Perú

Seguro de desgravamen: de cada S/100, el banco se queda con S/64 de la prima, ¿Conviene seguir sacándolo para créditos pequeños?

Las utilidades netas de las entidades financieras alcanzaron los S/10.179 millones solo hasta agosto, impulsadas por las comisiones de seguros de desgravamen. Pero la siniestralidad apenas llegó al 14%, ¿el banco nunca pierde?

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El mercado peruano de seguros
El mercado peruano de seguros de desgravamen está concentrado en tres aseguradoras que controlan el 71,9 % del sector.

Un reciente análisis revela que, por cada S/100 pagados en primas de seguro de desgravamen en el Perú, S/64 quedan en manos del banco o la entidad financiera como comisión.

Esta estructura de rentabilidad, descrita por el experto en finanzas César Antunez Irgoin, plantea interrogantes sobre la conveniencia de aceptar el seguro al solicitar un crédito, especialmente tras las modificaciones normativas implementadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Seguro de desgravamen: Pacífico, Mapfre y Rímac controlan un mercado altamente concentrado

Recientemente, la SBS ha determinado que el seguro de desgravamen será obligatorio únicamente para créditos de vivienda, lo que permitirá a los usuarios elegir alternativas libres de la obligación de contratar este seguro en casos de préstamos vehiculares, de consumo y otros. Para las entidades financieras, este producto ha implicado altos niveles de rentabilidad.

Hasta agosto de 2025, se identifican nueve compañías autorizadas a operar este tipo de seguros en el país. Pacífico Seguros, parte del Grupo Credicorp, lidera el sector con S/599 millones en primas netas y una participación de 35%. Mapfre, que registró S/347 millones, controla el 20,3% del mercado, mientras que Rímac sumó S/285 millones, alcanzando el 16,6%. En conjunto, estas tres empresas representan el 71,9% del mercado de seguro de desgravamen.

Ganancias netas por créditos con desgravamen superaron los S/10.179 millones hasta agosto 2025

Según datos de la SBS, las entidades financieras privadas obtuvieron ganancias netas por S/10.956 millones en 2024, evidenciando un incremento del 15,3% respecto al año anterior. Durante los primeros ocho meses de 2025, las utilidades ya suman S/10.179 millones.

Antunez explica que este crecimiento se relaciona parcialmente con la elevada comisión de agencia que perciben al comercializar seguros de desgravamen: la comisión total para las entidades pasó de S/893 millones en 2019 a S/1.493 millones en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%. El índice de comisión por agencia subió de 57,5% en 2019 a 61,2% en 2024, y alcanzó el 64% en agosto de 2025.

Las comisiones por seguro de
Las comisiones por seguro de desgravamen representaron el 22 % de las utilidades netas del sistema financiero entre 2022 y 2024.

“Esta dinámica implica que, de cada S/100 pagados como prima, S/64 se destinan al intermediario financiero, mientras solo S/36 quedan para la aseguradora, responsable de cubrir riesgos de fallecimiento o invalidez", revela el especialista.

Mapfre presenta el mayor índice de comisión de agenciamiento (80,3%), seguido por Crecer Seguros (79,5%) y Cardif (65,6%). Antunez Irgoin cuestiona la sostenibilidad de comisiones tan elevadas, tomando como referencia que seguros individuales de vida o el SOAT suelen manejar márgenes entre 10% y 25%, proporción notablemente menor.

Seguro de desgravamen: un negocio altamente rentable para bancos y aseguradoras

Por otra parte, los datos recopilados muestran que el índice de siniestralidad, indicador que mide el porcentaje de primas destinadas efectivamente al pago de indemnizaciones, se mantiene en promedio en 18,3%, aunque descendió a 14,2% en agosto de 2025. Esta baja contrasta con el crecimiento de las comisiones, lo que incrementa la rentabilidad para los intermediarios.

Durante el periodo 2022-2024, las comisiones por seguro de desgravamen equivalieron a 22% de las utilidades netas del sistema financiero privado. Tras el pico del 82,7% alcanzado en 2020, asociado a los efectos de la pandemia, este indicador se estabilizó.

De esta manera, el análisis de Cesar Antunez Irgoin sugiere que el modelo de negocio beneficia principalmente a las entidades financieras, que mantienen amplios márgenes por la venta de seguros vinculados obligatoriamente a los créditos, mientras las aseguradoras y los usuarios enfrentan una cobertura cada vez más acotada.

¿Conviene solicitar un crédito con seguro de desgravamen bajo estas nuevas condiciones?

Antunez Irgoin explica que la conveniencia de aceptar el seguro de desgravamen, bajo estas nuevas condiciones, depende de factores concretos.

Para créditos de bajo monto y corto plazo —por ejemplo, montos inferiores a S/5.000 y periodos no mayores a 12 meses—, personas que ya disponen de un seguro de vida que cubre el saldo deudor, deudores sin personas a cargo o préstamos respaldados por garantías reales como vehículos o propiedades, resulta ventajoso optar por no contratar este seguro.

En cambio, señala, en las operaciones con montos altos o plazos prolongados, donde el riesgo financiero aumenta, la contratación cobra mayor sentido. A continuación, les dejamos algunos datos clave.

El ajuste normativo en el
El ajuste normativo en el seguro de desgravamen permite a los usuarios elegir su contratación en créditos no hipotecarios.

¿Qué es un seguro de desgravamen?

El desgravamen es un seguro que se contrata junto con un crédito (hipotecario, vehicular, de consumo, entre otros.) en una institución financiera. Su función principal es proteger tanto al deudor como a la entidad crediticia en caso de fallecimiento o invalidez permanente total del titular del préstamo, es decir, para que no le pasen la deuda a los herederos.

Sin embargo, el pasado 9 de setiembre de 2025, entró en vigencia la Resolución N.° 00890-2025, la cual modificó los reglamentos de conducta de mercado del sistema financiero peruano en materia de seguros de desgravamen, por lo que hay varios aspectos clave a considerar en adelante.

¿Es obligatorio contratar un seguro de desgravamen?

Entre los principales cambios de esta resolución la adquisición del seguro de desgravamen solo puede ser una condición necesaria para la contratación en los créditos hipotecarios para vivienda.

En el caso de los demás productos crediticios (crédito de consumo, tarjetas de crédito, entre otros), las entidades financieras deberán ofrecer al menos una alternativa que no condicione la contratación de un seguro de desgravamen. Asimismo, con el objetivo de garantizar el derecho de los usuarios a una elección informada, las entidades deberán comunicar esta información de manera clara y previa a la contratación del crédito:

  • El seguro solo será obligatorio para el crédito hipotecario de vivienda. Para todas las demás líneas (consumo, tarjetas, vehicular, MYPE, entre otros.), su contratación será opcional para el cliente.
  • El usuario puede elegir contratar o no el seguro (salvo hipotecarios) y puede elegir la aseguradora; además regula el endoso y prohíbe prácticas que impidan o demoren los endosos.
  • La entidad está obligada a informar claramente si el crédito exige seguro o no, publicar costos y cargos por intermediación; prohibición de prácticas abusivas (cobros ocultos, fraccionamiento, comisiones indebidas).
  • La prima debe cobrarse en una sola suma y en la misma moneda del crédito; se prohíbe cobro en moneda distinta.
  • Se establece una lista explícita de prácticas abusivas (designar único beneficiario obligatorio, cobrar comisiones por endoso, demorar endosos, fraccionar prima, entre otros.) y sancionadas por la SBS.
  • Mayor libertad para no contratar seguro en la mayoría de créditos (menor costo obligatorio), derecho a elegir aseguradora y mayor transparencia.
  • Créditos ya vigentes mantienen condiciones hasta renovaciones, según normativa.
La conveniencia de contratar el
La conveniencia de contratar el seguro de desgravamen depende del monto, plazo y situación del deudor, según Antunez Irgoin.

Seguro de desgravamen: ¿Cuándo sí asumen los herederos las obligaciones financieras?

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y el Código Civil peruano, en caso de fallecimiento o invalidez del titular de una deuda:

  • La deuda se transfiere al patrimonio del causante (persona fallecida).
  • Los herederos no responden con sus bienes personales, sino únicamente con los bienes que conforman la herencia (masa hereditaria).

Sin embargo, existen dos situaciones principales por las que un heredero sí podría asumir la deuda de un créditohabiente fallecido: cuando han aceptado formalmente la herencia, o cuando existían bienes bajo regímenes patrimoniales compartidos, como la sociedad de gananciales en un matrimonio.

La entidad financiera puede reclamar el saldo pendiente a los bienes de la herencia, pero no puede exigir a los herederos que paguen con sus recursos personales más allá de lo recibido en la herencia.

¿Subirán los créditos por no optar por un seguro de desgravamen?

Finalmente, bajo este nuevo escenario, las entidades financieras probablemente ajustarían sus políticas de riesgo al flexibilizar la obligatoriedad del seguro de desgravamen, según Antunez.

De acuerdo con el experto, estos cambios se evidenciarían en incrementos en las tasas de interés aplicables o, en casos de perfiles de riesgo elevado, en la denegación de solicitudes de crédito.

Los grupos etarios con mayor exposición bajo el nuevo marco normativo serían los adultos mayores y los trabajadores del sector informal, quienes enfrentarían condiciones crediticias más restrictivas para operaciones no vinculadas a pólizas de seguro.

Temas Relacionados

seguro de desgravamendesgravamenbancoscreditoscreditos hipotecariosprestamosSBSperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Un cabezazo de Pablo Bueno, a la salida de un saque de esquina, ha servido para adelantar en el score a la visita. La exhibición de Hairo Camacho en el arco, además, ha neutralizado los ataques ‘rimenses’

Sporting Cristal vs Los Chankas

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

El actor británico que encarna a Superman y ha protagonizado X-Men y Mad Max: Fury Road envió un mensaje especial a sus seguidores peruanos, anunciando su participación en la mayor convención de cultura pop del país

Nicholas Hoult confirma su llegada

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Listas para el debut, las ‘blanquiazules’ van por su tricampeonato, mientras que el recién ascendido sueña con dar la sorpresa. No te pierdas todas las incidencias del partido

Alianza Lima vs Kazoku No

Oficinas Clase B en Lima: absorción y precios arriba, pero oferta futura restringida, según Cushman & Wakefield. ¿Cómo le fue a la Clase A?

Pulso corporativo. ¿Pensando en mudar la oficina de trabajo? Según Cushman & Wakefield, Callao es el submercado con el precio más bajo para alquiler Clase B en Lima, pero no es el único

Oficinas Clase B en Lima:

Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025

El delantero argentino aprovechó una desconcentración en la zaga ‘rimense’ para abrir el marcador y sorprender a los locales en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Pablo Bueno tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de la mitad del

Más de la mitad del país rechaza a José Jerí, pero un 37% aún cree que debe quedarse en el poder, según IEP

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

ENTRETENIMIENTO

Mariana de la Vega rompe

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a productores de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

DEPORTES

Sporting Cristal vs Los Chankas

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Catherine Flood brilla en su estreno con Universitario: 28 puntos que encienden la ilusión ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley