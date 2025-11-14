Perú

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

El exburgomaestre y líder de Renovación Popular sostuvo que su nueva candidatura presidencial implica volver a renunciar a su “libertad”

Guardar
López Aliaga afirmó que “se
López Aliaga afirmó que “se jodió la vida” al asumir la alcaldía de Lima

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que “se jodió la vida” al asumir la alcaldía de Lima en enero de 2023, cargo al que renunció en octubre pasado para postular a la Presidencia.

En una entrevista transmitida por su canal de YouTube, el exburgomaestre señaló que, con esta nueva postulación, deja de lado su “libertad”, tal como ocurrió cuando asumió la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Me jodí la vida tres años”, indicó antes de precisar que, pese a ello, lo hizo con alegría. “La alegría me la está dando la gente que tiene agua, que tiene comida, que tiene infraestructura. Eso me da un placer espiritual”, expresó.

También sostuvo que existen numerosas soluciones y que el país cuenta con recursos. “Hay muchas soluciones y plata hay, esto es distinto a Argentina. En Argentina te puede decir no hay plata. En Perú sí hay plata”, agregó.

Sostuvo que su nueva candidatura
Sostuvo que su nueva candidatura implica sacrificar su “libertad”, igual que cuando dirigió la Municipalidad Metropolitana de Lima

López Aliaga afirmó que, aunque participe como candidato al Senado, rechaza la existencia de esa cámara y que, incluso si obtiene un resultado favorable, podría no jurar. “No necesito, ni quiero. Me aburro. Para serte franco, me aburro ahí. Yo soy de acción, no me gusta estar sentado en un congreso. Pero lo hago porque hay un factor de arrastre, la realidad es esa, porque a ‘Porky’ sí lo conocen”, declaró.

Reiteró que recibió la MML en quiebra total, pero logró recuperarla en nueve meses “sin empleados fantasmas, sin consultorías, sin mermelada, sin contratos de alquileres, sin contratos truchos o inflados al triple”, lo que, según dijo, permitió un ahorro de mil millones de soles anuales.

En la misma entrevista, también mencionó su proyecto ferroviario Lima–Chosica, cuyo material rodante permanece almacenado en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad técnica.

“Va a estar antes del 28 de julio, sí”, anticipó, convencido de que la gestión del presidente interino, José Jerí, dará viabilidad a esta iniciativa que, según sus declaraciones, fue bloqueada por sus virtuales contrincantes, Keiko Fujimori y César Acuña.

Dijo que está en contra
Dijo que está en contra del Senado y que, incluso si es elegido senador, podría no jurar porque no le interesa desempeñar ese cargo

Las últimas encuestas ubican a López Aliaga en el primer lugar de intención de voto con 9 % en un momento donde aproximadamente el 50 % de los peruanos no han decidido por quién votar o no piensan votar por ninguno de los precandidatos hasta ahora conocidos.

Su gestión como alcalde ha estado marcada por numerosas polémicas como la adquisición de los tenes desechados por la empresa estadounidense Caltrain para establecer un servicio ferroviario dentro de la capital sin que primero se hayan realizado las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, lo que hizo que las locomotoras y vagones queden almacenados en un parque municipal.

Panorama

Según La Encerrona, la llegada de los trenes no fue una negociación directa de la MML, sino un proceso controlado por una empresa privada con intereses en las vías donde operarían.

Los documentos obtenidos en Estados Unidos muestran que el costo total superó los 22 millones de dólares y que ejecutivos de Ferrocarril Central Andino y de la compañía estadounidense RDC dirigieron las conversaciones con Caltrain, mientras el exalcalde solo aparecía copiado en los correos.

La correspondencia revela que la empresa privada definió los términos del contrato, manejó los pagos y preparó la documentación final, pese a que el proyecto fue presentado como una donación gratuita.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMMLMunicipalidad Metropolitana de Limaperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Coronel Víctor Revoredo señala que el Tren de Aragua aún opera en Perú y denuncia corrupción en el INPE: “Es un cáncer”

El jefe de Extorsiones admitió que la organización transnacional sigue activa en el país y señaló fallas en el sistema penitenciario, mientras el Ejecutivo endureció el control en las cárceles

Coronel Víctor Revoredo señala que

Feminicidio en Huaral: familia pide justicia para madre e hijos asesinados dentro de su vivienda

La familia y vecinos convocaron un plantón el último viernes 14 de noviembre frente a las sedes del Ministerio Público, el Departamento de Investigación Criminal y el Poder Judicial

Feminicidio en Huaral: familia pide

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La cuarta jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario se medirá con San Martín, Alianza Lima hará lo suyo con Géminis de Natalia Málaga, y mucho más

Resultados de la fecha 4

Campaña de DNI electrónico gratis para este 16 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son disponibles

Esta jornada sin costo tiene como objetivo disminuir la falta de documentación entre la población

Campaña de DNI electrónico gratis

Renzo Reggiardo niega que se vayan a retirar las áreas verdes de la Plaza Mayor de Lima: “No hay nada de que preocuparse”

El alcalde de Lima indicó que, por lo menos durante su gestión, la plaza no tendrá cambios

Renzo Reggiardo niega que se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Pedro Castillo

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Conocer al cliente no es preguntarle qué quiere: es entender lo que realmente vive con tu marca

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira: Estos son

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025