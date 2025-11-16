Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a ellos su historia de amor. Video: Instagram

La celebración del matrimonio religioso de Natalia Salas y Sergio Coloma se transformó en un acontecimiento cargado de emociones y momentos memorables, donde la presencia de figuras reconocidas del espectáculo peruano y la participación activa de su hijo, Leandro, marcaron la jornada.

La actriz, quien recientemente enfrentó el regreso del cáncer y debió alejarse de la telenovela Eres mi bien, vivió junto a su familia y amigos una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes, teniendo a las actrices Anahí de Cárdenas y Alicia Mercado como parte de sus damas de boda. Es así que el sábado 15 de noviembre, la pareja selló su unión en una ceremonia religiosa que, estuvo colmada de significado y alegría.

Boda Natalia y Sergio: los momentos más conmovedores

Natalia Salas ingresó a la iglesia acompañada de su hijo, Leandro, y no pudo contener las lágrimas al ver a su esposo en el altar, un gesto que conmovió a los presentes. La actriz eligió para la ocasión un vestido de corte princesa con escote en V, adornado con un delicado tocado y un velo largo, mientras que Sergio Coloma optó por un smoking negro clásico, reflejando la elegancia y la armonía de la pareja.

Durante la ceremonia, ambos intercambiaron votos y se prometieron amor eterno, en un ambiente donde la emoción era palpable. La fiesta posterior fue escenario de uno de los momentos más esperados: el primer baile de los recién casados. Natalia Salas había soñado con este instante y participó activamente en la organización de cada detalle, desde la selección del lugar hasta la música.

Sergio Coloma se encargó de que su esposa brillara en la pista, y juntos demostraron su complicidad y habilidades para el baile, recibiendo el aliento constante de los invitados, quienes se contagiaron del entusiasmo y el afecto que reinaba en el ambiente. “La novia más feliz del mundo. En esta parte no lloré, me ahogué. Amamos a Leandro. De los momentos más emotivos de la noche”, expresó la exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli, en sus redes sociales, compartiendo su emoción por la velada.

Los invitados a la boda y fiesta de Natalia Salas y Sergio Coloma

Entre los asistentes destacaron numerosas personalidades del mundo artístico y televisivo. La productora Cathy Sáenz fue una de las primeras en compartir imágenes y mensajes dedicados a la pareja, manifestando su alegría por la felicidad de los novios. Julián Zucchi, compañero de Salas en la obra de teatro Amor, tenemos que hablar, también estuvo presente, al igual que Adolfo Aguilar, la actriz Stephie Jacobs, y los actores Christopher Gianotti y Úrsula Boza, así como Kukuli Morante.

La presencia de colegas de la telenovela Eres mi bien, como Mónica Sánchez, Fiorella Luna, Fiorella Flórez y Diego Villarán, evidenció el aprecio y la cercanía que la actriz mantiene con su entorno profesional, recordando que Salas era parte del equipo con su personaje de ‘Mechita’. Sin embargo, debido al regreso del cáncer, la actriz tuvo que dejar su papel para seguir con su tratamiento.

El evento reunió además a varios participantes y figuras vinculadas al reality El Gran Chef Famosos, donde Natalia Salas fue concursante. Nelly Rossinelli, jurado del programa, asistió junto a su esposo y compartió múltiples historias en redes sociales, resaltando la felicidad de la novia y la emotividad de la noche.

Gino Pesaressi y Mateo Garrido Lecca también formaron parte de la celebración. Este último protagonizó un momento divertido al bailar festejo, mientras su esposa, Verónica Álvarez, reía y afirmaba: “Es mi contacto de emergencia”, lo que generó risas entre sus compañeros. Como se sabe, la pareja caba de anunciar que esperan a su primer hijo en 2026.

La boda de Natalia Salas y Sergio Coloma no solo fue una celebración de su amor, sino también un reencuentro de amigos y colegas que acompañaron a la pareja en un día que estuvo marcado por la alegría, la complicidad y la esperanza de un futuro compartido.