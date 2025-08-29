Perú

El platillo de este país superó al pan con chicharrón de Perú como el mejor desayuno del mundo, según Taste Atlas 2025

El clásico desayuno peruano busca superar al bolón verde de Ecuador en los cuartos de final del Mundial de Desayunos, con el apoyo masivo de los fanáticos en redes sociales

Pan con chicharrón no es el mejor desatuno del mundo, según Taste Atlas 2025.

Los peruanos se han volcado en redes sociales para respaldar al tradicional pan con chicharrón, que busca vencer al bolón verde de Ecuador en los cuartos de final del Mundial de Desayunos, torneo virtual organizado por el popular streamer español Ibai Llanos. El entusiasmo es grande, especialmente después de la victoria contundente que el platillo peruano consiguió frente a los chilaquiles de México en la ronda anterior.

Sin embargo, la competencia también ha dejado una sorpresa: pese a que Perú ha sido reconocido en múltiples ocasiones como la mejor gastronomía del mundo, el pan con chicharrón no figura entre los primeros lugares del ranking Top 100 Breakfasts in the World 2025, elaborado por el portal gastronómico TasteAtlas. En la más reciente edición, el clásico desayuno peruano quedó fuera del top del listado, algo que muchos internautas consideran una injusticia frente a su popularidad.

Pan con chicharrón, gastronomía peruana, desayuno

¿Qué país tiene el mejor desayuno del mundo?

Según el ranking elaborado por el portal gastronómico TasteAtlas, el reconocimiento al mejor desayuno del mundo no recayó en Sudamérica ni en Europa, sino en Medio Oriente. Turquía sorprendió al quedarse con el primer lugar gracias al kahvaltı, que obtuvo un puntaje de 4.8/5. Esta tradición culinaria va más allá de un simple plato y refleja la riqueza cultural del país. El término proviene de “kahve” (café) y “altı” (debajo/antes), lo que significa literalmente “antes del café”, en alusión a la costumbre otomana de disfrutar esta comida antes de beber la popular infusión.

El kahvaltı turco destaca por su abundancia y variedad: combina sabores dulces y salados en una mesa que reúne quesos, aceitunas, vegetales frescos, panes locales, huevos, börek, baklava u otros pasteles, acompañados de té turco (çay). Más que un plato único, se trata de una experiencia gastronómica compuesta por múltiples opciones que, en conjunto, conquistaron el primer lugar del ranking mundial.

Kahvaltı de Turquía se corona como el mejor desayuno del mundo, según Taste Atlas 2025.

¿En qué puesto está el pan con chicharrón?

De acuerdo con el ranking gastronómico de TasteAtlas, el pan con chicharrón peruano ocupa el puesto 19 a nivel mundial, una posición lejana del top 5 y superada por diversas propuestas de Europa y América del Norte. En cuanto a Sudamérica, solo un país logró figurar dentro del top 10 de los mejores desayunos del mundo, lo que evidencia la fuerte competencia internacional en esta categoría.

A pesar de ello, el pan con chicharrón se mantiene como un plato emblemático de la mesa peruana, presente en los desayunos de millones de familias. Su sabor único, que combina el chicharrón crujiente con camote frito y salsa criolla en un pan tradicional, refleja la versatilidad y riqueza de la gastronomía nacional, reconocida mundialmente por su diversidad y fusión de influencias.

Pan con chicharrón se ubica en el puesto 19 del ranking de mejores desayunos en el mundo de Taste Atlas.

¿Cuál es el país de Sudamérica con el mejor desayuno?

En el ámbito sudamericano, solo un país logró posicionarse dentro del top 10 de la lista de los mejores desayunos del mundo, según el portal gastronómico TasteAtlas. Esto evidencia que la mayoría de los países de la región quedaron rezagados frente a las opciones de otros continentes. El país destacado es Brasil, con su tradicional pão de queijo, también conocido como pan de queso, que se ha convertido en un símbolo de la gastronomía brasileña.

Pão de queijo es el mejor desayuno de Sudamérica, según ranking de Taste Atlas 2025.

El pão de queijo tiene sus raíces en las invenciones culinarias de los esclavos africanos, quienes aprovechaban los residuos de la planta de yuca para elaborar un almidón que luego horneaban en pequeñas bolitas. Originalmente no se añadía queso, pero a finales del siglo XIX, con el fin de la esclavitud y la mayor disponibilidad de alimentos, los habitantes del estado de Minas Gerais, centro lácteo de Brasil, comenzaron a incorporar queso y leche a la preparación, dando origen al pan de queso tal como se conoce hoy.

