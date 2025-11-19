Óscar Arriola, jefe de la PNP, respalda a coronel implicado en robo de medio millón de soles: “Trabaja 23 horas y media”

Fuente: PanamericanaTV

El jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, expresó este martes apoyo absoluto al coronel Juan Carlos Montúfar, responsable de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, tras una denuncia que lo vincula con el robo de medio millón de soles junto a otros efectivos.

“Mi respaldo total a uno de los policías que ha asomado en los últimos tiempos, sumamente valiente, corajudo. Un policía que trabaja 23 horas y media al día. Yo soy testigo de ello”, declaró el alto mando al programa 24 Horas de Panamericana TV.

Indicó que cualquier ciudadano puede presentar acusaciones, aunque aclaró que estas deben pasar por un proceso exhaustivo. “Todo tiene que investigarse. Por supuesto que tiene que haber una investigación y, además, prolija. Todos se investigan de manera prolija, pero este con mayor énfasis”, señaló.

Arriola subrayó la importancia de revisar con detalle hechos que, según él, podrían carecer de sustento. “Los casos que a todas luces resultan tendenciosos y que encierran un contenido muy reñido con la verdad, son los que más se deben investigar para sostener una tesis creíble, una tesis que entre al terreno de la certeza en que estos hechos no se habían producido”, manifestó.

Montúfar es acusado por el empresario inmobiliario José Antonio Muchaipiña de haberle sustraído, junto a su equipo, medio millón de soles durante una intervención en su vivienda de Huacho, al norte de Lima, en octubre pasado.

El denunciante aseguró contar con documentos y extractos bancarios que comprueban la existencia de los fondos y señalan retiros previos por altas sumas, equivalentes a lo denunciado. “Esta plata me ha costado a mi familia y a mí tenerlo. No es justo que ustedes se lo roben. Devuelvan mi dinero, devuélvanmelo”, reclamó.

Según declaró a Panorama, el operativo se realizó sin fiscal presente ni orden formal de allanamiento. Testimonios recogidos por el dominical entre vecinos sugieren que los agentes se dirigieron directamente a la vivienda y que el interés principal recaía en el empresario, no en un grupo delictivo.

Los agentes también habrían destruido y retirado la cámara de seguridad del inmueble, elemento que Muchaipiña considera clave para aclarar lo ocurrido durante una incursión presentada como un operativo contra supuestos delincuentes en la vivienda, pero que no dejó ninguna persona detenida.

El empresario denunciante, José Antonio Muchaipiña, asegura contar con documentos y extractos bancarios que prueban la existencia de los fondos sustraídos por los agentes

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, también defendió a Montúfar al señalar que las acusaciones responden a represalias por el trabajo realizado en la Dirincri, donde se han producido varias detenciones en los últimos meses. “Definitivamente, cuando la Policía está actuando, somos firmes. Vamos a tener esta clase de denuncias, pero esto no quiere decir que dejemos de actuar”, indicó.

Informó además que la Inspectoría policial inició las investigaciones para esclarecer la denuncia. “Tenemos mano dura frente a la corrupción. No vamos a permitir, de ninguna manera, esta clase de actos. El señor coronel ayer ha sido partícipe, ha dado su versión. Nos sometemos a las investigaciones para determinar fehacientemente lo que ha pasado”, señaló.

El coronel, por su parte, señaló estar dispuesto a afrontar toda pesquisa que permita “determinar con precisión la manera y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”.