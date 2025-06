Modalidad de robo persiste en Lima: Jóvenes son dopados por falso taxistas en exclusivas zonas para vaciarles las cuentas bancarias

Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre. Youtube: Panorama

En enero de 2025, Anthony Pezer, un joven peruano con doble nacionalidad, fue víctima de un robo tras abordar un taxi informal en Punta Hermosa. Despertó desorientado cerca de la playa Santa Rosa Alta, sin sus pertenencias, entre ellas su celular, billetera, un reloj Rolex y una cadena heredada de su padre. Además, le sustrajeron alrededor de 50 mil dólares de sus cuentas bancarias.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, Pezer emprendió su propia investigación. Revisó movimientos bancarios y grabaciones de seguridad, identificando al presunto responsable: Ítalo Giuseppe Anco Campos, un taxista de 23 años con antecedentes por delitos similares. Cámaras del Jockey Plaza captaron a Anco realizando compras con las tarjetas de Pezer, acompañado de una mujer identificada como Sonia Caja Conde.

Tras hacer pública su denuncia, Pezer descubrió que no era el único afectado. Otros jóvenes, como Gianfranco Torres y Enrique Medina, relataron experiencias similares: fueron dopados en taxis informales y despojados de grandes sumas de dinero.

Ítalo Anco Campos fue captado por cámaras de seguridad en el Jockey Plaza usando el celular de su víctima mientras realizaba compras con dinero robado. Foto: Panamericana TV/infobae Perú

Más casos

Estos no son los únicos casos. Tras lo revelado, Panorama, dominical de Panamericana Televisión, dio cuenta de lo ocurrido con más jóvenes adinerados en exclusivas zonas de Lima Metropolitana que los contactaron para dar sus testimonios.

Los nuevos casos también tenían en común un nombre: Ítalo Giuseppe Anco Campos. “Todo coincidía. Me acordé de su cara, todos sus rasgos. Ha pasado un tiempo desde lo que me pasó, pero así (por el reportaje de hace una semana) me enteré. Toda mi familia me pasó la voz. Eso es lo que pasa con los delincuentes, una vez les sale bien y lo siguen haciendo si hay impunidad”, relató Aref Abusabal.

Abusabal abordó el auto de Anco Campos, quien fungía como taxista, al promediar las 6 de la mañana del 26 de abril del 2024. Se encontraban en La Molina, terminando una noche de fiesta, cuando decidió subir al taxi por el buen trato que le había mostrado el delincuente.

Ni bien subió, se comenzó a sentir adormecido. Recobró el conocimiento cuatro horas más tarde en Surquillo, sin sus pertenecías y con una deuda de 65 mil soles aproximadamente. “El pata era súper buena onda. Se ganó mi confianza”, declaró al mencionado medio.

Ítalo Giuseppe Anco Campos, un taxista de 23 años con antecedentes por delitos similares. (Panorama)

Son más de 7 las víctimas que denuncian a Ítalo Giuseppe, conocido en el mundo del hampa como el “ladrón de la memoria”. El último de estos casos se registró en la mañana del Día del Padre en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El modo de actuar fue el mismo.

Según la investigación de Anthony Pezer, el primer joven que denunció esta forma de operar, este delincuente “blanquea” los miles de dólares que roba a través de diversos emprendimientos. Uno de ellos, un carwash en VMT.

“Ese negocio abrió Anco con el capital de sus víctimas. La gente de su mismo entorno nos ha revelado esto. También sabemos de la existencia de un negocio de peluches. Él es quien comanda y hace todas las operaciones, pero lo traspasa a miembros de su familia. Así hace con sus delitos, el carro en que me secuestró, lo terminó pasando a nombre de su mamá, para evitar así un supuesto embargo de las víctimas”, dijo Pezer.

Este delincuente “blanquea” los miles de dólares que roba a través de diversos emprendimientos. Uno de ellos, un carwash en VMT. (Panorama)

Además, identificó que el patrón de víctimas que busca: varón, joven, empresario y salía solo de una de las discotecas más exclusivas de la ciudad. Las coincidencias en los métodos y nombres involucrados sugieren la existencia de una red criminal que opera en zonas turísticas del sur de Lima. A pesar de las pruebas presentadas, los presuntos responsables aún no han sido detenidos.