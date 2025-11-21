Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025. IG

La directora nacional de Miss Perú, Jessica Newton, recibió el reconocimiento como Mejor Directora durante la edición número 74 del certamen Miss Universo 2025, gala que tuvo lugar el jueves 20 de noviembre (horario de Perú). La premiación se realizó en un contexto especial para la delegación peruana, ya que el país fue representado por Karla Bacigalupo, quien no consiguió avanzar a las últimas fases ni obtener el esperado título de reina universal. El máximo galardón de la noche correspondió a la representante de México, Fátima Bosch, coronada ante una audiencia global.

En el evento, Jessica Newton se hizo acreedora de un reconocimiento que destaca su labor al frente de la organización peruana. La distinción como mejor directora del certamen fue otorgado al final de la premiación.

Newton, con larga experiencia en la preparación de reinas de belleza, compartió un mensaje dirigido al público y a su equipo a través de sus redes sociales y ante la prensa internacional.

“Hoy recibo este reconocimiento como mejor directora de Miss Universe edición 74 con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad, aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país”, expresó Newton, visiblemente emocionada durante el segmento de la premiación.

Karla Bacigalupo, quien representó a Perú tras un proceso de selección nacional coordinado por Newton, no logró ubicarse entre las finalistas. Su desempeño fue reconocido en redes sociales, donde muchos destacaron su esfuerzo, elegancia y preparación. Sin embargo, las expectativas sobre una nueva clasificación de Perú en el cuadro principal no se cumplieron, dejando sentimientos encontrados tanto en el público como en la organización.

Ante esta situación, Jessica Newton reafirmó la filosofía que ha guiado su gestión y la manera en la que enfrenta los desafíos profesionales. “Mi trabajo nunca ha estado orientado a evitar la eliminación sino a perseguir la victoria con disciplina, entrega y compromiso por quienes confían en mí, teniendo siempre claro el respeto a cada una de las reinas que representan los 120 países en competencia y para ello es fundamental competir correctamente y saber perder o ganar con la misma humildad, gracias de corazón a quienes me acompañan en este camino”, aseguró en su discurso.

La edición 74 del Miss Universo destacó no solo por la competencia entre las candidatas, sino también por los cambios en la estructura del evento y por la diversidad de perfiles en las delegaciones. La representante mexicana Fátima Bosch fue finalmente coronada como Miss Universo 2025, sucediendo a la reina del año anterior y estableciendo una nueva referencia dentro del certamen.

Las palabras de aliento de Jessica Newton hacia Karla Bacigalupo

Luego de culminar su participación en el Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo compartió un emotivo mensaje de agradecimiento en redes sociales, donde destacó el orgullo que siente por haber representado al Perú en el certamen internacional. Aunque no logró clasificar entre las finalistas, la modelo se mostró satisfecha con su desempeño y con la experiencia vivida. Además, agredició al público y Jessica Newton por guiarla.

No paso mucho tiempo para la respuesta de Jessica Newton, directora del Miss Perú, quien reafirmó públicamente su apoyo incondicional a la representante nacional. “Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo”, expresó la directora, dejando claro que el resultado no define el valor de la representante peruana ni el esfuerzo que puso en cada etapa del concurso.

Aunque la corona no llegó a manos de Bacigalupo, su participación fue celebrada por seguidores y figuras del medio, quienes destacaron que dejó en alto el nombre del país y que esta experiencia marca solo el inicio de una nueva etapa en su carrera.

