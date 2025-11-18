Perú

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

El exalcalde de Lima propuso la creación de un Ministerio del Ser Humano y un aeropuerto internacional en Oxapampa con vuelos directos a Frankfurt. Las ideas sorprendieron a Augusto Peñaloza durante la entrevista

Guardar
Fuente: Rafael López Aliaga/YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó este lunes su interés en reducir la cantidad de ministerios y concentrar funciones bajo nuevas estructuras, como la creación de un “Ministerio del Ser Humano”.

Durante una entrevista transmitida en su canal de YouTube, el candidato presidencial adelantó su intención de mantener únicamente seis portafolios en funcionamiento, una propuesta que su entrevistador Augusto Peñaloza, conocido como ‘Tío Rockefeller’, calificó de “surrealista”.

“Lo que debería haber de todas maneras es uno que es Defensa, todo lo que implique Defensa, otro lo que es Producción (...) y tener viceministerios por área”, dijo al ser consultado qué carteras eliminaría.

López Aliaga, opositor del derecho al aborto y a propuestas vinculadas a la población LGBTI, propuso seguidamente reemplazar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por uno denominado Ministerio del Ser Humano. “Todo lo que sea dignidad humana, pongámoslo en un solo ministerio”, afirmó.

Las encuestas sitúan a López
Las encuestas sitúan a López Aliaga en primer lugar de intención de voto con 9%

Peñaloza reaccionó sorprendido ante la iniciativa. “¿Crearías un Ministerio del Ser Humano?”, insistió, a lo que el exalcalde de Lima reafirmó su planteamiento: “De la dignidad humana, el nombre es lo que menos me interesa. Para mí, la base de la política implica fraternidad. No entiendo que haya una preocupación por otro ser humano si no es mi hermano. No entiendo un ser humano sin dignidad que procede de Dios, de la filiación divina. Esa es mi formación política”, sostuvo.

Durante la misma conversación, el político planteó la posibilidad de construir un aeropuerto internacional en Oxapampa, fundada en 1891 por colonos austro-alemanes, que ofrezca vuelos directos a Frankfurt (Alemania).

“Se nota que no has trabajado en turismo. (...) Te apuesto 100 000 dólares para lo que te estoy proponiendo aquí. Pongo Oxapampa en el mapa con un aeropuerto y va a estar lleno. Vuelo directo a Alemania. En dos años, espérate, tres años... Poquito de fe tienes”, comentó.

Peñaloza volvió a admitir su asombro ante la magnitud de la propuesta, mientras López Aliaga insistió en el potencial turístico de esta colonia ubicada en un fértil valle de Pasco.

Planteó construir un aeropuerto internacional
Planteó construir un aeropuerto internacional en Oxapampa con vuelos directos a Frankfurt

Propuesta anterior

El mes pasado, el exalcalde causó controversia por afirmar que en una eventual presidencia podría impulsar la construcción de 14 aeropuertos internacionales. Sostuvo que “es muy fácil de hacerlo”, ya que él tiene una mirada desde el “sector privado, donde las cosas son más rápidas”.

De igual modo, propuso aplicar un “plan tipo Marshall” para regiones altoandinas como Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, donde en el pasado recibió rechazo durante una visita.

“Puno es un departamento de mucho emprendimiento, pero también abandonado por corrupción y por mezquindad política, muchos años (...) En zonas altoandinas hay mucho sufrimiento porque no hay inversión, porque no están conectadas, o porque hay un mercado también que está desmadrado. Vamos a poner acá lo que es libertad de mercado, libertinaje de mercado. Hay que diferenciar. Donde hay libertinaje de mercado, el Estado tiene que poner orden, es el árbitro. Un Estado chiquito, poderoso, pero pone orden, por ejemplo, en centrales de compra”, explicó.

Las últimas encuestas ubican a López Aliaga en el primer lugar de intención de voto con 9 % en un momento donde aproximadamente el 50 % de los peruanos no han decidido por quién votar o no piensan votar por ninguno de los precandidatos hasta ahora conocidos.

Su gestión como burgomaestre ha estado marcada por numerosas polémicas como la adquisición de los tenes desechados por la empresa estadounidense Caltrain para establecer un servicio ferroviario dentro de la capital sin que primero se hayan realizado las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, lo que hizo que las locomotoras y vagones queden almacenados en un parque municipal.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaOxapampaperu-noticiasAlemania

Más Noticias

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Lima expresó su preocupación ante lo que calificaron como “el deterioro institucional en el país”

CAL acusa a la JNJ

Indecopi interviene supermercados por frutas y verduras con pesticidas prohibidos: sanciones podrían llegar a más de S/ 2 millones

Las supervisiones se activaron tras los últimos reportes del Senasa, que detectó residuos de agroquímicos por encima de los LMR en productos como espinaca, fresa, tomate, ajíes y brócoli

Indecopi interviene supermercados por frutas

A qué hora juega Venezuela vs Canadá: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Ambos combinados atraviesan etapas decisivas en su planificación deportiva: uno inicia un nuevo ciclo competitivo y el otro ajusta su estrategia pensando en la próxima Copa del Mundo. Revisa el horario del choque

A qué hora juega Venezuela

Gol madrugador de Alfonso Barco para 1-0 en Emelec vs LDU Quito por semifinal ida de la Copa Ecuador 2025

El peruano polifuncional estuvo muy atento para asestar el golpe no bien inició el partido. En un saque de esquina, se anticipó a su marca y definió con un sorpresivo remate de zurda

Gol madrugador de Alfonso Barco

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

La artista precisó que jamás encubrió encuentros ocultos y que únicamente salió en defensa de su amiga en un momento de profundo dolor, cuando esta recién había descubierto el ampay de Christian Domínguez

Yolanda Medina admite que fue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CAL acusa a la JNJ

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Rodolfo Coronado es el nuevo representante permanente del Perú ante la OEA, en reemplazo de José Luis Sardón, ¿quién es?

Más de S/200 mil de fondos públicos, avión de la FAB y seis tripulantes por Nadine Heredia: así fue la operación orquestada por Lula da Silva

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Medina admite que fue

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

Yolanda Medina cuenta cómo se enteró de la salida de Pamela Franco: “Me traicionó, desapareció de un día para otro”

Jaime Bayly sospecha de la cercanía entre su esposa y su profesor de karate: “Ella es libre de estar con quien quiera”

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado por su hija y pedir perdón a Pamela López por Christian Cueva: “Estaba mal”

DEPORTES

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Venezuela vs Canadá: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Gol madrugador de Alfonso Barco para 1-0 en Emelec vs LDU Quito por semifinal ida de la Copa Ecuador 2025

A qué hora juega Brasil vs Túnez: partido amistoso en París por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Japón: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025

Bassco Soyer acelera su progresión para convencer al entrenador de Gil Vicente por ascenso al plantel de la Primeira Liga