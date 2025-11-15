ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Martín Vizcarra estuvo recientemente en prisión preventiva.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó el recurso con el que partido Perú Primero buscaba que el expresidente Martín Vizcarra sea inscrito como precandidato a la segunda vicepresidencia.

Como se recuerda, Perú Primero intentó inscribir a Vizcarra en su plancha presidencial a pesar de que tiene 3 inhabilitaciones. Sin embargo, ONPE no lo aceptó debido a que, producto de las sanciones dictadas por el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó al exmandatario del padrón de afiliados.

Es por esta razón que el partido del exmandatario no pudo registrar su precandidatura en el sistema de la ONPE. No obstante, la agrupación tomó esta negativa como una exclusión que, a su juicio, debería haber sido declarada en todo caso por un Jurado Electoral Especial o el propio JNE, pero no por la ONPE.

En segunda instancia, la ONPE rechazó la apelación. Argumentaron que actuaron conforme a ley ya que el motivo por el que no se permitió la inscripción de Martín Vizcarra fue que no se encuentra el padrón de electores afiliados que aprobó el JNE.

“Hay que dejar en claro que, en efecto, según el reglamento de la ONPE, esta entidad no es competente para dirimir cuestiones internas previas a la información que la organización política efectuará respecto a las candidaturas y no lo ha hecho, tal como se explicó la ONPE se limitó a tener en cuenta la información oficial remitida por el JNE, esto es, el padrón de electores afiliados”, se lee en el documento.

También se precisa en la resolución que “el hecho de que la respuesta y sus fundamentos no hayan sido los esperados” el partido de Martín Vizcarra, “no implica que no haya una debida motivación”.

ONPE rechaza recurso del partido de Martín Vizcarra.

Vizcarra cerca de conocer su sentencia

El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido más de dos millones de soles (590.000 dólares) de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de las obras ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’ entre 2014 y 2016. Además, la Fiscalía solicitó 6 años de prisión por el caso ‘Lomas de Ilo’ y 9 años por el ‘Hospital de Moquegua’, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años y el pago de una multa de 151.580 soles (44.979 dólares o 38.767 euros).

El expresidente Martín Vizcarra negó cualquier intención de solicitar asilo tras el pedido de 15 años de prisión ratificado por la Fiscalía en el juicio oral. “No hay posibilidad de asilo en absoluto. Pueden ustedes ver con cualquier embajada, con cualquier miembro diplomático de cualquier país vecino, ajeno, nada”, declaró.

El procurador para el caso Lava Jato, Carlos Fernández, pidió “una sentencia ejemplar, dura, contra el acusado Martín Vizcarra”, resaltando el peso de las pruebas presentadas. El tribunal fijó para el próximo jueves a las 8:30 la audiencia en la que se escuchará la defensa final, primero a cargo del abogado de Vizcarra, con dos horas de intervención, y luego al propio acusado, quien dispondrá de un máximo de 15 minutos.