Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Gerald Oropeza reapareció en TikTok insinuando un posible atentado contra la presidenta Dina Boluarte

Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’ y excarcelado en 2022 tras la suspensión de su pena por narcotráfico, reapareció este lunes en una transmisión en TikTok y pronunció declaraciones en las que menciona la posibilidad de actuar de forma violenta contra la presidenta Dina Boluarte.

Oropeza insinuó un atentado contra la gobernante el mismo día en que cientos de transportistas de Lima Metropolitana y Callao acataron un nuevo paro para exigir más medidas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

“Ya son tres años, (...) Suélteme, pues. Una vez hicieron conmigo cortina de humo ocho años, ahora tres años más”, expresó antes de quejarse de que las autoridades judiciales no le permiten salir del país y señalar que actualmente trabaja como taxista.

Acusado de ser uno de los líderes de una red que enviaba cocaína desde el Callao hacia Europa, fue detenido en 2015 en Ecuador después de permanecer prófugo cuatro meses, un caso que cobró notoriedad tras un ataque con explosivos contra su Porsche, del que resultó ileso.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la ejecución de su condena de seis años, ordenó su liberación del penal de Yanamayo y dispuso comparecencia con restricciones

Un colaborador suyo fue asesinado días después de aquel atentado y la Policía confirmó que dirigía una banda que enviaba droga a Italia y otros países. Oropeza llevaba un estilo de vida ostentoso y ocupaba una casa incautada por el Estado.

La justicia consideró en su momento la hipótesis de que otro capo del Callao intentó eliminarlo. En 2022, la Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la ejecución de su condena de seis años de cárcel, ordenó su salida del penal de máxima seguridad de Yanamayo, en Puno, y dispuso que cumpliera comparecencia con restricciones.

Actualmente, ha devenido en un personaje público gracias a sus transmisiones en TikTok, donde suele mandar saludos a internautas y referirse a su caso.

Dardos al Gobierno

En otro tramo de sus manifestaciones, Oropeza atacó a Boluarte al tildarla de “rata” y sostuvo que la captura del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, es “una novela” montada por el Gobierno ante el anuncio del paro de transportistas.

“Se le va a levantar la gente y cayó ‘El Monstruo’. (...) Ya me cag** ahora por estar hablando de Dina. (...) Vamos a desenterrar los juguetes. Eso de mandar la moto ya fue. Dina te manda la camioneta”, apuntó.

“¿Cómo es la vuelta con Dina? Dina sí se lo merece, pues. Pero necesito cien punteros primero que vayan a crear un show, que la distraigan. (...) Vamos a desenterrar los juguetes”, mencionó más adelante.

A fines de 2024, el programa Panorama reveló que Oropeza se dedicaba a organizar eventos y fiestas privadas, además de generar ingresos a través de redes sociales, incluyendo TikTok, donde actualmente tiene 421.7 mil seguidores que lo llaman ‘El Patrón’.