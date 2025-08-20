Perú

Mundial de desayunos: ¿cuáles son los beneficios para la salud del pan con chicharrón?

Aunque muchos suelen clasificar al pan con chicharrón como un antojo o comida de fin de semana, lo cierto es que sus ingredientes aportan varios nutrientes esenciales

El chicharrón de cerdo, cuando se cocina correctamente y sin excesos de grasa, es una buena fuente de proteínas (Scoolinary)

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más emblemáticos del Perú, y su sabor ha conquistado a locales y extranjeros por generaciones. Recientemente, este clásico nacional ha alcanzado una nueva dimensión de fama gracias al Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, quien ha desatado la fiebre gastronómica enfrentando platos de diferentes países. En el duelo Perú vs. México, el pan con chicharrón se enfrentó a los populares chilaquiles, generando furor en redes sociales y orgullo entre los peruanos.

Más allá del fervor patriótico y el placer culinario, es importante recordar que este desayuno, que usualmente se sirve en un pan francés con chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, no solo es delicioso, sino que también puede ofrecer algunos beneficios para la salud si se consume con moderación y en el contexto de una dieta equilibrada.

¿Cuáles son los beneficios para la salud del pan con chicharrón?

El camote contiene fibra, vitamina A y antioxidantes como los betacarotenos, que contribuyen a la salud ocular y del sistema inmunológico (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Aunque muchos suelen clasificar al pan con chicharrón como un “antojo” o comida de fin de semana, lo cierto es que sus ingredientes aportan varios nutrientes esenciales:

  • Fuente de proteína de alto valor biológico: el chicharrón de cerdo, cuando se cocina correctamente y sin excesos de grasa, es una buena fuente de proteínas. Estas son fundamentales para el mantenimiento de los músculos, la reparación de tejidos y el fortalecimiento del sistema inmunológico.
  • Aporte de hierro y vitamina B12: la carne de cerdo contiene hierro hemo, que es más fácil de absorber que el hierro de origen vegetal, así como vitamina B12, vital para la salud neurológica y la producción de glóbulos rojos.
  • Energía de larga duración gracias al camote: el camote frito, otro ingrediente clave, no solo da sabor y textura al pan con chicharrón. Es una fuente de carbohidratos complejos que liberan energía de forma sostenida. Además, contiene fibra, vitamina A y antioxidantes como los betacarotenos, que contribuyen a la salud ocular y del sistema inmunológico.
  • Ingredientes frescos que aportan micronutrientes: la salsa criolla, hecha con cebolla, limón, ají y perejil, no solo agrega frescura y acidez. La cebolla tiene compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, mientras que el ají contiene capsaicina, que puede favorecer el metabolismo.
  • Satisfacción que ayuda a evitar antojos: un desayuno contundente como este genera saciedad, lo que puede ayudarte a evitar antojos poco saludables a lo largo del día. Eso sí, siempre acompañado de una bebida ligera como un jugo natural sin azúcar o una infusión.

¿Cuántas veces a la semana se recomienda comer pan con chicharrón?

La cebolla de la salsa criolla tiene compuestos antiinflamatorios y antioxidantes (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Aunque tiene nutrientes, el pan con chicharrón también es alto en calorías, grasas saturadas y sodio, especialmente si el cerdo ha sido frito en aceite reutilizado o acompañado de pan muy refinado. Por ello, los nutricionistas recomiendan disfrutarlo con moderación.

Lo ideal sería consumirlo no más de una vez a la semana, como parte de una comida ocasional o especial, especialmente si estás cuidando tu peso, tu salud cardiovascular o tus niveles de colesterol.

Para hacerlo más saludable, puedes considerar algunas adaptaciones como:

  • Usar pan integral en lugar de pan blanco.
  • Hornear el chicharrón en lugar de freírlo.
  • Sustituir el camote frito por camote sancochado.
  • Acompañar el desayuno con frutas frescas y agua o infusiones sin azúcar.

¿Quiénes no deberían comer pan con chicharrón?

Aunque puede formar parte de una dieta equilibrada, hay personas que deberían evitar el consumo frecuente de este tipo de desayuno:

  • Personas con hipertensión o enfermedades cardiovasculares: por su alto contenido en sodio y grasas saturadas.
  • Pacientes con colesterol elevado: ya que el chicharrón puede aumentar los niveles de colesterol LDL (colesterol malo).
  • Personas con sobrepeso u obesidad: debido a su densidad calórica.
  • Personas con problemas digestivos o hígado graso: ya que las frituras pueden ser difíciles de digerir y sobrecargan el hígado.

En estos casos, es mejor optar por versiones más ligeras del plato o reservarlo para ocasiones especiales, priorizando una alimentación baja en grasas saturadas y rica en frutas, verduras y proteínas magras.

