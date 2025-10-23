Perú

¿Cuántos picarones puedes comer a la semana sin afectar tu salud?

Un plato tradicional de picarones suele incluir entre 4 y 5 unidades, que aportan aproximadamente 400 a 500 calorías

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
La miel de chancaca, aunque
La miel de chancaca, aunque natural, contiene una gran cantidad de azúcares simples que elevan rápidamente la glucosa en sangre (El Peruano)

En octubre, las calles del Perú se llenan de aroma a turrón y también a picarones recién fritos. Este dulce tradicional, hecho a base de zapallo, camote y bañado con miel de chancaca, se ha convertido en uno de los postres más emblemáticos del mes morado. Tanto es así que este año el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) declaró el tercer viernes de octubre como el Día Nacional de los Picarones, con el fin de reconocer su valor cultural, promover su consumo responsable y apoyar a los pequeños productores de insumos como el zapallo y el camote.

Sin embargo, aunque los picarones forman parte de la identidad gastronómica peruana, es importante recordar que, como todo postre frito y azucarado, deben consumirse con moderación. Saber cuántos picarones es recomendable comer a la semana sin afectar tu salud puede ayudarte a disfrutar de este dulce sin sentir culpa ni poner en riesgo tu bienestar.

¿Cuántos picarones puedes comer a la semana sin afectar tu salud?

El número exacto puede variar según la edad, el nivel de actividad física y las condiciones de salud de cada persona. No obstante, los nutricionistas coinciden en que el picarón debe considerarse un alimento ocasional dentro de una dieta equilibrada.

Un plato tradicional de picarones suele incluir entre 4 y 5 unidades, que aportan aproximadamente 400 a 500 calorías, dependiendo del tamaño, la cantidad de aceite absorbido y la miel utilizada. Por ello, lo ideal sería no consumir picarones más de una vez por semana, y limitar la porción a 2 o 3 unidades por ocasión.

Los picarones pierden parte de
Los picarones pierden parte de sus beneficios nutricionales debido al proceso de fritura (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

De esta forma, se puede disfrutar del postre sin sobrepasar las recomendaciones de ingesta de azúcares y grasas saturadas que establecen organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta sugiere que el consumo de azúcares añadidos no supere el 10 % de las calorías diarias totales, es decir, unos 50 gramos de azúcar en una dieta promedio de 2 mil calorías.

Si deseas darte un gusto, lo mejor es acompañar el picarón con agua o infusiones sin azúcar, y equilibrar el resto del día con alimentos frescos, frutas, verduras y proteínas magras. También puedes optar por versiones más saludables, usando menos aceite o miel natural en menor cantidad.

Cómo los picarones pueden afectar la salud

Aunque su base de zapallo y camote aporta fibra, betacarotenos, potasio y antioxidantes, los picarones pierden parte de sus beneficios nutricionales debido al proceso de fritura y al alto contenido de azúcar de la miel de chancaca.

Durante la fritura, los picarones absorben una cantidad significativa de aceite, lo que incrementa su aporte calórico y de grasas saturadas. El consumo frecuente de estos alimentos puede contribuir al aumento de peso, la dislipidemia (niveles elevados de colesterol o triglicéridos) y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

No se recomienda que las
No se recomienda que las personas con diabetes o resistencia a la insulina consuman picarones (Recetas peruanas)

Por otro lado, la miel de chancaca, aunque natural, contiene una gran cantidad de azúcares simples que elevan rápidamente la glucosa en sangre. En personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, este efecto puede ser perjudicial.

Además, el exceso de azúcar y grasa genera un desequilibrio en la dieta diaria. Si el consumo de postres fritos es frecuente, puede desplazar alimentos más nutritivos y contribuir a la deficiencia de micronutrientes esenciales como el hierro, el calcio o las vitaminas del complejo B.

En general, los picarones no son dañinos si se consumen con moderación. El problema surge cuando se convierten en un hábito frecuente o se combinan con otros alimentos ricos en grasas y azúcares, como gaseosas, postres o frituras.

¿Quiénes deberían evitar el consumo de picarones?

Hay ciertos grupos que deben limitar o evitar el consumo de picarones, especialmente cuando se preparan con grandes cantidades de aceite o miel:

  • Personas con diabetes o resistencia a la insulina: el alto índice glucémico del postre puede provocar picos de azúcar en sangre difíciles de controlar.
  • Personas con colesterol alto o triglicéridos elevados: la fritura incrementa el contenido de grasas saturadas, lo que puede empeorar el perfil lipídico.
  • Personas con sobrepeso u obesidad: dado su alto aporte calórico, los picarones pueden entorpecer los objetivos de pérdida o control de peso.
  • Niños pequeños: aunque pueden disfrutar de uno de vez en cuando, el exceso de azúcar puede afectar su salud dental y crear hábitos alimenticios poco saludables.

Temas Relacionados

picarónpostres peruanosperu-salud

Más Noticias

Paolo Guerrero debutó como comentarista en ESPN junto a ‘Kun’ Agüero y ‘Coscu’: “Es un jugadorazo con calidad suprema”

El delantero de Alianza Lima apareció en una transmisión de YouTube para ofrecer comentarios y análisis del Flamengo vs Racing por Copa Libertadores. Compartió espacio con Agüero y el streamer argentino

Paolo Guerrero debutó como comentarista

Paolo Guerrero invitó al ‘Kun’ Agüero a ver a Alianza Lima en transmisión de ESPN: “Es el más grande del Perú”

El histórico goleador de la selección nacional no dejó pasar la oportunidad para extenderle una invitación al mito del Manchester City, quien sin pensarlo demasiado aceptó con gusto

Paolo Guerrero invitó al ‘Kun’

“Diego Romero vino a estar detrás del capitán del equipo”: Pedro Troglio aclaró el rol del portero peruano en Banfield

El entrenador del ‘taladro’ explicó que el guardameta de Universitario llegó para cumplir una función de suplente a la espera de una oportunidad, aunque “hay que sacar al capitán y ponerlo, no es fácil”

“Diego Romero vino a estar

Mauro Boasso, el nuevo entrenador argentino que planea elevar el nivel de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con Deportivo Soan

Las ‘panteras’ se instalaron en el profesionalismo en el 2021. Su mejor campaña llegó de la mano del entrenador Alejandro Altamirano al ubicarse en el quinto puesto. Buscan una revolución con la incorporación de Mauro Matteo en la zona técnica

Mauro Boasso, el nuevo entrenador

Piero Quispe fue sorprendido por legión peruana tras culminar entrenamientos con Sydney FC: respondió al cariño firmando autógrafos

Un pequeño grupo de compatriotas acudió al recinto del club australiano para retratarse con el volante nacional, quien como muestra de agradecimiento firmó camisetas y pelotas

Piero Quispe fue sorprendido por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte contempla volver al

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

Captan a precandidato de APP entregando dinero a periodista durante transmisión en vivo

Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

Magdyel Ugaz revela cómo sigue Gustavo Bueno tras su operación: “Se está recuperando cada día más”

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras ser excluida del chat familiar: “Te pido que por favor te retires del grupo”

Carlos Vílchez conmueve a sus seguidores con la emotiva despedida a su perrito ‘Silver’: “Te amo rey de mi vida”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley