la corona “Lumière de l’Infini”, creada por la casa filipina Jewelmer, que incorpora perlas doradas del Mar del Sur y tiene un valor cercano a cinco millones de dólares.

Durante la final, el formato contempla la selección de semifinalistas, quienes desfilan en traje de baño, traje de gala y responden preguntas del jurado. El objetivo de la noche es elegir a la mujer que personifique no solo la belleza, sino también la capacidad de inspirar y liderar a nivel internacional.