Rafael López Aliaga señala que fue a CADE 2025 “de boleto” y pide a sus militantes buscar “conversos celestes” casa por casa

El exalcalde de Lima y aspirante a la presidencia en 2026, Rafael López Aliaga, señaló este sábado que su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el principal foro de empresarios del país, representó un reto, ya que tuvo que sintetizar sus propuestas en el tiempo disponible para su exposición.

“En veinte minutos, no me daba tiempo más para hacer una recontra síntesis, para poder explicarles temas de verbos. Aquí no estamos floreando a nadie”, señaló en un encuentro con su militancia en el distrito de Miraflores, antes de mencionar que se centró en poner todo en “lenguaje fácil”.

“Para CADE sí les quiero decir que he hecho un trabajo más a detalle por el foro al cual iba a ir. Y lo que he hecho es no dormir. Yo realmente al CADE he ido de boleto. Ya estaba la base armada, era adecuarla a la foto actual”, agregó.

Seguidamente, el exburgomaestre pidió a sus dirigentes que recorran casa por casa para buscar nuevos partidarios y colocar en la puerta de sus viviendas un cartel con el símbolo de su organización.

“Lo interesante es que la R se la graben, si no van a buscar un chancho en la cédula (risas) por eso pongan en su ventana una R. En la ventana de tu vecino, una R. En toda la cuadra, una R. En toda tu manzanita una R. Pero una R fija, que no se mueva tanto”, señaló.

Agregó que mira su campaña electoral como si fuera una catequesis política: “Es un tema de casa por casa. Es la misión de cada uno de ustedes también. Yo estoy poniendo mi parte. Y les quiero poner un reto: que cada casa, por lo menos en su cuadra, tenga un cartelito, pues, una R”, dijo.

“Eso es apostolado, es decirles ‘quiero tu apoyo para este proyecto’. El cartelito hay que hacerlo también elegante. No puede ser una huachafada, (...) en estas elecciones está jugando el destino del país. Estamos bajo amenaza. Por eso digo que tienen que hacer su apostolado ustedes en Miraflores, ir casa por casa y tener conversos celestes. Es un trabajo uno a uno”, siguió.

Según la última encuesta de Ipsos, López Aliaga lidera con 9% de intención de voto, seguido por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (8%), el ingeniero Mario Vizcarra (7%) y el cómico Carlos Álvarez (4%). Estos últimos desistieron de asistir a CADE 2025.

Críticas a la ONPE

En el mismo evento, el exburgomaestre arremetió contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la autoridad máxima en la organización y ejecución de los comicios, a la que volvió a acusar de propiciar un fraude electoral en 2021.

“Con esos bueyes hay que arar, eso es lo que tenemos. Sabemos que son delincuentes, ¿ya? Que ya nos robaron una elección, pero la segunda no, pues. La segunda se la ganamos porque pusimos personeros en todos lados”, agregó al ironizar que la institución electoral “bien puede ser” el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).