Fernanda Tomé reveló clave que marcó triunfo de San Martín frente Alianza Lima en la primera final: “Nuestro equipo tiene poder”

La brasileña analizó la victoria ante las 'blanquiazules' en la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (La Cátedra Deportes)

La Universidad San Martín se posicionó como favorita en la lucha por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 al vencer de manera contundente a Alianza Lima en la final de ida. El equipo ‘santo’ mostró una actuación sólida desde el inicio hasta el cierre del partido, logrando imponerse por sets corridos y colocándose en una situación ventajosa de cara al desenlace de la serie.

Fernanda Tomé, una de las figuras el encuentro, analizó la contudente victoria y reveló la clave para sacar un buen resultado. Y también precisó cómo asumirá la definición este domingo 26 de enero.

“Trabajamos mucho esa semana en bloqueo, en defensa, porque sabemos el poder que tiene el equipo de Alianza, pero ya pasó, fue una gran victoria, pero tenemos más esa semana. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero dimos el primer paso. Sabemos el poder que tenemos en nuestro equipo. Entonces, es mejorar lo que faltó para estar listos la próxima semana. Trabajamos mucho, estudiamos mucho la semana, pero aún faltan algunas cosas, pero tenemos más una semana larga para estar listos el domingo”, destacó la brasileña en zona mixta.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

“Será una nueva historia”

Aunque la Universidad San Martín obtuvo una victoria contundente en la final de ida, el plantel mantiene la cautela ante lo que resta de la serie. Paola Rivera subrayó que, pese al resultado positivo, aún no existe margen para relajarse y que el grupo debe sostener la concentración en todo momento.

“Sabemos que será una nueva historia. Aquí no se acaba en un juego, es al mejor de tres. Y pues nosotras vamos a salir enfocadas y vamos a trabajar a partir de mañana ya pensando en el siguiente partido, sin tener muy presente el resultado de hoy”, declaró la armadora.

La jugadora dejó en claro que el título todavía no está asegurado. Rivera insistió en la importancia de afrontar el partido de vuelta con la misma seriedad y enfoque que mostraron en el primer encuentro, evitando cualquier exceso de confianza que pudiera comprometer sus posibilidades de consagración.

La armadora mexicana resaltó el trabajo colectivo del equipo 'santo' para llevarse el primer duelo de la final. (Video: Latina)

¿Cómo se define al campeón en caso de igualdad?

El destino del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 aún no está sellado. El sistema de competencia contempla una final disputada a partidos de ida y vuelta, con la opción de un tercer encuentro si ambos equipos igualan en triunfos.

Esto significa que, en caso de que Alianza Lima logre imponerse en el duelo de revancha, la serie se empataría y el campeón se definiría en un “extra game”. Ese eventual partido decisivo ya tiene fecha y hora asignadas: se disputaría el domingo 3 de mayo a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes, recinto que ya ha sido escenario de los compromisos clave de la temporada.

La posibilidad de un tercer partido otorga un margen de esperanza a Alianza Lima y añade un componente de suspenso a la definición, asegurando que la expectativa se mantenga hasta el último punto del torneo.

Alianza Lima y San Martín disputarán la revancha en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV