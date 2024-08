“Héroe de cuatro patas”: perro callejero ahuyenta a dos ladrones armados y evita asalto a grifo en Comas

Perro callejero frustra asalto en grifo de Comas (TV Perú)

Un llamativo hecho ocurrió en el distrito de Comas, al norte de la capital peruana, donde un perro callejero ahuyentó a dos peligrosos delincuentes que intentaban robarle las ganancias del día a una trabajadora de un conocido grifo. Todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Las imágenes del valeroso can ahuyentando al par de asaltantes, que llegaron con armas blancas hasta el establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Los Incas y Sinchi Roca, ya se viralizaron en las redes sociales. Los internautas lo empezaron a llamar “héroe de cuatro patas”.

En el clip difundido, se observa a dos sujetos encapuchados acercarse a una trabajadora del grifo. Uno de ellos parece sacar un arma punzocortante del bosillo de su polera y amenaza ferozmente a la mujer que solo atina a alejarse. En ese momento, ‘Gringo’ acude a su ayuda. Con sus fuerte ladridos y corriendo detrás del malhechor, logra espantarlo a él y su cómplice.

'Gringo' es un perrito de raza única que vive en las inmediaciones del grifo que ya ha sido asaltado en reiteradas oportunidades. (Panamericana)

El personal del establecimiento contó que hace año y medio el perrito fue abandonado en las inmediaciones, lucía con signos de maltrato y estaba hambriento. La administradora del local se apenó de su situación y decidió colocarle agua y comida diariamente.

“La administradora es la que lo engríe. Lo trata bien, le trae su comida. Es más, le trajo ropa en varias oportunidades y su collar. ‘Gringo’ es un chico de la calle, pero acá se le trata muy bien”, dijo un trabajador.

Pese a los cuidados y la generosidad de la administradora y el personal del grifo, este valeroso perrito no tiene un dueño, por lo que se extendió un pedido a toda persona de buen corazón que desee brindarle una casita para que se cubra del frío y croquetas que necesita a diario.

Los trabajadores aseguraron sentirse ‘protegidos’ por ‘Gringo’, pero pidieron que haya mayor presencia de las autoridades policiales, sobre todo en horas de la noche, cuando los ladrones están al acecho.

Los encargados del grifo denunciaron que antes ya han sido asaltados, por lo menos, unas diez veces por sujetos armados que amenazan de muerte a los empleados para robarles las ganancias del día.

Este último intento de robo fue denunciado por uno de los trabajadores en una dependencia policial de la zona, pero contó que al momento de formularla le indicaron que no contaban con el servicio de internet.

La inseguridad ciudadana azota al país y son varios los delitos que han crecido exponecialmente durante los últimos meses.

“Cuando fui a ver la denuncia, no había internet en la comisaría que está a cargo de este sector. El teléfono al que solía llamar por las noches no respondía, estamos a la deriva”, comentó.

El personal del grifo, además, indicó que ‘Gringo’ es un perrito inofensivo, no muerde ni ataca a cualquier persona.

Panorama desalentador

Las más recientes encuestas revelan que la percepción de inseguridad ciudadana en el país es alta, al punto que los peruanos ya no se sienten seguros ni en su casa, pero las cifras oficiales son aún más alarmantes y dan cuenta que no solo es un tema de sensación y temor por la ola criminal, sino que realmente vienen siendo víctimas a diario de los asaltos, extorsiones, secuestros al paso, estafas y otros delitos.

Gamarra, el emporio comercial más importante del país, viene siendo tomado por mafias y casos de extorsión, por lo que la fuerza policial se viene desplegando hacia este lugar. (Mininter)

“¿Cómo veo el panorama? Pues, muy malo. Esto se va a poner peor y el ciudadano tiene que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida en todos los ámbitos. No hay sitio seguro hoy. De los 43 distritos de Lima Metropolitana, en todos se ve el delito”, manifestó César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec, en una reciente entrevista con Infobae Perú.

“A mí me preocupa mucho que la gente no obtenga una respuesta adecuada de este gobierno, que no tiene voluntad política. La PNP está carente de recursos básicos como, por ejemplo, armamento moderno y una movilidad adecuada en casos de crisis. Realmente está muy mal la Policía”, añadió.