López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó este lunes su interés en reducir la cantidad de ministerios y concentrar funciones bajo nuevas estructuras, como la creación de un “Ministerio del Ser Humano”.

Durante una entrevista transmitida en su canal de YouTube, el candidato presidencial adelantó su intención de mantener únicamente seis portafolios en funcionamiento, una propuesta que su entrevistador Augusto Peñaloza, conocido como ‘Tío Rockefeller’, calificó de “surrealista”.

“Lo que debería haber de todas maneras es uno que es Defensa, todo lo que implique Defensa, otro lo que es Producción (...) y tener viceministerios por área”, dijo al ser consultado qué carteras eliminaría.

López Aliaga, opositor del derecho al aborto y a propuestas vinculadas a la población LGBTI, propuso seguidamente reemplazar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por uno denominado Ministerio del Ser Humano. “Todo lo que sea dignidad humana, pongámoslo en un solo ministerio”, afirmó.

Peñaloza reaccionó sorprendido ante la iniciativa. “¿Crearías un Ministerio del Ser Humano?”, insistió, a lo que el exalcalde de Lima reafirmó su planteamiento: “De la dignidad humana, el nombre es lo que menos me interesa. Para mí, la base de la política implica fraternidad. No entiendo que haya una preocupación por otro ser humano si no es mi hermano. No entiendo un ser humano sin dignidad que procede de Dios, de la filiación divina. Esa es mi formación política”, sostuvo.

Durante la misma conversación, el político planteó la posibilidad de construir un aeropuerto internacional en Oxapampa, fundada en 1891 por colonos austro-alemanes, que ofrezca vuelos directos a Frankfurt (Alemania).

“Se nota que no has trabajado en turismo. (...) Te apuesto 100 000 dólares para lo que te estoy proponiendo aquí. Pongo Oxapampa en el mapa con un aeropuerto y va a estar lleno. Vuelo directo a Alemania. En dos años, espérate, tres años... Poquito de fe tienes”, comentó.

Peñaloza volvió a admitir su asombro ante la magnitud de la propuesta, mientras López Aliaga insistió en el potencial turístico de esta colonia ubicada en un fértil valle de Pasco.

Propuesta anterior

El mes pasado, el exalcalde causó controversia por afirmar que en una eventual presidencia podría impulsar la construcción de 14 aeropuertos internacionales. Sostuvo que “es muy fácil de hacerlo”, ya que él tiene una mirada desde el “sector privado, donde las cosas son más rápidas”.

De igual modo, propuso aplicar un “plan tipo Marshall” para regiones altoandinas como Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, donde en el pasado recibió rechazo durante una visita.

“Puno es un departamento de mucho emprendimiento, pero también abandonado por corrupción y por mezquindad política, muchos años (...) En zonas altoandinas hay mucho sufrimiento porque no hay inversión, porque no están conectadas, o porque hay un mercado también que está desmadrado. Vamos a poner acá lo que es libertad de mercado, libertinaje de mercado. Hay que diferenciar. Donde hay libertinaje de mercado, el Estado tiene que poner orden, es el árbitro. Un Estado chiquito, poderoso, pero pone orden, por ejemplo, en centrales de compra”, explicó.

Las últimas encuestas ubican a López Aliaga en el primer lugar de intención de voto con 9 % en un momento donde aproximadamente el 50 % de los peruanos no han decidido por quién votar o no piensan votar por ninguno de los precandidatos hasta ahora conocidos.

Su gestión como burgomaestre ha estado marcada por numerosas polémicas como la adquisición de los tenes desechados por la empresa estadounidense Caltrain para establecer un servicio ferroviario dentro de la capital sin que primero se hayan realizado las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, lo que hizo que las locomotoras y vagones queden almacenados en un parque municipal.