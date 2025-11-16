Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Orquesta Filarmónica tocando en el escenario

Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

La noche del 15 de noviembre, Shakira regresó a los escenarios de Lima en uno de los conciertos más esperados del año. La artista colombiana cumplió su promesa ante una multitud que aguardó durante meses, luego de que la salud la obligara a suspender su primer show en la capital peruana el pasado febrero.

Esa noche, miles de fanáticos formaron largas filas alrededor del recinto, mostrando la expectativa que generó la visita de la intérprete. Este viernes, la llamada “loba” sorprendió con un despliegue escénico y anuncios de dos presentaciones adicionales, programadas para el 16 y 18 de noviembre.

El concierto de febrero fue cancelado horas antes debido a un episodio de dolor abdominal que dejó a Shakira internada y bajo observación médica. Los especialistas descartaron su participación, y recién el 17 de febrero la artista pudo ofrecer el show siguiente. La demanda no mermó, y la reprogramación del espectáculo convocó a miles de personas nuevamente.

Shakira dio unas palabras al público peruano

Ya en el escenario, Shakira detuvo la música en los primeros minutos para dirigirse al público peruano. Sus palabras buscaron transmitir gratitud y cercanía.

“Que recibimiento más bonito. Muchísimas gracias. Que ganas tenía de volver al Perú. Que ganas tenía de verlos otra vez. Espero que disfruten de esta noche tanto como ya yo la estoy disfrutando. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada peruana”.

“Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno. Ya saben que mi vida no ha sido fácil estos últimos años pues de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más triple M”, dijo con el público aplaudiendo.

Así, la cantante destacó la importancia de sus seguidores peruanos y el peso emocional de volver a Lima tras su recuperación.

Susy Díaz caminó junto a Shakira

Horas antes del evento, las redes ya vibraban ante la expectativa por el “Camina con la Loba”. Cien seguidores fueron elegidos para subir al escenario junto a Shakira, entre ellos la popular peruana Susy Díaz.

La presencia de Susy Díaz sobresalió entre los participantes. Su emoción era visible mientras aguardaba en el backstage con los demás elegidos. Fiel a su estilo, llevó sus lentes negros sobre la cabeza, animando a sus seguidores a disfrutar el momento.

En la previa, Susy Díaz alentó al público a unirse a la dinámica. “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, expresó días antes. Finalmente, logró compartir escenario con la colombiana y esa imagen dominó la conversación digital durante la noche.

La Orquesta Filarmónica tocó ‘La Pared’ junto a Shakira

Uno de los segmentos que más sorpresa y ovación provocó llegó cuando la Orquesta Filarmónica de Lima apareció en el escenario. La producción del tour “Las mujeres ya no lloran” informó que fue idea de la propia Shakira contar con músicos peruanos para esa parte del recital.

La orquesta aceptó la invitación y sumó su talento en la interpretación de “La Pared”. Ese tema cumplirá veinte años en 2026 y es uno de los más emblemáticos del disco Fijación Oral Vol. 1.

El público recibió con aplausos la fusión entre la banda limeña y la artista internacional. Esta colaboración mostró la riqueza musical y fue de los momentos mejor valorados del concierto.

El regreso de Shakira a Lima quedará asociado a imágenes poco frecuentes: artistas peruanos en los reflectores internacionales y celebridades locales caminando junto a la “loba”. La cantante ofrecerá dos presentaciones más en la capital peruana, con la promesa de renovar la emoción en cada fecha.