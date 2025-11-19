Perú

Óscar Arriola, jefe de la PNP, respalda a coronel implicado en robo de medio millón de soles: “Trabaja 23 horas y media”

El jefe policial respaldó al coronel Juan Carlos Montúfar, quien enfrenta una denuncia por el presunto robo de medio millón de soles durante una intervención policial en Huacho

Guardar
Fuente: PanamericanaTV

El jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, expresó este martes apoyo absoluto al coronel Juan Carlos Montúfar, responsable de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, tras una denuncia que lo vincula con el robo de medio millón de soles junto a otros efectivos.

“Mi respaldo total a uno de los policías que ha asomado en los últimos tiempos, sumamente valiente, corajudo. Un policía que trabaja 23 horas y media al día. Yo soy testigo de ello”, declaró el alto mando al programa 24 Horas de Panamericana TV.

Indicó que cualquier ciudadano puede presentar acusaciones, aunque aclaró que estas deben pasar por un proceso exhaustivo. “Todo tiene que investigarse. Por supuesto que tiene que haber una investigación y, además, prolija. Todos se investigan de manera prolija, pero este con mayor énfasis”, señaló.

Arriola subrayó la importancia de revisar con detalle hechos que, según él, podrían carecer de sustento. “Los casos que a todas luces resultan tendenciosos y que encierran un contenido muy reñido con la verdad, son los que más se deben investigar para sostener una tesis creíble, una tesis que entre al terreno de la certeza en que estos hechos no se habían producido”, manifestó.

Fuente: Exitosa

Montúfar es acusado por el empresario inmobiliario José Antonio Muchaipiña de haberle sustraído, junto a su equipo, medio millón de soles durante una intervención en su vivienda de Huacho, al norte de Lima, en octubre pasado.

El denunciante aseguró contar con documentos y extractos bancarios que comprueban la existencia de los fondos y señalan retiros previos por altas sumas, equivalentes a lo denunciado. “Esta plata me ha costado a mi familia y a mí tenerlo. No es justo que ustedes se lo roben. Devuelvan mi dinero, devuélvanmelo”, reclamó.

Según declaró a Panorama, el operativo se realizó sin fiscal presente ni orden formal de allanamiento. Testimonios recogidos por el dominical entre vecinos sugieren que los agentes se dirigieron directamente a la vivienda y que el interés principal recaía en el empresario, no en un grupo delictivo.

Los agentes también habrían destruido y retirado la cámara de seguridad del inmueble, elemento que Muchaipiña considera clave para aclarar lo ocurrido durante una incursión presentada como un operativo contra supuestos delincuentes en la vivienda, pero que no dejó ninguna persona detenida.

El empresario denunciante, José Antonio
El empresario denunciante, José Antonio Muchaipiña, asegura contar con documentos y extractos bancarios que prueban la existencia de los fondos sustraídos por los agentes

Acciones

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, también defendió a Montúfar al señalar que las acusaciones responden a represalias por el trabajo realizado en la Dirincri, donde se han producido varias detenciones en los últimos meses. “Definitivamente, cuando la Policía está actuando, somos firmes. Vamos a tener esta clase de denuncias, pero esto no quiere decir que dejemos de actuar”, indicó.

Informó además que la Inspectoría policial inició las investigaciones para esclarecer la denuncia. “Tenemos mano dura frente a la corrupción. No vamos a permitir, de ninguna manera, esta clase de actos. El señor coronel ayer ha sido partícipe, ha dado su versión. Nos sometemos a las investigaciones para determinar fehacientemente lo que ha pasado”, señaló.

El coronel, por su parte, señaló estar dispuesto a afrontar toda pesquisa que permita “determinar con precisión la manera y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaPNPperu-noticiasJuan Carlos MontúfarHuacho

Más Noticias

Parque eólico de USD 240 millones en Arequipa toma fuerza: así marcha el proyecto Caravelí

Celaris Energy acelera la construcción de Caravelí, un proyecto que ya supera el 56% de avance y que incorporará 37 aerogeneradores, una nueva línea de transmisión y certificación I-REC para sumar energía renovable al sistema eléctrico peruano desde 2026

Parque eólico de USD 240

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ arrancaron sin problemas en el primer set, pero en el siguiente juego se vio sorprendida con el nivel del cuadro de Puente Piedra, que igualó la serie. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Este es el único canal de TV en Perú que transmitirá el Miss Universo 2025 donde participa la peruana Karla Bacigalupo

El Miss Universo 2025, con la peruana entre las favoritas, se transmitirá en vivo desde Tailandia a través de una señal exclusiva para el público peruano, y del canal oficial de YouTube del certamen internacional

Este es el único canal

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

El delantero peruano participó en un partido amistoso contra Rociana, que acabó 5-0, en el Memorial Fuente Clara Cabrera. Alineó de titular, aprovechando su oportunidad con un gol de buena factura

Sebastien Pineau puso fin a

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

El general Mario Arata renunció de manera irrevocable tras un enfrentamiento con el edil, quien lo había cuestionado públicamente por su gestión. “Mi dignidad no me permite trabajar así”, dijo

Gerente de Seguridad de Miraflores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

ENTRETENIMIENTO

Este es el único canal

Este es el único canal de TV en Perú que transmitirá el Miss Universo 2025 donde participa la peruana Karla Bacigalupo

Premios del Miss Universo 2025: joyas, autos de lujo y la fortuna que podría recibir Karla Bacigalupo si conquista la corona en Tailandia

¿Dónde será el Miss Universo 2025? Conoce el país asiático donde participa Karla Bacigalupo y otras misses del mundo

Shakira comparte fotos de su estadía en Lima: huacas, llamas de colores y desayuno peruano

Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionan declaraciones de Pamela Franco: “La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026