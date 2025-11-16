Perú

Gerald Oropeza iba a reunirse en Trujillo con el ‘Tío Winner’, tiktoker baleado y conocido por jactarse de “lavar dinero”

El excarcelado Gerald Oropeza y el tiktoker preparaban un encuentro público en la ciudad norteña, interrumpido por un atentado que dejó un fallecido

Fuente: Panamericana TV

Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’ y excarcelado en 2022 tras la suspensión de su condena por narcotráfico, tenía previsto encontrarse en Trujillo con Cristhian Villafranco (’Tío Winner’), creador de contenido en TikTok atacado a balazos el último sábado.

Según transmisiones en vivo en esta red social, la reunión se había fijado para el 20 de noviembre y el ‘Tío Winner’, actualmente hospitalizado debido al atentado en el que falleció su agente de seguridad, planeaba recibir a Oropeza con una caravana.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Villafranco y dos acompañantes bajaron de un vehículo y se dirigieron a un edificio de la zona cuando dos sujetos encapuchados dispararon contra ellos. El hecho provocó la muerte de Yair Méndez, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con el portal de investigación Epicentro TV, horas antes, ‘Tío Winner’, también conocido por mostrar fajos de billetes y jactarse de “lavar dinero”, había realizado una transmisión en compañía de Juan Carranza, alcalde del distrito El Porvenir, considerado una zona crítica en Trujillo por la presencia de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Ambos bailaban y se reían.

El narcotraficante 'Javi' estuvo relacionado
El narcotraficante 'Javi' estuvo relacionado a Gerald Oropeza, quien purgó prisión por ochos años y actualmente se encuentra libre. (Andina)

Oropeza reaccionó al ataque durante una transmisión y cuestionó la presencia policial en la ciudad norteña, la tercera más importante del país por población. “¿Pero Trujillo no está inundado de policías? Trujillo es picante”, dijo al precisar que aún desconocía la noticia.

El tiktoker, por su parte, había invitado a su audiencia a sumarse a la caravana que organizarían para el evento, aparentemente un partido de fútbol. “Si quieres ser parte de esta caravana bonita que vamos a hacer para poder recibir a mi hermano Gerald aquí en la ciudad de Trujillo, atento, porque vamos a hacer algo muy bonito, algo que no se ha visto. Trujillo es casa de mi hermano Gerald”, señaló al prometer 50 camionetas para la recepción.

“Acá somos pocos floro nomás. Las únicas personas bienvenidas aquí a la ciudad de Trujillo es mi hermanito Gerald Oropesa y todo su team perico. Son los únicos que tienen la llave de Trujillo y son totalmente bienvenidos. La ciudad de Trujillo es su ciudad”, comentó en otro video que se ha viralizado tras el atentado.

Cámaras de seguridad registran ataque a balazos contra “Tío Winner” en Trujillo. (Crédito: FB/@Ozono Televisión)

De excarcelado a influencer

Acusado de ser uno de los líderes de una red que enviaba cocaína desde el Callao hacia Europa, Oropeza fue detenido en 2015 en Ecuador después de permanecer prófugo cuatro meses, un caso que cobró notoriedad tras un ataque con explosivos contra su Porsche, del que resultó ileso.

La justicia consideró en su momento la hipótesis de que otro capo del Callao intentó eliminarlo. En 2022, la Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la ejecución de su condena de seis años de cárcel, ordenó su salida del penal de máxima seguridad de Yanamayo, en Puno, y dispuso que cumpliera comparecencia con restricciones.

Actualmente, ha devenido en un personaje público gracias a sus transmisiones en TikTok, donde suele mandar saludos a internautas y referirse a su caso. En octubre pasado, mientras cientos de transportistas de Lima y Callao acataban un nuevo paro para exigir más medidas de seguridad frente al avance del crimen organizado, el ‘Tony Montana peruano’ insinuó un atentado contra la expresidenta Dina Boluarte.

