Perú

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a ellos su historia de amor

El matrimonio religioso de la actriz y su pareja fue escenario de emociones intensas, desde la conmovedora entrada con su hijo Leandro hasta el primer baile, rodeada también de reconocidas figuras del entretenimiento

Guardar
Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a ellos su historia de amor. Video: Instagram

La celebración del matrimonio religioso de Natalia Salas y Sergio Coloma se transformó en un acontecimiento cargado de emociones y momentos memorables, donde la presencia de figuras reconocidas del espectáculo peruano y la participación activa de su hijo, Leandro, marcaron la jornada.

La actriz, quien recientemente enfrentó el regreso del cáncer y debió alejarse de la telenovela Eres mi bien, vivió junto a su familia y amigos una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes, teniendo a las actrices Anahí de Cárdenas y Alicia Mercado como parte de sus damas de boda. Es así que el sábado 15 de noviembre, la pareja selló su unión en una ceremonia religiosa que, estuvo colmada de significado y alegría.

Boda Natalia y Sergio: los momentos más conmovedores

Natalia Salas ingresó a la iglesia acompañada de su hijo, Leandro, y no pudo contener las lágrimas al ver a su esposo en el altar, un gesto que conmovió a los presentes. La actriz eligió para la ocasión un vestido de corte princesa con escote en V, adornado con un delicado tocado y un velo largo, mientras que Sergio Coloma optó por un smoking negro clásico, reflejando la elegancia y la armonía de la pareja.

Durante la ceremonia, ambos intercambiaron votos y se prometieron amor eterno, en un ambiente donde la emoción era palpable. La fiesta posterior fue escenario de uno de los momentos más esperados: el primer baile de los recién casados. Natalia Salas había soñado con este instante y participó activamente en la organización de cada detalle, desde la selección del lugar hasta la música.

Natalia Salas y Sergio Coloma: El primer baile de los recién casados fue uno de los instantes más esperados y emocionantes. Video: Instagram Nelly Rossinelli

Sergio Coloma se encargó de que su esposa brillara en la pista, y juntos demostraron su complicidad y habilidades para el baile, recibiendo el aliento constante de los invitados, quienes se contagiaron del entusiasmo y el afecto que reinaba en el ambiente. “La novia más feliz del mundo. En esta parte no lloré, me ahogué. Amamos a Leandro. De los momentos más emotivos de la noche”, expresó la exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli, en sus redes sociales, compartiendo su emoción por la velada.

Los invitados a la boda y fiesta de Natalia Salas y Sergio Coloma

Entre los asistentes destacaron numerosas personalidades del mundo artístico y televisivo. La productora Cathy Sáenz fue una de las primeras en compartir imágenes y mensajes dedicados a la pareja, manifestando su alegría por la felicidad de los novios. Julián Zucchi, compañero de Salas en la obra de teatro Amor, tenemos que hablar, también estuvo presente, al igual que Adolfo Aguilar, la actriz Stephie Jacobs, y los actores Christopher Gianotti y Úrsula Boza, así como Kukuli Morante.

Julián Zucchi, Adolfo Aguilar, Stephie
Julián Zucchi, Adolfo Aguilar, Stephie Jacobs, Christopher Gianotti y Úrsula Boza fueron algunos de los invitados a la boda.

La presencia de colegas de la telenovela Eres mi bien, como Mónica Sánchez, Fiorella Luna, Fiorella Flórez y Diego Villarán, evidenció el aprecio y la cercanía que la actriz mantiene con su entorno profesional, recordando que Salas era parte del equipo con su personaje de ‘Mechita’. Sin embargo, debido al regreso del cáncer, la actriz tuvo que dejar su papel para seguir con su tratamiento.

El evento reunió además a varios participantes y figuras vinculadas al reality El Gran Chef Famosos, donde Natalia Salas fue concursante. Nelly Rossinelli, jurado del programa, asistió junto a su esposo y compartió múltiples historias en redes sociales, resaltando la felicidad de la novia y la emotividad de la noche.

Gino Pesaressi y Mateo Garrido Lecca también formaron parte de la celebración. Este último protagonizó un momento divertido al bailar festejo, mientras su esposa, Verónica Álvarez, reía y afirmaba: “Es mi contacto de emergencia”, lo que generó risas entre sus compañeros. Como se sabe, la pareja caba de anunciar que esperan a su primer hijo en 2026.

La boda de Natalia Salas y Sergio Coloma no solo fue una celebración de su amor, sino también un reencuentro de amigos y colegas que acompañaron a la pareja en un día que estuvo marcado por la alegría, la complicidad y la esperanza de un futuro compartido.

Temas Relacionados

Natalia Salas Matrimonio Sergio Coloma Nelly RossinelliMateo Garrido LeccaJulián ZucchiEres mi bienperu-entretenimiento

Más Noticias

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cuestionó la gestión de su sucesor, de quien no tiene un buen concepto como directivo: “No está pensando qué hacer por nuestra selección”

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

La actriz y cantante, amiga cercana de la novia, protagonizó un ritual simbólico durante la ceremonia. Su discurso resaltó unión, resiliencia y el vínculo que une a la pareja

Anahí de Cárdenas conmueve en

Kábala del 15 de noviembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del 15 de noviembre

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ ofrecieron el duelo más disputado del sábado 15 de noviembre. San Martín remontó ante Universitario y obtuvo un triunfo clave que la consolida como protagonista en la Liga Peruana de vóley

Universitario vs San Martín 2-3:

Resultados del Gana Diario: números ganadores del sábado 15 de noviembre de 2025

Gana Diario realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas conmueve en

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

DEPORTES

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos