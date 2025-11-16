Perú

Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Orquesta Filarmónica tocando en el escenario

La noche del 15 de noviembre, se vivió el regreso de Shakira a Perú, luego de su cancelado concierto en febrero

Guardar
Shakira en Lima: Desde Susy
Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

La noche del 15 de noviembre, Shakira regresó a los escenarios de Lima en uno de los conciertos más esperados del año. La artista colombiana cumplió su promesa ante una multitud que aguardó durante meses, luego de que la salud la obligara a suspender su primer show en la capital peruana el pasado febrero.

Esa noche, miles de fanáticos formaron largas filas alrededor del recinto, mostrando la expectativa que generó la visita de la intérprete. Este viernes, la llamada “loba” sorprendió con un despliegue escénico y anuncios de dos presentaciones adicionales, programadas para el 16 y 18 de noviembre.

El concierto de febrero fue cancelado horas antes debido a un episodio de dolor abdominal que dejó a Shakira internada y bajo observación médica. Los especialistas descartaron su participación, y recién el 17 de febrero la artista pudo ofrecer el show siguiente. La demanda no mermó, y la reprogramación del espectáculo convocó a miles de personas nuevamente.

Shakira en Lima: Desde Susy
Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

Shakira dio unas palabras al público peruano

Ya en el escenario, Shakira detuvo la música en los primeros minutos para dirigirse al público peruano. Sus palabras buscaron transmitir gratitud y cercanía.

“Que recibimiento más bonito. Muchísimas gracias. Que ganas tenía de volver al Perú. Que ganas tenía de verlos otra vez. Espero que disfruten de esta noche tanto como ya yo la estoy disfrutando. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada peruana”.

“Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno. Ya saben que mi vida no ha sido fácil estos últimos años pues de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más triple M”, dijo con el público aplaudiendo.

Shakira en Lima: Desde Susy
Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

Así, la cantante destacó la importancia de sus seguidores peruanos y el peso emocional de volver a Lima tras su recuperación.

Susy Díaz caminó junto a Shakira

Horas antes del evento, las redes ya vibraban ante la expectativa por el “Camina con la Loba”. Cien seguidores fueron elegidos para subir al escenario junto a Shakira, entre ellos la popular peruana Susy Díaz.

La presencia de Susy Díaz sobresalió entre los participantes. Su emoción era visible mientras aguardaba en el backstage con los demás elegidos. Fiel a su estilo, llevó sus lentes negros sobre la cabeza, animando a sus seguidores a disfrutar el momento.

Shakira en Lima: Desde Susy
Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

En la previa, Susy Díaz alentó al público a unirse a la dinámica. “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, expresó días antes. Finalmente, logró compartir escenario con la colombiana y esa imagen dominó la conversación digital durante la noche.

La Orquesta Filarmónica tocó ‘La Pared’ junto a Shakira

Uno de los segmentos que más sorpresa y ovación provocó llegó cuando la Orquesta Filarmónica de Lima apareció en el escenario. La producción del tour “Las mujeres ya no lloran” informó que fue idea de la propia Shakira contar con músicos peruanos para esa parte del recital.

La orquesta aceptó la invitación y sumó su talento en la interpretación de “La Pared”. Ese tema cumplirá veinte años en 2026 y es uno de los más emblemáticos del disco Fijación Oral Vol. 1.

Shakira en Lima: Desde Susy
Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

El público recibió con aplausos la fusión entre la banda limeña y la artista internacional. Esta colaboración mostró la riqueza musical y fue de los momentos mejor valorados del concierto.

El regreso de Shakira a Lima quedará asociado a imágenes poco frecuentes: artistas peruanos en los reflectores internacionales y celebridades locales caminando junto a la “loba”. La cantante ofrecerá dos presentaciones más en la capital peruana, con la promesa de renovar la emoción en cada fecha.

Temas Relacionados

ShakiraShakira en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Policía usa drones para detener en flagrancia a banda criminal e incautar arsenal en Villa El Salvador

Un operativo en Villa El Salvador permitió desarticular a un grupo armado que cometía extorsiones y asaltos, gracias al uso de aeronaves no tripuladas que captaron a los sospechosos en plena actividad ilícita

Policía usa drones para detener

Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

La icónica figura de la televisión peruana, hizo caso omiso a la seguridad de la colombiana y le expresó su cariño

Susy Díaz caminó con Shakira

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

La central de la San Martín confirmó que la próxima temporada será el cierre de su carrera y adelantó que buscará compartir equipo con su gemela, Marina Scherer, exjugadora de Alianza Lima

Simone Scherer anticipa su retiro

Puno advierte protestas si José Jerí pisa la región: dirigentes rechazan su visita en plena gira presidencial

Líderes puneños afirman que el presidente interino representa una continuidad del gobierno anterior y exigen que primero asuma responsabilidades por sus decisiones legislativas

Puno advierte protestas si José

Arranca la Navidad en Mesa Redonda: estas son las tendencias en árboles y juguetes para la campaña 2025

Como cada año, el emporio limeño se convierte en el epicentro de la campaña navideña con tendencias en decoración, tecnología en juguetes, adornos y mucho más

Arranca la Navidad en Mesa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Puno advierte protestas si José

Puno advierte protestas si José Jerí pisa la región: dirigentes rechazan su visita en plena gira presidencial

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

Estado de emergencia no convence: 71% no ve cambios y solo 27% percibe mejoras, según Datum

Municipalidad de Lima busca más recursos del Estado para pagar deuda de S/4.000 millones: ¿qué proyectos impulsa en el Congreso?

Elecciones 2026: 7 organizaciones políticas tienen a 26 precandidatos al Congreso que aparecen en el padrón del Movadef

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz caminó con Shakira

Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a la pareja su historia de amor

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

DEPORTES

Simone Scherer anticipa su retiro

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

Jean Ferrari fulminó a Ricardo Gareca tras declaraciones sobre la selección peruana: “Estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista”

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima