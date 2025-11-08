Perú

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con cerca de mil soles

Una nueva modalidad de engaño afecta a quienes trabajan en taxis para aplicativos. Delincuentes aprovechan la urgencia simulada para obtener dinero a través de transferencias instantáneas

Guardar
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con cerca de mil soles (Créditos: 24 horas)

Un conductor de taxi por aplicación fue víctima de una estafa luego que un falso pasajero, haciéndose pasar por profesional de la salud, lo convenció de transferirle casi mil soles durante una supuesta emergencia médica.

El joven taxista narró los hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de noviembre en Lima al programa Buenos Días Perú, de Panamericana TV. El trabajador activó la aplicación inDriver pasada la medianoche y se encontró con una solicitud bajo la categoría de emergencia.

De acuerdo con su testimonio, el mensaje, que ofrecía una compensación atractiva, requería recoger medicamentos en el hospital Arzobispo Loayza para transportarlos a la clínica Javier Prado.

“Me pidió mi número de teléfono y se comunicó conmigo al instante. Apenas llegué al hospital, me indicó que me enviaría un QR de un doctor que supuestamente entregaría los medicamentos. Me solicitó que transfiriera 120 soles a través de Yape", relató el taxista consultado por Panamericana.

El taxista recibió instrucciones para
El taxista recibió instrucciones para recoger medicamentos y transferir sucesivas sumas de dinero (120, 200 y 600 soles) a través de Yape, bajo la promesa de reembolso al finalizar el supuesto servicio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La comunicación simulaba perfectamente el ambiente hospitalario, con supuestos ruidos y diálogos que dieron credibilidad a la emergencia.

A los pocos minutos, el supuesto doctor pidió otra transferencia por 200 soles para cubrir el costo de un balón de oxígeno al asegurar que todo sería reconocido en la entrega. El estafador insistió en la urgencia e introdujo otro pedido: una bolsa de sangre RH positiva, con precio de 600 soles.

El testimonio al medio televisivo también incluyó detalles sobre el impacto emocional de la situación. “Me hizo confiar porque era una persona que hablaba con sencillez. Mientras estaba en comunicación, escuché equipos médicos y a una señora llorando, él le pidió a otra persona que la calmara y que le diera agua”, detalló el conductor.

La víctima relató al programa
La víctima relató al programa que el delincuente utilizó solicitudes de inDriver con etiquetas de emergencia y empleó ruidos y diálogos falsos para generar un ambiente hospitalario creíble - Créditos: Freepik/Panamericana TV.

La suma total enviada alcanzó los 920 soles. Cuando el taxista pidió pruebas sobre la legitimidad de la situación, el estafador compartió la imagen de un DNI en mal estado, lo que motivó sospechas definitivas. Al negarse a nuevos envíos, el conductor fue bloqueado y perdió el contacto con el supuesto cliente.

Las consultas posteriores permitieron comprobar que el número telefónico utilizado corresponde a un código internacional de Bolivia, no de Perú. Todos los pagos realizados vía Yape se enviaron a una titular de nombre Yuseff Nataly Aguilar, dato que generó aún más suspicacias.

De acuerdo con la investigación de Panamericana, situaciones similares se reportan regularmente en grupos de inDriver Perú en Facebook, donde otros trabajadores denuncian haber encontrado patrones casi idénticos, incluyendo el perfil del falso pasajero y el guion de la emergencia médica.

Aunque el afectado dio aviso tanto a inDriver como a Yape y expuso su caso ante la prensa, hasta ahora no ha recibido respuestas sobre posibles acciones o devoluciones. Desde la empresa de transporte señalaron que analizarán el incidente.

Temas Relacionados

estafaYapeperu-noticias

Más Noticias

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

El administrador de la ‘U’ confirmó que el contrato con el Consorcio terminará en diciembre y mostró firme postura sobre alinearse a la Federación la próxima temporada

Franco Velazco lanzó advertencia a

¿Qué significa el plan de austeridad del Gobierno de Jerí para reducir el gasto público del Estado?

Decreto de Urgencia Nº 008-2025. José Jerí y su ministra de Economía y Finanzas buscan cumplir la regla fiscal este año. A eso va su plan de austeridad, el cual solo aplicará hasta fines de 2025

¿Qué significa el plan de

Santoral del día: conoce los santos que se celebran el 8 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los

Efemérides del 8 de noviembre: ¿Qué se celebra un día cómo hoy?

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 8 de noviembre:

Incendio en Chosica: así quedó la fábrica y almacén de productor químicos tras dantesco siniestro

De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, tres predios resultaron afectados, aunque el incidente no dejó daños a la vida ni a la salud de las personas

Incendio en Chosica: así quedó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué es y por qué lo necesita para salir del Perú?

Betssy Chávez podría quedarse indefinidamente en la embajada de México si Perú le niega el salvoconducto, advierte excanciller

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez rechaza que su

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

DEPORTES

Franco Velazco lanzó advertencia a

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026