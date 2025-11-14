Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

López Aliaga afirmó que “se jodió la vida” al asumir la alcaldía de Lima

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que “se jodió la vida” al asumir la alcaldía de Lima en enero de 2023, cargo al que renunció en octubre pasado para postular a la Presidencia.

En una entrevista transmitida por su canal de YouTube, el exburgomaestre señaló que, con esta nueva postulación, deja de lado su “libertad”, tal como ocurrió cuando asumió la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Me jodí la vida tres años”, indicó antes de precisar que, pese a ello, lo hizo con alegría. “La alegría me la está dando la gente que tiene agua, que tiene comida, que tiene infraestructura. Eso me da un placer espiritual”, expresó.

También sostuvo que existen numerosas soluciones y que el país cuenta con recursos. “Hay muchas soluciones y plata hay, esto es distinto a Argentina. En Argentina te puede decir no hay plata. En Perú sí hay plata”, agregó.

Sostuvo que su nueva candidatura implica sacrificar su “libertad”, igual que cuando dirigió la Municipalidad Metropolitana de Lima

López Aliaga afirmó que, aunque participe como candidato al Senado, rechaza la existencia de esa cámara y que, incluso si obtiene un resultado favorable, podría no jurar. “No necesito, ni quiero. Me aburro. Para serte franco, me aburro ahí. Yo soy de acción, no me gusta estar sentado en un congreso. Pero lo hago porque hay un factor de arrastre, la realidad es esa, porque a ‘Porky’ sí lo conocen”, declaró.

Reiteró que recibió la MML en quiebra total, pero logró recuperarla en nueve meses “sin empleados fantasmas, sin consultorías, sin mermelada, sin contratos de alquileres, sin contratos truchos o inflados al triple”, lo que, según dijo, permitió un ahorro de mil millones de soles anuales.

En la misma entrevista, también mencionó su proyecto ferroviario Lima–Chosica, cuyo material rodante permanece almacenado en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad técnica.

“Va a estar antes del 28 de julio, sí”, anticipó, convencido de que la gestión del presidente interino, José Jerí, dará viabilidad a esta iniciativa que, según sus declaraciones, fue bloqueada por sus virtuales contrincantes, Keiko Fujimori y César Acuña.

Dijo que está en contra del Senado y que, incluso si es elegido senador, podría no jurar porque no le interesa desempeñar ese cargo

Las últimas encuestas ubican a López Aliaga en el primer lugar de intención de voto con 9 % en un momento donde aproximadamente el 50 % de los peruanos no han decidido por quién votar o no piensan votar por ninguno de los precandidatos hasta ahora conocidos.

Su gestión como alcalde ha estado marcada por numerosas polémicas como la adquisición de los tenes desechados por la empresa estadounidense Caltrain para establecer un servicio ferroviario dentro de la capital sin que primero se hayan realizado las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, lo que hizo que las locomotoras y vagones queden almacenados en un parque municipal.

Panorama

Según La Encerrona, la llegada de los trenes no fue una negociación directa de la MML, sino un proceso controlado por una empresa privada con intereses en las vías donde operarían.

Los documentos obtenidos en Estados Unidos muestran que el costo total superó los 22 millones de dólares y que ejecutivos de Ferrocarril Central Andino y de la compañía estadounidense RDC dirigieron las conversaciones con Caltrain, mientras el exalcalde solo aparecía copiado en los correos.

La correspondencia revela que la empresa privada definió los términos del contrato, manejó los pagos y preparó la documentación final, pese a que el proyecto fue presentado como una donación gratuita.