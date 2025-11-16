Amores reales

Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor en una emotiva boda religiosa llena de alegría y lágrimas

La actriz peruana y su esposo vivieron una ceremonia inolvidable junto a su hijo y rodeados de amigos del espectáculo, en un evento que celebró la felicidad de la pareja

Guardar
Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor en una emotiva boda religiosa llena de alegría y lágrimas. Video: Instagram

La emoción fue protagonista este 15 de noviembre de 2025, cuando Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron su boda religiosa rodeados de familiares, amigos y su hijo, en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en su historia de amor y superación. La actriz peruana, reconocida por compartir abiertamente su lucha contra el cáncer de mama, vivió una jornada llena de alegría y lágrimas, consolidando su vínculo con Coloma tras más de siete años de relación.

Boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma

El esperado enlace religioso de Natalia Salas y Sergio Coloma reunió a 260 invitados, quienes fueron testigos de una jornada cargada de emociones. La actriz llegó al altar del brazo de su hijo, luciendo un vestido corte princesa con escote en V, acompañado de un delicado tocado y un velo largo que realzaron su elegancia. Sergio Coloma optó por un clásico smoking negro, reflejando la armonía de la pareja en este momento especial.

La actriz peruana Natalia Salas
La actriz peruana Natalia Salas consolida su historia de amor y superación junto a Sergio Coloma tras siete años de relación.

Durante la ceremonia, la emoción fue evidente. Salas no pudo contener las lágrimas al encontrarse en el altar, un gesto que reflejó la felicidad y el significado profundo de la unión. Entre los asistentes destacaron figuras del espectáculo como Anahí de Cárdenas, amiga cercana de la actriz, y Cathy Sáenz, quien compartió imágenes del evento y celebró la alegría vivida en cada instante.

En declaraciones previas para Magaly TV La Firme, la propia Natalia Salas bromeó sobre los preparativos y los gastos de la boda, mostrando su sentido del humor: “Amigos que tengo un millón, si cada uno me da S/1, la boda no saldría tan cara. No me manden adornitos ni cubiertos, yapéenme. Mientras más te emocionas, más sale el gasto”, expresó entre risas, reflejando la cercanía y complicidad con sus invitados.

Natalia Salas consolida su historia de amor junto a Sergio Coloma tras siete años de relación. Video: Instagram

Matrimonio civil y la historia de amor de la pareja

Días antes de la ceremonia religiosa, el 5 de noviembre de 2025, Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron su matrimonio civil en una ceremonia íntima realizada en el Fundo Odría. La actriz compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje lleno de gratitud: “Nos casamos. Oficialmente señora Coloma jijiji. #bodaCivil #5deNov #felizota #agradecida”, acompañado de fotografías donde ambos aparecen sonrientes y tomados de la mano.

El atuendo de la novia, diseñado por Cleofé Mendoza, fue destacado por Magaly TV La Firme por su elegancia y estilo peruano, mientras que Sergio Coloma eligió un terno oscuro para la ocasión. La celebración se desarrolló en un ambiente familiar y discreto, priorizando la cercanía y el significado del momento.

La historia de la pareja se remonta a más de siete años de relación y un compromiso anunciado en agosto de 2021 durante unas vacaciones familiares. Desde entonces, han enfrentado juntos desafíos significativos, especialmente la batalla de Salas contra el cáncer de mama, diagnóstico que hizo público en 2022. En entrevistas previas, la actriz ha resaltado el papel fundamental de Coloma en su vida: “Él ha estado conmigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Es un hombre maravilloso, un gran papá y mi mejor amigo”, declaró.

La reciente recaída de Salas en su enfermedad, revelada semanas antes de la boda, generó muestras de apoyo y admiración en redes sociales. Mensajes como “Te mereces toda la felicidad del mundo” y “Eres un ejemplo de amor y valentía” inundaron sus publicaciones. Magaly Medina destacó en su programa la fortaleza de la actriz: “Ella viene luchando arduamente contra un cáncer de mama... Pero ahí está, dejando de lado las enfermedades, vistiéndose de positivismo, con la energía y el entusiasmo que siempre le pone a la vida. Está celebrando su boda”, dijo.

Magaly Medina celebra el matrimonio civil de Natalia Salas y revela detalles de su boda: “Se casó feliz de la vida”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La boda civil, según Magaly TV La Firme, fue un reflejo de la autenticidad y el amor que une a la pareja, quienes priorizaron el significado del compromiso por encima de la ostentación. La felicidad de Salas al convertirse en “señora Coloma” quedó registrada en un mensaje enviado a la conductora: “Hola, Magali. Ya soy oficialmente la señora Coloma. Muchas gracias”, compartió la actriz con evidente emoción.

Temas Relacionados

Natalia SalasSergio Colomaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Una alumna suiza en turno noche y un primer beso grabado a fuego: “El amor verdadero no se pierde, en muchos casos ¡se espera!”

Jorge narra la inesperada llegada de Lynda a su escuela nocturna de la ciudad de Rosario, a mediados de la década del noventa. A los 44 años, recuerda momentos inolvidables de aquel romance que se inició con un desafío y un beso robado que terminó en “chape”. Cómo la vida los llevó a que los sentimientos resurgieran después de muchas tempestades personales

Una alumna suiza en turno

Aura Cristina Geithner se destapó sobre romance que tuvo con Miguel Varoni mientras ambos tenían pareja: “La gente no nos dejaba”

La actriz compartió detalles sobre la relación. Aseguró que estuvo marcada por la presión social

Aura Cristina Geithner se destapó

Ale Capetillo recibió espectacular joya de parte de su esposo por su cumpleaños 26 a seis meses de casados

El proceso creativo, la entrega inesperada y un mensaje oculto transformaron la celebración en un recuerdo imborrable para la hija dee Biby Gaytán

Ale Capetillo recibió espectacular joya

El amor que asomó del pasado y se animó a revivir a pesar de estar felizmente casada: excusas, nervios y una escena de película

Dieciocho años después de aquella única cita que la dejó con el corazón prendido, María volvió a saber de Tomás. El reencuentro, en principio virtual, se transformó en un lazo intenso, capaz de desafiar el tiempo, la distancia y la prudencia. Hasta que, entre besos y verdades a medias, tuvo que elegir qué historia seguir viviendo

El amor que asomó del

“Turro táctico”: J Rei mostró el kit de supervivencia que lleva encima tras la emergencia que vivió junto a María Becerra

La hemorragia por un embarazo ectópico que sufrió “La Nena de Argentina” en abril de este año y obligó a su novio a salvarle la vida al internarla velozmente, motivó su nueva actitud ante los imprevistos y el cuidado de los demás

“Turro táctico”: J Rei mostró
DEPORTES
San Lorenzo igualó 1-1 con

San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha del Clausura y aseguró su clasificación a la Sudamericana

Midland se consagró campeón absoluto y logró un histórico ascenso a la B Nacional: el festejo de Agustín Orion en la tribuna

Independiente busca una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana

“¡Roja al del carrito!”: la insólita escena que se vivió en el partido de Godoy Cruz que definió su descenso a la Primera B Nacional

El minuto a minuto de los partidos que definieron los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

TELESHOW
El enigmático posteo de La

El enigmático posteo de La Joaqui que despertó curiosidad en redes: “Hay que aprender a retirarse de los lugares”

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana incautó casi 500

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática