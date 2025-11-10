Perú

Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas de Rafael López Aliaga, precandidato presidencial

El alcalde de Lima destacó la cuestionada vía expresa sur y anunció la próxima inauguración de la Ramiro Prialé

Guardar
Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas de Rafael López Aliaga | Canal N

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió públicamente la gestión de su antecesor, el precandidato presidencial Rafael López Aliaga, en medio de cuestionamientos sobre la continuidad y estado de diversas obras municipales inconclusas. En una comparecencia reciente, el actual burgomaestre manifestó su respaldo al trabajo previo, haciendo énfasis en que existen proyectos avanzados y en vías de culminación.

Uno de los temas abordados fue la situación de la vía expresa sur, obra que ha sido objeto de críticas debido a que recibió una inauguración simbólica sin estar completamente lista para el tránsito vehicular. Consultado sobre el avance de esta infraestructura, Reggiardo afirmó que se trata de una obra “muy avanzada” y adelantó que “va a ser de gran utilidad para transportar y desplazar a nuestros vecinos de las zonas en donde están”. El alcalde destacó la relevancia que tiene este proyecto en la mejora de la conectividad para los habitantes de la zona sur de la ciudad.

Respecto a los tiempos estimados para la puesta en marcha de la obra en la avenida Ramiro Prialé, Reggiardo indicó que espera inaugurar la vía en los siguientes dos o tres meses, aunque aclaró que “siempre hay imprevistos”, motivo por el cual no pudo precisar una fecha exacta para la entrega oficial. “Quiero decirle a la población que la vamos a tener operativa al cien por ciento para que puedan usarla y puedan gozar de una vía sumamente importante para todos nuestros vecinos de Lima Este”, expresó el alcalde capitalino.

Alcalde de Lima asegura que hay avances con el Tren de Lima, pero no hay fecha de inicio de operaciones | Canal N

El burgomaestre se refirió al proyecto de la Ramiro Prialé, vía clave para el desplazamiento en la capital. Reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de los trabajos iniciados en la gestión anterior y asegurar la inauguración completa de las infraestructuras prioritarias para la ciudad.

Las declaraciones de Renzo Reggiardo se producen en un contexto político en el que el exalcalde y ahora precandidato, Rafael López Aliaga, enfrenta observaciones por la situación administrativa y física de diferentes obras impulsadas durante su mandato. A pesar de los cuestionamientos, la actual gestión municipal subraya la intención de concluir estos proyectos y ponerlos a disposición de la ciudadanía en plazos razonables.

Contradicciones de López Aliaga

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y actual precandidato presidencial, reconoció que Renovación Popular perdió el control sobre su propia bancada parlamentaria tras la reciente aprobación de la reforma constitucional que restableció el sistema bicameral en el Congreso de Perú. A pesar de que la mayoría de legisladores de su partido votó a favor de esta medida en marzo de 2024, el dirigente manifestó su desacuerdo y aseguró que el liderazgo partidario no respaldó esa posición. “Ha habido un momento en el cual Renovación, lamentablemente, perdió el control de la bancada. Ha sido un proceso largo de recuperación”, admitió López Aliaga.

El líder político sostiene que su desacuerdo con la bicameralidad persiste y subrayó que trabajará para corregir este tipo de desalineaciones internas en futuras votaciones. Durante su intervención, López Aliaga fue consultado respecto a sus aspiraciones a ocupar un escaño en el nuevo Senado, creado precisamente por dicha reforma. No negó esa posibilidad y subrayó que su intención será impulsar la eliminación del Senado en el siguiente periodo legislativo: “Insistiré con mi postura para desaparecer el Senado en el próximo periodo”, afirmó.

El retorno de la bicameralidad, con el voto decisivo de nueve congresistas de Renovación Popular, generó divisiones y algunos integrantes abandonaron la bancada para formar un nuevo grupo. Además, López Aliaga negó cualquier vínculo del partido con actividades mineras ilegales, asegurando que retiró de sus filas a dirigentes relacionados con hechos irregulares, aunque el partido respaldó propuestas para la formalización y desregulación minera en el Congreso. La polémica por el rumbo de Renovación Popular persiste dentro y fuera del Legislativo.

Temas Relacionados

Renzo ReggiardoRafael López AliagaLimaperu-politica

Más Noticias

Fiscalía detectó agroquímicos prohibidos en productos vendidos por reconocido supermercado en San Borja

Durante una diligencia, a fin de prevenir delitos contra la salud pública, la Fiscalía de Prevención del Delito detectó la presencia de sustancias peligrosas en frutas y verduras

Fiscalía detectó agroquímicos prohibidos en

Qué son los agujeros de Monte Sierpe y por qué el significado de este enigma arqueológico está causando asombro en el mundo

Científicos de Australia, Estados Unidos y Perú emplearon drones y análisis microbotánicos para mapear la estructura y descubrir su posible uso como espacio de encuentro e intercambio en la región andina prehispánica

Qué son los agujeros de

Dormir esta cantidad de horas por noche puede causar el mismo daño que tomar seis cervezas a diario

Dormir poco no solo implica sentirse cansado: también puede dañar el cerebro y el cuerpo de forma comparable al consumo excesivo de alcohol

Dormir esta cantidad de horas

Cáscaras de naranja con canela: cómo preparar este truco casero para limpiar y aromatizar tu casa

Este preparado tiene múltiples usos dentro del hogar, especialmente en espacios donde se acumulan malos olores o grasa

Cáscaras de naranja con canela:

Dina Boluarte niega lavado de activos y asegura que no saldrá del país: “Estoy acá y seguiré acá”

La exmandataria se presentó ante el tribunal durante la audiencia por el pedido de impedimento de salida y afirmó que todos sus viajes fueron oficiales, que ha cumplido con todas las citaciones del Ministerio Público y que su residencia en Surquillo garantiza su arraigo en el país

Dina Boluarte niega lavado de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte niega lavado de

Dina Boluarte niega lavado de activos y asegura que no saldrá del país: “Estoy acá y seguiré acá”

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

50% de peruanos aprueban que el Congreso haya designado a José Jerí como presidente en reemplazo de Dina Boluarte

Piden declarar la nulidad de la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz revela que se

Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo: “No al hate”

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Irma Maury, Doña Nelly de AFHS, explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”

El polémico gesto de Fátima Bosch, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

DEPORTES

Programación de la fecha 4

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán

“Me quieren, me odian, pero da igual”: Natalia Málaga dimensiona su regreso triunfal al banquillo con Géminis

Miguel Trauco reveló charla íntima con Ricardo Gareca y la comparación que le hizo con Marcelo: “Estás a su nivel, ¿por qué no te la crees?”

Entre el reglamento, la polémica y el descenso: qué puede decidir la FPF en el caso de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos