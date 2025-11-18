Perú

Freidora de aire vs. freír en la sartén: ventajas y desventajas de cada método de preparación

Es útil analizar cuáles son las ventajas y desventajas de cada método de cocción, para decidir según el gusto, la salud y la practicidad

Guardar
Freír en sartén es más
Freír en sartén es más rápido que usar una freidora de aire porque las altas temperaturas del aceite cocinan muy rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Freír en una sartén es una de las formas de cocinar más comunes entre los peruanos. La gastronomía del Perú, conocida por su riqueza y diversidad, integra frituras en numerosos platos populares. Desde los picarones, hasta el chicharrón, los anticuchos o el pollo a la brasa, las frituras forman parte importante de nuestra tradición culinaria. Además, la comida callejera con frituras, como las papas fritas en salchipapas o los “agachaditos” que ofrecen snacks fritos, es muy habitual y querida por la población.

No obstante, en los últimos años ha surgido una alternativa para obtener ese toque crujiente sin sumergir los alimentos en aceite: la freidora de aire. Por eso es útil analizar cuáles son las ventajas y desventajas de cada método de cocción, para decidir según el gusto, la salud y la practicidad.

Freidora de aire vs. freír en la sartén: ventajas

En el caso de la
En el caso de la freidora de aire, al usar menos aceite se reduce la densidad calórica de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de la freidora de aire

  • Menor uso de aceite: las freidoras de aire requieren muy poco aceite o incluso ninguno, lo cual reduce significativamente el contenido de grasa. Usar una freidora de aire puede disminuir el contenido graso hasta en un 75 % frente a frituras tradicionales.
  • Menos calorías: al usar menos aceite, se reduce la densidad calórica de los alimentos. Esto puede favorecer el control de peso.
  • Reducción de compuestos nocivos: freír en aceite caliente puede generar acrilamida, una sustancia potencialmente cancerígena. La freidora de aire puede reducir la formación de acrilamida hasta en un 90 % en ciertos alimentos.
  • Seguridad en la cocina: al no manipular grandes cantidades de aceite caliente, hay menos riesgo de salpicaduras, quemaduras e incendios.
  • Facilidad de limpieza: al usarse menos aceite, las cestas o compartimientos de la freidora son más fáciles de limpiar que una sartén con aceite usado.
  • Versatilidad: muchas freidoras de aire modernas no solo fríen, sino que también asan, hornean o incluso grillan, por lo que pueden reemplazar otros electrodomésticos.

Ventajas de freír en la sartén

  • Sabor tradicional y textura: freír en aceite da una textura más crujiente y un sabor más rico, gracias a la reacción de Maillard y la inmersión en grasa, lo que muchas personas asocian con “auténtica fritura”.
  • Rapidez: para muchos alimentos, especialmente los finamente rebozados o pequeños, freír en sartén es más rápido que usar una freidora de aire. Las altas temperaturas del aceite cocinan muy rápido.
  • Costo inicial más bajo: no necesitas comprar un aparato adicional; solo una sartén y aceite. Si ya cocinas con ollas y sartenes, no representa una inversión extra grande.
  • Flexibilidad de ingredientes: en la sartén puedes trabajar con muchos tipos de alimentos: rebozados líquidos, fritos muy bañados en aceite, preparaciones que requieren salpicado, entre otros, que en la freidora de aire pueden ser más difíciles de lograr.

Freidora de aire vs. freír en la sartén: desventajas

En el caso de freír
En el caso de freír en la sartén, sumergir alimentos en aceite hace que absorban gran parte, lo que aumenta el contenido calórico y graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desventajas de la freidora de aire

  • Textura diferente: aunque crujiente, el acabado de los alimentos cocinados en aire puede ser menos “jugoso” o menos dorado que en aceite profundo.
  • Formación de otros productos nocivos: algunos estudios han encontrado que en ciertos alimentos, como el pescado, se pueden generar productos de oxidación del colesterol (COPs), que están ligados a enfermedades cardíacas.
  • Tiempo de cocción: puede tardar más que en una sartén bien caliente, según el tipo y cantidad de alimento.
  • Capacidad limitada: muchas freidoras de aire tienen una cesta pequeña, lo que limita la cantidad de comida que puedes hacer en una tanda.
  • No todos los alimentos se adaptan bien: ingredientes con rebozado muy líquido o cosas muy húmedas pueden salpicar o no quedar bien en una freidora de aire.

Desventajas de freír en la sartén

  • Alto consumo de grasa: sumergir alimentos en aceite hace que absorban gran parte, lo que aumenta el contenido calórico y graso.
  • Riesgo de salud: al reutilizar aceite o calentarlo mucho, pueden formarse compuestos tóxicos como aldehídos, grasas trans o acrilamida.
  • Seguridad: mayor riesgo de quemaduras, salpicaduras o incendios.
  • Limpieza difícil: el uso abundante de aceite significa residuos difíciles de limpiar y aceite usado para desechar.
  • Impacto ambiental: el aceite usado debe desecharse correctamente; su mal manejo contamina.

Temas Relacionados

freidora de airefreír en sarténfriturasperu-salud

Más Noticias

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

La cantante aseguró que el futbolista está en pleno proceso de transformación personal, mientras la conductora puso en duda la autenticidad de sus declaraciones

Magaly Medina siente pena por

ONPE lanza convocatoria laboral previa a Elecciones 2026: entidad busca estudiantes y egresados

La oferta de trabajo es por locación de servicios para postulantes de cualquier carrera, desde estudiantes técnicos y universitarios hasta titulados y bachilleres. Los puestos, ubicados en Lima, ofrecen remuneraciones de S/ 1.800 y S/ 2.000

ONPE lanza convocatoria laboral previa

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

El argentino reconoció que la clave del éxito “quizás la característica fue que ganamos muchos partidos en altura que los años anteriores donde se nos había complicado bastante”

Matías Di Benedetto y la

Sujeto que asesinó a su madre y abuela con machete en Chiclayo dice estar arrepentido: “Pido perdón”

El joven de 24 años contaba con denuncias por violencia familiar antes del doble homicidio en Zaña, que también dejó a su tío gravemente herido

Sujeto que asesinó a su

Clausuran supermercado en La Molina tras operativo que detectó riesgos eléctricos, sanitarios y estructurales en plena campaña navideña

Inspectores municipales hallaron filtraciones de agua, falta de señalización, temperaturas inadecuadas en cámaras de alimentos y productos sin rotular, por lo que la comuna ordenó la clausura temporal del local

Clausuran supermercado en La Molina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reacciones a la ampliación del

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Aprueban extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina siente pena por

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

DEPORTES

Matías Di Benedetto y la

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina

Álex Valera ve con buenos ojos jugar en Rusia en pleno auge goleador con la selección peruana: “Sería una buena oportunidad”

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó