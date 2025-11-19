Subió a un taxi para volver rápido a casa, pero perdió la conciencia por un spray y despertó con sin sus ahorros

Taxista dopó a pasajero con un spray y le robó 6 mil soles de su cuenta. Fuente: ATV Noticias

Un padre de familia denunció que un falso taxista lo dejó inconsciente con un aerosol dentro del vehículo y luego vació su cuenta bancaria.

El caso, difundido por ATV Noticias, revela un nuevo modus operandi utilizado para robos mediante la clonación o sustitución de tarjetas, sin que la víctima advierta el delito.

La víctima explicó que, tras abordar un taxi informal cerca de Megaplaza, perdió la memoria segundos después de notar que el conductor aplicaba un aerosol en el auto. Al día siguiente, al intentar usar su banca, descubrió que sus fondos habían desaparecido.

De acuerdo con su relato, los delincuentes retiraron 6 mil soles mediante varias transacciones en un agente bancario y realizaron giros a terceros. El hecho ha causado preocupación entre vecinos y usuarios de taxis informales, quienes temen la existencia de más casos que aún no han sido reportados.

Fue dopado con un aerosol dentro del taxi rumbo a su casa

El hombre, cuya identidad no fue revelada, contó a ATV Noticias que aquel día su celular se descargó y por eso tomó un taxi de la calle, una práctica inusual para él. “Tomé el taxi cerca de Megaplaza hacia mi casa y durante el trayecto noté que el conductor utilizó un aerosol”, declaró.

Foto: Composición Infobae Perú

Señaló que esa fue la última imagen que recuerda antes de perder el conocimiento. “Después de eso no recuerdo nada. Solo tengo la imagen de haber despertado aturdido, ya cerca de mi casa, y que el conductor me decía: ‘Señor, ya estamos llegando’”, relató. El taxista justificó el uso del aerosol diciendo que el vehículo “olía mal”.

Al revisar sus pertenencias, el padre notó que su celular, billetera y tarjetas continuaban aparentemente en su lugar. Sin embargo, descubrió después que las tarjetas en su mano eran falsas, ya que las auténticas habían sido reemplazadas, un acto que nunca percibió.

Robaron 6 mil soles mediante retiros en agente y giros a terceros

Intentó transferir dinero a un familiar al día siguiente y encontró su cuenta vacía. “Mi primera acción fue comunicarme con la banca telefónica y bloquear mi tarjeta. Luego acudí personalmente al banco”, explicó. La entidad confirmó que las operaciones ocurrieron en un agente autorizado.

Según el testimonio, los delincuentes realizaron cinco retiros de mil soles cada uno y dos giros de 505 soles a personas identificadas con nombre y apellido. “Pude conocer la ubicación exacta del agente donde retiraron el dinero y los nombres de los destinatarios”, expresó.

El afectado recibió tres correos electrónicos por “transacción inusual detectada”, pero al encontrarse inconsciente, no pudo responder. “Recibí las alertas, pero ¿de qué sirven si no existió validación? Deberían activar un mecanismo adicional de seguridad”, señaló.

Foto: Composición Infobae Perú

Hasta el momento, el banco informó al afectado que la investigación interna tomará cerca de quince días. No se le ha explicado cómo fue posible realizar los retiros pese a las alertas del sistema y sin su consentimiento.

Víctima denuncia demoras en la investigación a pesar de la información clave

La víctima presentó la denuncia en la comisaría correspondiente y entregó la información del agente bancario, los nombres de los receptores de los giros y las tarjetas falsas encontradas tras el robo. No obstante, afirmó que todavía no recibe una respuesta definitiva. “Hace dos días fui a la comisaría, presenté la denuncia y me informaron que harían un informe”, relató.

Comentó que intentó contactar al oficial encargado al día siguiente, sin éxito. “Imagino que hoy volveré a intentarlo”, manifestó. Consideró que existen suficientes datos iniciales para avanzar en la investigación, como las imágenes de las cámaras del agente bancario y la identificación de quienes recibieron el dinero.

El denunciante solicitó apoyo a los medios y autoridades para evitar que el caso quede impune. Recalcó que el robo afecta directamente a su familia, ya que es padre de cuatro hijos.