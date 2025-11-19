Banco de la Nación lanza préstamo de S/99.999 con tasa aun más baja: Requisitos y plazo

Hasta el 30 de noviembre los clientes del Banco de la Nación podrán aplicar al préstamos Multired con la tasa más baja del mercado para este tipo de créditos. - Crédito Banco de la Nación

El Banco de la Nación ha lanzado su nueva campaña del préstamos Multired de libre disponibilidad con una novedad. Ahora la tasa (TCEA) es más baja: antes sus campañas eran con una de 11,58%, pero ahora es menor. La nueva TCEA con tiempo limitado podrá ser desde 11,57%.

Este préstamos con estas condiciones estará disponible desde el lunes 17 al domingo 30 de noviembre, y podrán ser solicitados por los clientes del banco; es decir, los trabajadores y pensionistas del sector público (sujetos a evaluación crediticia y a requisitos generales).

Así, se debe resalta que la TCEA (Tasa de costo efectivo anual) de 11,57%, es calculada considerando una TEA (Tasa efectiva anual) de 9,99%, para un Préstamo Multired de S/15 mil a un plazo de 60 meses (en este caso la cuota mensual sería de S/326,45).

Banco de la Nación podrá ser solicitado por trabajadores del Estado. - Crédito Andina

Requisitos

Si eres cliente del Banco de la Nación y quieres acceder al préstamo Multired, primero es necesario ser trabajador activo o pensionista del sector público “que por motivos de sus ingresos posean cuentas de ahorros” en el banco.

De igual manera, si eres parte del grupo anterior señalado, será necesario que presentes lo siguiente para solicitarlo:

Tarjeta Débito BN

Original del DNI, u original y copia del carné de extranjería

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de 04 meses

Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos. Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10/03/2021, no será exigible el mencionado requisito

Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros

Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.

Para acceder al préstamo Multired, los que cumplan las condiciones pueden acercarse a toda la red de agencias y el Call Center del Banco de la Nación. “No requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado", agrega el BN.

El préstamo del Banco de la Nación también puede ser tramitado por pensionistas. - Crédito Andina

Así accedes a la tasa más baja

El banco reveló que la T.C.E.A. de 11,57%, es calculada considerando una T.E.A. de 9,9%, para un Préstamo MultiRed de S/15 mil, a un plazo de 60 meses con una cuota mensual sería de S/326,45.

La cuota es calculada “considerando el 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”.

Asimismo, la TCEA promocional no aplica para para préstamos con plazo mayor a 60 meses. La tasa podrá ser obtenida por:

Clientes que por primera vez soliciten un Préstamo Multired

Para clientes que hayan cancelado su Préstamo Multired antes del inicio de la campaña (la cancelación puede haber sido de forma anticipada o después del vencimiento de su cronograma)

Para clientes que hayan realizado el pago de su última cuota durante la vigencia de la campaña (en caso se haya realizado un pago anticipado parcial durante la campaña no aplica el préstamo con la TEA promocional)

Para clientes que puedan renovar su préstamo Multired y que no tengan pendiente más de 12 cuotas por pagar, según su cronograma de pagos vigente (en caso, se haya realizado un pago anticipado parcial durante la campaña no aplica el préstamo con la TEA promocional).

La anterior campaña del préstamo con tasa baja fue por Fiestas Patrias. - Crédito Andina

De esta manera, si cliente busca solicitarlo puede ingresar a este link. Asimismo, quienes deseen solicitar una evaluación crediticia o recibir más información, pueden escribir al WhatsApp Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942). También revisa más información sobre este en la página oficial del BN:

Requisitos : https://www.bn.com.pe/clientes/prestamos/prestamo-bn.asp#requisitos

Más información de plazos y montos aquí.

Mas información de tasas y comisiones aquí.