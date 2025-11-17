Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

La cantante colombiana Shakira sumó un nuevo triunfo en su carrera al concretar el segundo “sold out” de su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de la gira latina más taquillera de una mujer hasta la fecha. Este éxito se produce a pocos días de su tercera función en la ciudad, programada para el 18 de este mes, alimentando la expectativa local por su presencia que no se daba desde hace nueve meses.

A lo largo de dos horas de espectáculo, la artista presentó un repaso por todas las etapas de su carrera, abarcando desde sus lanzamientos más recientes hasta los temas emblemáticos que marcaron generaciones. “Te Felicito”, “TQG”, “Suerte”, “Las de la Intuición” y “Antología” formaron parte de una lista de canciones que el público coreó de principio a fin, colmando de aplausos y luces el recinto.

La interacción de Shakira con sus seguidores fue uno de los aspectos más destacados de la noche, con la artista dedicando saludos y palabras de agradecimiento, además de improvisar algunos pasos de baile inspirados en estilos locales, lo que provocó una ovación generalizada y consolidó el clima de cercanía durante el show.

La llegada de fanáticos desde distintas regiones del país provocó que los hoteles y vuelos en la capital alcanzaran niveles de ocupación total. Comercios y restaurantes ubicados en las cercanías del estadio reportaron una intensa actividad comercial en las fechas de los conciertos, impulsando el movimiento económico en la ciudad y destacando la capacidad de convocatoria de la artista.

En medio de la expectativa generada por los tres conciertos programados –dos ya agotados y un tercero con alta demanda de entradas para el 18–, la propia Shakira utilizó sus redes sociales para transmitir el carácter especial de estos encuentros.

Compartió un video que la muestra entrando al escenario acompañada de seguidores e influencers peruanos, acompañado de la frase: “Lima! segunda noche mágica de esta segunda vuelta! Auuuuuh!”.

La organización informó que en la segunda noche más de 45.000 personas llenaron el Estadio Nacional, cifra que confirma el alcance de la convocatoria de la artista y la magnitud del evento. El despliegue escenográfico y tecnológico contribuyó a sumar al espectáculo una experiencia inmersiva para los asistentes, quienes acompañaron cada momento con entusiasmo y muestras de apoyo.

El ciclo de presentaciones de Shakira en Lima entra en su etapa final con la tercera fecha del 18, reforzando la presencia de la cantante en la escena musical internacional y su estrecha relación con el público peruano, que continúa respondiendo con récord de asistencia y manifestaciones de afecto.

Susy Díaz abrazó a Shakira antes de su primer show en Lima

La noche del 15 de noviembre, Susy Díaz protagonizó un momento especial al caminar junto a Shakira e improvisar un abrazo antes de que la cantante saliera al escenario en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro se dio como parte de la actividad “Camina con la Loba”, pensada para que figuras del espectáculo nacional y fans seleccionados acompañaran a la artista durante su ingreso al show.

Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

Ya en el backstage, y pese a las restricciones de seguridad, aprovechó la oportunidad para acercarse y estrechar en un abrazo a Shakira, acción que fue captada en video por asistentes y de inmediato se difundió ampliamente en redes sociales.

Aunque no logró tomarse una foto con la cantante, la reacción de Susy Díaz al alcanzar su objetivo generó comentarios positivos y viralidad en plataformas digitales.