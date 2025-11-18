Elige tu local de votación: ¿cómo será la elección y qué requisitos debo cumplir?

Elige tu local de votación - ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará la plataforma digital “Elige tu local de votación” a partir del 23 de noviembre de 2025. A través de este sistema, los electores que participarán en las elecciones generales de 2026 podrán seleccionar hasta tres locales de votación cercanos a su dirección y distrito registrados en su Documento Nacional de Identidad (DNI). La opción estará disponible hasta el 14 de diciembre.

Cómo funciona la selección del local de votación

Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE, detalló que el registro de opciones podrá realizarse únicamente entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025. Dentro de este plazo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir hasta tres locales ubicados cerca de la dirección consignada en su DNI, de acuerdo con el padrón electoral que cerró el 14 de octubre de 2025. Esta ventana de tiempo busca facilitar la organización y la asignación de mesas electorales.

La funcionaria precisó que la ubicación registrada en el DNI al momento del corte del padrón determina las alternativas disponibles. Si un elector cambió de domicilio después del 14 de octubre y no realizó la actualización en su DNI antes de esa fecha, el sistema no considerará el nuevo domicilio, y las opciones de locales estarán limitadas al distrito que aparece en el documento.

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

“Si mi DNI figura en Comas y me he mudado a otro distrito, solo podré elegir entre locales ubicados en Comas, porque el padrón electoral cerró en esa fecha”, explicó Cuéllar.

Requisitos y pasos para elegir el local

Para participar en la selección de local deberá cumplir con el siguiente requisito:

La dirección en el DNI debe coincidir con el domicilio donde se desea votar, siempre que esté registrada hasta el 14 de octubre de 2025, fecha del cierre del padrón.

Quienes no hayan actualizado la dirección para esa fecha no podrán acceder a opciones de locales en su nuevo distrito. La ONPE recomienda a todos los electores registrar tres opciones, ya que algunos locales podrían no estar disponibles en este proceso electoral.

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma “Elige tu local de votación” a partir del 23 de noviembre de 2025. Validar los datos y la dirección del DNI registrados hasta el 14 de octubre. Seleccionar hasta tres locales preferidos dentro del distrito correspondiente. Confirmar la selección.

Finalizado el proceso, la ONPE informará durante el siguiente año en cuál de los tres locales elegidos se instalará la mesa correspondiente. Esto permitirá optimizar la logística electoral y acercar a los ciudadanos a mesas más accesibles.

“Puede suceder que algunos locales no estén habilitados para esta elección. Por eso es fundamental que cada elector se tome el tiempo de elegir, para garantizar un desplazamiento más sencillo el día del sufragio”, recomendó Marisol Cuéllar.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se desarrollarán durante el primer semestre del año próximo, el domingo 12 de abril. En esta jornada se elegirá a la presidencia de la República, así como a los nuevos diputados y senadores que conformarán el Congreso bicameral recientemente restituido. El proceso incluirá, además, la renovación de representantes ante el Parlamento Andino.