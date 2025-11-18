Tiktoker ‘Tío Winner’ baleado en Trujillo admite lavado de dinero y suma denuncias por estafa: alcalde confirma que lo visitó

Fuente: Willax

El creador de contenido Cristhian Villafranco (‘Tío Winner’), atacado a balazos el último sábado en una céntrica avenida de Trujillo (La Libertad), registra denuncias por estafa y, en redes sociales, promociona una firma que declara de manera expresa realizar lavado de dinero, según un informe difundido este lunes por el portal de investigación Epicentro TV.

El reportaje reveló que, en 2021, una joven denunció ante la Policía Nacional (PNP) que el tiktoker la contactó por redes sociales con la promesa de multiplicar una inversión de trescientos soles.

Bajo un esquema similar a un modelo piramidal, ofrecía rendimientos extraordinarios a cambio de depósitos que nunca devolvía. La empresa mencionada en la denuncia, IM Academy, afronta acusaciones en otros países como España por operar bajo modalidades parecidas, siempre según el medio.

Flores Villafranco exhibe vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en redes sociales. Sin embargo, los autos figuran a nombre de sus padres y de un tercero. Los registros públicos no muestran bienes a su nombre y sus padres se dedicarían al negocio del calzado.

La denunciante aseguró al portal de investigación que, tras iniciar el proceso legal, recibió llamadas con tono amenazante del ‘Tío Winner’, quien insistía en que retire la acusación. La investigación fiscal no mostró avances durante dos años.

Flores Villafranco, víctima del atentado en el que murió uno de sus agentes de seguridad, promociona hasta la fecha un grupo denominado ‘Team Firmeza’, donde afirma lavar dinero para ayudar a sus seguidores, mensaje que permanece público, como corroboró Epicentro.

En un video difundido días antes del ataque se le observó bailando junto al alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza, quien confirmó haber acudido a su vivienda una sola vez para grabar contenido.

“A pesar de que él dice que vivía en El Porvenir, solamente yo he visto sus tiktoks”, señaló el burgomaestre a Willax antes de mencionar que recibió una invitación del tiktoker para un almuerzo. “Ni mi número de celular sabe, ni yo sé su número de él. Cuando llegaba a su casa, estaba su papá, estaba afuera su seguridad, que creo que es el chico que supuestamente no le han quitado la vida”, indicó.

Contó, además, que grabó el clip del baile a pedido del ‘Tío Winner’: “Por favor, me dice: ¿Me puede dar un bailecito? Le digo: Cincuenta segundos. Mi baile siempre es así, es mi naturaleza”, comentó.

La empresa vinculada a las denuncias, IM Academy, ha sido acusada de operar bajo modelos semejantes en otros países, como España

Con Gerald Oropeza

Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’ y excarcelado en 2022 tras la suspensión de su condena por narcotráfico, también tenía agendado un encuentro con el tiktoker para el 20 de noviembre e incluso se preparaba una caravana para su llegada

“Si quieres ser parte de esta caravana bonita que vamos a hacer para poder recibir a mi hermano Gerald aquí en la ciudad de Trujillo, atento, porque vamos a hacer algo muy bonito, algo que no se ha visto. Trujillo es casa de mi hermano Gerald”, señaló el ‘Tío Winner’ al prometer 50 camionetas para la recepción.

“Acá somos pocos floro nomás. Las únicas personas bienvenidas aquí a la ciudad de Trujillo es mi hermanito Gerald Oropesa y todo su team perico. Son los únicos que tienen la llave de Trujillo y son totalmente bienvenidos. La ciudad de Trujillo es su ciudad”, comentó en otro video que se viralizó tras el atentado.