Campaña de DNI electrónico gratis para este 16 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son disponibles

Es una gran oportunidad para que los vecinos obtengan este documento de identidad - Créditos: Andina.

La Municipalidad Provincial de Huancavelica informó sobre el inicio de una jornada gratuita dedicada a la obtención y actualización del DNI electrónico para la población local.

La campaña se desarrollará en la sala de usos múltiples del gobierno municipal desde las 8:30 hasta las 15 y así, permite a los ciudadanos realizar trámites clave relacionados con su documentación de identidad de manera sencilla y sin costo.

El evento, dirigido a residentes de la provincia ubicada en la región centro-sur del país, busca promover el acceso a servicios ciudadanos y facilitar la transición hacia el documento nacional de identidad electrónico, que ofrece mayores garantías de seguridad y permite el uso de firmas digitales para distintos procedimientos.

El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Municipalidad de Huancavelica.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder a varios servicios puestos a disposición por la municipalidad y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los cuales se detallan a continuación:

Inscripción por primera vez del DNI electrónico

Cambio del documento convencional al formato digital

Solicitud de duplicado del DNI electrónico en caso de pérdida o deterioro

Modificación de datos, incluido el cambio de domicilio

Para realizar estos trámites, se han establecido una serie de requisitos diferenciados de acuerdo con la gestión solicitada:

Para la inscripción por primera vez, es indispensable presentar una copia certificada del acta de nacimiento.

Los procedimientos de rectificación de datos requieren el documento que sustente la actualización solicitada, lo cual es fundamental para respaldar el cambio ante las autoridades.

En el caso de gestiones como el cambio al DNI electrónico o la solicitud de duplicados, se debe llevar el propio documento físico o una copia que permita verificar la información existente en el registro nacional.

La campaña comenzará desde las 8:30 horas - Créditos: Andina.

Adicionalmente, todos los menores de edad comprendidos entre los 0 y los 16 años deben acudir acompañados por al menos uno de sus padres al momento de iniciar cualquier trámite relacionado con la identificación electrónica.

Un aspecto destacado de la campaña es la gratuidad de la fotografía requerida para el documento, la cual será tomada en el mismo lugar donde se lleva a cabo la atención. Si se prefiere, los solicitantes pueden optar por llevar una imagen tamaño pasaporte con fondo blanco y que no coincida con la que figura en el DNI actualmente vigente.

La municipalidad invita a los habitantes de Huancavelica a participar en esta iniciativa para regularizar su documentación e incorporar la tecnología electrónica en su identificación oficial.

Beneficios por usar el DNI electrónico

Facilita trámites digitales y presenciales de forma más ágil

Permite el uso de firma digital con validez legal

Incrementa la seguridad frente a la suplantación de identidad

Ofrece mayor durabilidad gracias al material resistente del chip

Facilita el acceso a servicios del Estado y aplicativos en línea

Reduce la necesidad de portar documentos físicos adicionales

Permite actualizar información personal y realizar gestiones desde plataformas virtuales

Es reconocido para consultas y procedimientos en entidades públicas y privadas

Contribuye a la modernización del sistema de identificación en el país