Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

La celebración de la boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma se transformó en un emotivo testimonio de amor y resiliencia, marcado por la presencia de amigos cercanos y familiares, y por un ritual simbólico que conmovió a los asistentes. Entre los momentos más destacados de la jornada, la actriz Anahí de Cárdenas protagonizó la ceremonia de la arena, un gesto cargado de significado que selló la unión de la pareja ante la mirada de sus seres queridos.

La relación entre Natalia Salas y Anahí de Cárdenas ha estado marcada por la solidaridad y el apoyo mutuo, especialmente tras haber enfrentado juntas el cáncer. Esta experiencia compartida fortaleció su vínculo, al punto de que Anahí no solo acompañó a Natalia en su proceso, sino que también la viene reemplazando en ‘Reinas de Corazones 90’, mientras Salas siga su tratamiento, y ha manifestado públicamente su admiración y respaldo.

Ceremonia de la arena en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma

Por ello, la elección de Anahí como dama de honor en la boda de Salas resultó natural para quienes conocen la profundidad de su amistad. Durante la ceremonia, D”e Cárdenas dedicó unas palabras a los novios antes de iniciar el ritual de la arena, en el que ambos participaron: “Entrega, fortaleza y esa conexión tan suya que todos los que los queremos hemos visto crecer. El ritual de las arenas será nuestro pequeño testigo de cómo dos almas se entrelazan”, comentó la actriz.

Además, explicó de qué trata el ritual: “Una arena representa a Sergio, su esencia, su historia y todo lo que entrega con el corazón. Y la otra representa a Natalia, su energía, su fuerza y todo lo que aporta para que esta unión tenga sentido. Ahora, por favor, tomen sus recipientes... Cada granito simboliza un recuerdo, una emoción, un momento vivido. Y al verterlo juntos, sus arenas, la blanca y la morada, se mezclarán para formar una sola composición. Y así como estas arenas ya no se pueden separar, tampoco lo que ustedes han decidido construir juntos”, expresó la actriz.

Anahí de Cárdenas conmueve en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir el ritual de la arena.

Boda religiosa y civil de Natalia Salas con Sergio Coloma

La jornada del 15 de noviembre de 2025 reunió a 260 invitados en una ceremonia religiosa que combinó alegría y lágrimas. Natalia Salas llegó al altar acompañada de su hijo, luciendo un vestido de corte princesa con escote en V, un delicado tocado y un velo largo, mientras que Sergio Coloma optó por un clásico smoking negro.

Entre los asistentes destacaron figuras del espectáculo como Cathy Sáenz, quien compartió imágenes del evento y celebró la felicidad de la pareja. La emoción fue palpable en el altar, donde Salas no pudo contener las lágrimas, reflejando la intensidad del momento. La actriz compartió posteriormente en sus redes sociales una serie de fotografías de la boda, acompañadas de un mensaje: “Me casé con el amor de mi vida. Ahora con la bendición de Dios y tooooodos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida”, publicó.

Las imágenes mostraron a la pareja durante el baile, junto a sus familias, hijos y damas de honor, entre las que se encontraban Anahí de Cárdenas y Alicia Mercado.

Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor en una emotiva boda religiosa llena de alegría y lágrimas. Video: Instagram

La historia de amor que unió a Natalia Salas y Sergio Coloma

La historia de Natalia Salas y Sergio Coloma se remonta a más de siete años de relación, con un compromiso anunciado en agosto de 2021 durante unas vacaciones familiares. Desde entonces, ambos han enfrentado desafíos significativos, especialmente la batalla de Salas contra el cáncer de mama, diagnóstico que hizo público en 2022. En declaraciones previas para Magaly TV La Firme, la actriz resaltó el papel de Coloma en su vida: “Él ha estado conmigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Es un hombre maravilloso, un gran papá y mi mejor amigo”, afirmó.

La reciente recaída de Salas en su enfermedad, revelada semanas antes de la boda, generó una ola de mensajes de apoyo y admiración en redes sociales. Comentarios como “Te mereces toda la felicidad del mundo” y “Eres un ejemplo de amor y valentía” inundaron sus publicaciones.

La conductora Magaly Medina también destacó la fortaleza de la actriz en su programa: “Ella viene luchando arduamente contra un cáncer de mama... Pero ahí está, dejando de lado las enfermedades, vistiéndose de positivismo, con la energía y el entusiasmo que siempre le pone a la vida. Está celebrando su boda”, dijo Medina.

Natalia Salas consolida su historia de amor junto a Sergio Coloma tras siete años de relación. Video: Instagram

Días antes de la ceremonia religiosa, el 5 de noviembre de 2025, la pareja celebró su matrimonio civil en el Fundo Odría, en una reunión íntima y familiar. Salas compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje de gratitud: “Nos casamos. Oficialmente señora Coloma jijiji. #bodaCivil #5deNov #felizota #agradecida”, acompañado de fotografías en las que ambos aparecen sonrientes y tomados de la mano. El vestido de la novia, diseñado por Cleofé Mendoza, fue elogiado por su elegancia y estilo peruano, mientras que Coloma eligió un terno oscuro para la ocasión.