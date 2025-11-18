Perú

Tiktoker ‘Tío Winner’ baleado en Trujillo admite lavado de dinero y suma denuncias por estafa: alcalde confirma que lo visitó

El tiktoker, víctima de un ataque armado, enfrenta denuncias por estafa, promociona una firma señalada de lavado de dinero y preparaba un masivo recibimiento para Gerald Oropeza

Guardar
Fuente: Willax

El creador de contenido Cristhian Villafranco (‘Tío Winner’), atacado a balazos el último sábado en una céntrica avenida de Trujillo (La Libertad), registra denuncias por estafa y, en redes sociales, promociona una firma que declara de manera expresa realizar lavado de dinero, según un informe difundido este lunes por el portal de investigación Epicentro TV.

El reportaje reveló que, en 2021, una joven denunció ante la Policía Nacional (PNP) que el tiktoker la contactó por redes sociales con la promesa de multiplicar una inversión de trescientos soles.

Bajo un esquema similar a un modelo piramidal, ofrecía rendimientos extraordinarios a cambio de depósitos que nunca devolvía. La empresa mencionada en la denuncia, IM Academy, afronta acusaciones en otros países como España por operar bajo modalidades parecidas, siempre según el medio.

Flores Villafranco exhibe vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en redes sociales. Sin embargo, los autos figuran a nombre de sus padres y de un tercero. Los registros públicos no muestran bienes a su nombre y sus padres se dedicarían al negocio del calzado.

Fuente: Panamericana TV

La denunciante aseguró al portal de investigación que, tras iniciar el proceso legal, recibió llamadas con tono amenazante del ‘Tío Winner’, quien insistía en que retire la acusación. La investigación fiscal no mostró avances durante dos años.

Flores Villafranco, víctima del atentado en el que murió uno de sus agentes de seguridad, promociona hasta la fecha un grupo denominado ‘Team Firmeza’, donde afirma lavar dinero para ayudar a sus seguidores, mensaje que permanece público, como corroboró Epicentro.

En un video difundido días antes del ataque se le observó bailando junto al alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza, quien confirmó haber acudido a su vivienda una sola vez para grabar contenido.

“A pesar de que él dice que vivía en El Porvenir, solamente yo he visto sus tiktoks”, señaló el burgomaestre a Willax antes de mencionar que recibió una invitación del tiktoker para un almuerzo. “Ni mi número de celular sabe, ni yo sé su número de él. Cuando llegaba a su casa, estaba su papá, estaba afuera su seguridad, que creo que es el chico que supuestamente no le han quitado la vida”, indicó.

Contó, además, que grabó el clip del baile a pedido del ‘Tío Winner’: “Por favor, me dice: ¿Me puede dar un bailecito? Le digo: Cincuenta segundos. Mi baile siempre es así, es mi naturaleza”, comentó.

La empresa vinculada a las
La empresa vinculada a las denuncias, IM Academy, ha sido acusada de operar bajo modelos semejantes en otros países, como España

Con Gerald Oropeza

Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’ y excarcelado en 2022 tras la suspensión de su condena por narcotráfico, también tenía agendado un encuentro con el tiktoker para el 20 de noviembre e incluso se preparaba una caravana para su llegada

“Si quieres ser parte de esta caravana bonita que vamos a hacer para poder recibir a mi hermano Gerald aquí en la ciudad de Trujillo, atento, porque vamos a hacer algo muy bonito, algo que no se ha visto. Trujillo es casa de mi hermano Gerald”, señaló el ‘Tío Winner’ al prometer 50 camionetas para la recepción.

“Acá somos pocos floro nomás. Las únicas personas bienvenidas aquí a la ciudad de Trujillo es mi hermanito Gerald Oropesa y todo su team perico. Son los únicos que tienen la llave de Trujillo y son totalmente bienvenidos. La ciudad de Trujillo es su ciudad”, comentó en otro video que se viralizó tras el atentado.

Temas Relacionados

Tío WinnerTrujilloperu-noticiasEstafaPNPPolicía Nacional del PerúEl Porvenir

Más Noticias

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Sunedu ordena cierre de siete universidades en 2025 y estudiantes quedan en incertidumbre

Medida alcanza a instituciones con deficiencias en infraestructura y supervisión académica, y obliga a implementar planes de cierre tras la denegatoria del licenciamiento

Sunedu ordena cierre de siete

Cómo preparar este truco casero para limpiar las hornillas de la cocina con solo 3 ingredientes

Las hornillas de la cocina acumulan grasa, restos de comida y bacterias que pueden convertirse en focos de contaminación

Cómo preparar este truco casero

Clausuran supermercado en La Molina tras operativo que detectó riesgos eléctricos, sanitarios y estructurales en plena campaña navideña

Inspectores municipales hallaron filtraciones de agua, falta de señalización, temperaturas inadecuadas en cámaras de alimentos y productos sin rotular, por lo que la comuna ordenó la clausura temporal del local

Clausuran supermercado en La Molina

Cusco recibe más de S/48 millones para ampliar servicios de Cuna Más en zonas rurales

Además de dos nuevas infraestructuras, hubo una reducción de anemia infantil en usuarios del programa

Cusco recibe más de S/48
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reacciones a la ampliación del

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Aprueban extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

Mario Irivarren sin roches con Jefferson Farfán: lo invita a su programa y promete contar una anécdota secreta

DEPORTES

Matías Di Benedetto y la

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó

“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

Perú sigue sin rumbo con interinato distinto: cayó 2-1 a manos de Chile desaprovechando ventaja en Sochi