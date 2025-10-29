Perú

Caen falsos taxista que captaban sus víctimas cuando salían de discotecas de Miraflores

La Policía Nacional del Perú incautó armas falsas, dispositivos electrónicos y placas adulteradas durante la intervención a los acusados de varios casos de secuestro

Clara Giraldo

Clara Giraldo

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos sujetos que se hacían pasar por taxistas para secuestrar y asaltar a mujeres afuera de discotecas de Miraflores. Los arrestados fueron identificados como César Jurado Carlos Alonso y Carlos Alexander Chávez Coronado, quienes utilizaban sus vehículos para capturar a las víctimas en zonas de alta concurrencia nocturna.

De acuerdo con Latina Noticias, los detenidos merodeaban los alrededores de discotecas reconocidas en Miraflores, como El Edén, ofreciendo servicios de taxi a precios accesibles.

Durante la operación policial, los agentes incautaron dos terminales POS que los delincuentes empleaban para retirar fondos de las tarjetas bancarias de las víctimas, incluso cuando estas no portaban efectivo.

“Son personajes criminales aprovisionados en sus vehículos para que después de ubicarse en las discotecas, en este caso El Edén y otras discotecas cercanas acá al distrito de Miraflores, puedan abordar a sus ocasionales víctimas”, manifestó el jefe de la División de Robos, coronel Juan Montúfar.

¿Cómo era su modus operandi?

El modus operandi de estos falsos taxistas consistía en esperar afuera de discotecas de Miraflores, especialmente durante la madrugada, para captar principalmente mujeres que buscaban movilizarse tras salir de estos locales.

Estos se acercaban a potenciales víctimas con la oferta de un servicio de taxi a bajo costo. Una vez que las personas abordaban el vehículo, eran retenidas bajo amenazas y violencia física.

Luego de controlar a las víctimas, los delincuentes utilizaban terminales POS portátiles para obligarlas a entregar sus tarjetas bancarias y extraer los fondos disponibles, ya que muchas no disponían de dinero en efectivo. Además, portaban réplicas de armas de fuego y drogas, y utilizaban placas de rodaje adulteradas para evitar que los vehículos fueran identificados por las autoridades.

“Estos POS los utilizan para que en las circunstancias que son amordazadas y violentadas las víctimas, sometan a las tarjetas de propiedad a las tarjetas virtuales bancarias para que puedan vaciar el dinero que podría en algún momento contener”, manifestó el coronel.

Las investigaciones señalan que los sospechosos no operaban solos, sino que coordinaban con cómplices para desplazar a las víctimas fuera del distrito y realizar delitos contra el patrimonio, además de someterlas a tocamientos indebidos. Posteriormente, abandonaban a las personas afectadas en zonas apartadas, según detalló el coronel Juan Montúfar.

Actualmente, César Jurado Carlos Alonso y Carlos Alexander Chávez Coronado permanecen detenidos en una comisaría del sector, donde la Policía Nacional prosigue con las diligencias y recolección de pruebas.

En caso, reconozcan a uno de ellos, puedes realizar la denuncia en la comisaría para que así la Fiscalía continúe con las investigaciones.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios de manera gratuita.

  • Emergencias policiales (105): Línea gratuita de la Policía Nacional del Perú para reportar delitos de forma inmediata.
  • Central de denuncias del Ministerio del Interior: Plataforma telefónica y virtual que recibe denuncias sobre actividades delictivas.
  • Comisarías locales: Acudir a la comisaría más cercana para formular la denuncia y recibir orientación personalizada.
  • Línea 100 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables): Especializada en atención a víctimas de violencia.

