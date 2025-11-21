Masa muscular y salud cerebral: por qué el músculo protege, estimula y nutre al cerebro

Desde mejorar la memoria hasta reducir la inflamación, el músculo cumple un rol determinante en el funcionamiento del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio regular es una de las recomendaciones esenciales cuando se habla de una vida saludable. Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) recuerdan que realizar actividad física al menos 150 minutos por semana reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora el estado de ánimo y ayuda a mantener un peso adecuado. Sin embargo, cuando pensamos en ejercicio, solemos imaginar caminatas, trotes suaves o sesiones de bicicleta. Y aunque el cardio es importante, los entrenamientos de fuerza se han convertido en una recomendación cada vez más enfatizada por las instituciones de salud, debido a que ofrecen beneficios profundos que van mucho más allá de la estética o el aumento del rendimiento físico.

Uno de esos beneficios, quizá el menos conocido, es su impacto directo en la salud cerebral. Lejos de ser un tejido pasivo, la masa muscular funciona como un órgano activo que libera sustancias capaces de proteger, estimular y nutrir al cerebro. Desde mejorar la memoria y la concentración hasta reducir la inflamación y fortalecer la salud emocional, el músculo cumple un rol determinante en el funcionamiento del sistema nervioso. Por eso, comprender la relación entre masa muscular y cerebro es clave para diseñar una vida verdaderamente saludable, especialmente a medida que envejecemos.

Por qué el músculo protege, estimula y nutre al cerebro

El ejercicio de fuerza mejora la salud vascular, aumentando el flujo sanguíneo y facilitando que el cerebro reciba más oxígeno y nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo actúa como un órgano endocrino que beneficia al cerebro

Cuando haces ejercicio de fuerza, tus músculos liberan mioquinas, unas sustancias que viajan por la sangre y tienen efectos directos en el sistema nervioso central.

Las más importantes son:

Irisina: favorece la creación de nuevas neuronas (neurogénesis), especialmente en el hipocampo, la zona del cerebro que regula la memoria y el aprendizaje.

BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro): protege las neuronas existentes y mejora la plasticidad cerebral.

Interleuquina-6 (IL-6) “buena” (la producida por el músculo, no la inflamatoria): reduce la inflamación sistémica.

En conjunto, estas sustancias hacen que un cerebro expuesto a entrenamiento de fuerza sea más resistente al deterioro cognitivo, más plástico y más capaz de manejar el estrés.

Más músculo es igual a menos inflamación general

La masa muscular ayuda a mantener niveles saludables de glucosa e insulina, lo que reduce inflamación crónica de bajo grado. Esto es importante porque la inflamación sistémica es uno de los factores que más envejecen al cerebro, aceleran la pérdida neuronal y aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia y el deterioro cognitivo leve.

Personas con buena cantidad de masa muscular suelen tener:

Menores niveles de marcadores inflamatorios

Mejor control de glucosa

Menor riesgo de deterioro cognitivo asociado a la edad

Mantener músculo mejora la circulación y oxigenación cerebral

El ejercicio de fuerza mejora la salud vascular, aumentando el flujo sanguíneo y facilitando que el cerebro reciba más oxígeno y nutrientes.

Un cerebro bien irrigado:

Toma mejores decisiones

Tiene mayor claridad mental

Mantiene mejor memoria

Envejece más lentamente

Los entrenamientos de fuerza deben estar enfocados en grandes grupos musculares como piernas, glúteos, espalda y pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo ayuda a regular hormonas que influyen en el cerebro

La masa muscular contribuye a un mejor balance hormonal general. Esto impacta directamente en:

Estado de ánimo (regulación de serotonina y dopamina)

Estrés (niveles más equilibrados de cortisol)

Sueño , clave para consolidar memoria

Metabolismo cerebral (mejor uso de glucosa)

No por gusto, muchas terapias contra la depresión y la ansiedad recomiendan entrenamiento de fuerza como parte del tratamiento.

Tener más músculo protege al cerebro del envejecimiento

La pérdida de masa muscular (sarcopenia) está estrechamente relacionada con:

mayor riesgo de demencia

peor memoria

disminución de la velocidad de procesamiento

deterioro ejecutivo (organización, decisiones, concentración)

En cambio, mantener músculo a lo largo de los años está asociado con:

Mejor rendimiento cognitivo en la adultez y vejez

Menor riesgo de deterioro cognitivo

Mayor independencia física y mental

Mayor reserva cognitiva

¿Cuánto entrenamiento de fuerza se necesita para beneficiar al cerebro?

Los estudios muestran que basta con:

2 a 3 sesiones por semana

30–45 minutos cada una

Enfocadas en grandes grupos musculares (piernas, glúteos, espalda, pecho)

El ejercicio aeróbico también es importante, pero la fuerza es la que más impacto tiene en la masa muscular y en las mioquinas que protegen al cerebro.