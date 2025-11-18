Mininter responde tras acusación contra el coronel Montúfar y agentes de la Dirincri por presunto robo de medio millón de soles

Ministro respalda a coronel Montúfar y afirma que Inspectoría ya indaga denuncia por presunto robo

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre la denuncia presentada contra el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob–Dirincri), a quien un empresario acusó de haberle robado medio millón de soles.

Tiburcio defendió al oficial y minimizó las acusaciones, atribuyéndolas a una represalia por el trabajo que viene realizando al frente de la Dirincri, especialmente por las múltiples detenciones ejecutadas en los últimos meses. “Definitivamente, cuando la Policía está actuando, somos firmes. Vamos a tener esta clase de denuncias, pero esto no quiere decir que dejemos de actuar”, indicó.

No obstante, el ministro precisó que la Inspectoría de la PNP ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Tres delincuentes y tres policías heridos tras balacera en la Vía Expresa. Foto: composición Andina/PNP

“Inmediatamente, se ha dispuesto que Inspectoría realice de inmediato las investigaciones indagatorias, porque aquí hemos dicho: tenemos mano dura frente a la corrupción. No vamos a permitir de ninguna manera, venga de quien venga, esta clase de actos. Pero ya el señor coronel ayer ha sido partícipe, ha dado su versión. Pero nos sometemos a las investigaciones para determinar fehacientemente lo que ha pasado”, agregó.

¿Qué dice la denuncia contra Montúfar?

La denuncia contra el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, fue hecha por el empresario inmobiliario José Antonio Muchaipiña, de Huacho. Muchaipiña lo acusa a él y a ocho agentes de haber sustraído medio millón de soles durante un operativo realizado en su vivienda, según reveló el programa Panorama. El caso ya fue ingresado al Ministerio Público y cuenta con una carpeta fiscal abierta que involucra a los nueve efectivos.

Muchaipiña afirma que el dinero estaba guardado en una bolsa negra, dentro de un cajón de su zapatera en el segundo piso. Sostiene que puede demostrar la procedencia de los fondos mediante estados de cuenta, vouchers y documentos tributarios.

Empresario acusa de robo a miembros de la Dirincri

También asegura que el operativo se ejecutó sin un fiscal y que los policías “rompieron y extrajeron la cámara de seguridad”, un equipo que —dice— sería clave para esclarecer lo ocurrido. “(La cámara de seguridad) es crucial, porque si te estás llevando una cámara (…) es porque estás cubriendo algo que te puede involucrar”, expresó.

Montúfar ha negado cualquier irregularidad. Admitió haber dirigido la intervención, pero señaló que “eso es materia de investigación, yo reservo mi comentario”. Según su versión, buscaban a delincuentes que habrían escapado aprovechando la neblina registrada ese día.

¿Quién es el coronel Juan Carlos Montúfar?

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama fue reconocido mediáticamente tras su participación en una intensa persecución en la Vía Expresa —que incluyó un intercambio de disparos— y que culminó con la desarticulación de una organización criminal dedicada al robo de autos.

Durante el enfrentamiento, Montúfar Lezama resultó herido de bala, al igual que otro suboficial. Tras ser dado de alta, aseguró que continuará trabajando en la lucha contra el crimen organizado.

Balacera en la Vía expresa: Coronel Montúfar es dado de alta| Canal N

“Estoy con la mejor predisposición para seguir luchando contra la criminalidad. Estos delincuentes no nos van a vencer”, declaró.