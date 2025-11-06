Magaly Medina celebra el matrimonio civil de Natalia Salas y revela detalles de su boda: “Se casó feliz de la vida”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La actriz peruana Natalia Salas vivió uno de los días más felices de su vida. Este miércoles 5 de noviembre, la intérprete contrajo matrimonio civil con su pareja, el empresario Sergio Coloma, padre de su hijo, en una ceremonia privada realizada en el Fundo Odría, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

La noticia fue confirmada en redes sociales por la propia actriz, quien compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram con un mensaje lleno de emoción: “Nos casamos 💜💫 Oficialmente señora Coloma jijiji. #bodaCivil #5deNov #felizota #agradecida”.

En las imágenes se la ve radiante, luciendo su anillo de casada, con un sombrero blanco espectacular y un look elegante diseñado por la peruana Cleofé Mendoza, una de las diseñadoras más destacadas del país.

Natalia Salas se convierte en la señora Coloma: Magaly cuenta todos los detalles de su boda civil y su look. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina desea felicidades a Natalia Salas y Sergio Coloma

La boda no solo emocionó a los seguidores de la artista, sino también a la periodista Magaly Medina, quien dedicó unos minutos en su programa “Magaly TV La Firme” de este 5 de noviembre para comentar el romántico enlace. “El 15 es la boda religiosa. Elegante, regia, de blanco, con un sombrero espectacular, luciendo su anillo compromiso, su manicure, todo. Se casó feliz de la vida Natalia Salas”, expresó la conductora al mostrar las imágenes del enlace.

Magaly destacó el impecable outfit nupcial de la actriz, obra de Cleofé Mendoza, al que describió como “muy peruano y lleno de estilo”. Además, resaltó el entusiasmo con el que la artista vive este nuevo capítulo de su vida: “Mírenla cómo se casó. Yo inclusive le he preguntado quién es la diseñadora que le hizo ese atuendo espectacular. Ese sombrero, ese vestido, todo. Muy guapos los dos, disfrutando de este día que tanto habían anhelado y soñado”.

En la ceremonia, Sergio Coloma también lució elegante con un terno oscuro, acompañando a su pareja en un día que ambos esperaban desde hace años. “Hoy se casaron al mediodía, en una ceremonia civil rodeados de sus íntimos amigos y su familia”, agregó Magaly, quien se mostró conmovida por el significado del enlace, considerando los difíciles momentos de salud que la actriz ha enfrentado.

Natalia Salas se convierte en la señora Coloma: Magaly cuenta todos los detalles de su boda civil y su look. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Como se recuerda, Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama en 2022, una batalla que ha enfrentado con valentía y optimismo. Hace poco, ella misma reveló que la enfermedad había reaparecido en una de sus vértebras, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, su boda llega como una muestra de esperanza, amor y fortaleza.

La conductora de ATV enfatizó la admiración que siente por la actriz, no solo por su talento, sino por su espíritu inquebrantable:

“Ella viene luchando arduamente contra un cáncer de mama y hace unos días comunicó la noticia de que este rebelde cáncer se le había aparecido en una de sus vértebras. Pero ahí está, dejando de lado las enfermedades, vistiéndose de positivismo, con la energía y el entusiasmo que siempre le pone a la vida. Está celebrando su boda”.

Natalia Salas se convierte en la señora Coloma: Magaly cuenta todos los detalles de su boda civil y su look. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la transmisión, Magaly Medina también compartió un clip que la propia Natalia le envió minutos después de la ceremonia, donde se la escucha feliz y entre risas: “Hola, Magali. Ya soy oficialmente la señora Coloma. Muchas gracias”, dijo la actriz con evidente emoción, mientras de fondo sonaba música alegre.

La periodista añadió que la historia de la pareja es un ejemplo de amor y compañerismo: “Ellos ya eran una familia. El matrimonio a veces no necesita de un papel cuando hay compromiso real. Han pasado por las buenas y por las malas juntos. Sergio es el hombre que cualquier mujer quisiera tener a su lado cuando atraviesa momentos difíciles como los que pasó Natalia. Y él también es muy afortunado de tenerla a ella”, comentó con ternura.

La boda civil de Natalia Salas y Sergio Coloma fue un evento lleno de emoción, autenticidad y amor. Lejos de los excesos, la pareja apostó por una celebración íntima, priorizando el significado del momento por encima de la pompa. La felicidad se reflejaba en cada mirada, en cada gesto, y sobre todo en las sonrisas cómplices que se dedicaron durante toda la jornada.

Natalia Salas se convierte en la señora Coloma: Magaly cuenta todos los detalles de su boda civil y su look. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mientras los seguidores de la actriz continúan enviándole mensajes de cariño —“Qué bellos, que vivan los novios”, “Toda la felicidad del mundo”, “Lloro de amor”—, Magaly Medina adelantó que el próximo 15 de noviembre se realizará la boda religiosa, donde se espera que Natalia luzca un nuevo atuendo de ensueño y comparta más detalles de este capítulo tan importante.

Por ahora, la artista disfruta de su nueva etapa como “Señora Coloma”, un título que lleva con orgullo y alegría, reflejo del amor inquebrantable que la une a su compañero de vida. En medio de su batalla contra la enfermedad, su boda se convierte en un mensaje poderoso: la vida continúa, el amor sana y las sonrisas siguen siendo su mejor medicina.

Natalia Salas se convierte en la señora Coloma: Magaly cuenta todos los detalles de su boda civil y su look. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme