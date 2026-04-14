Fondo Monetario Internacional prevé que Perú crecerá 2,8% en 2026 y 2027

Aunque se ubica por debajo del 3,4% alcanzado en 2025, este resultado evidencia una capacidad de resistencia moderada en medio de un contexto global adverso. Foto: Deposit Photos

El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía peruana mantendrá un ritmo de expansión moderado en los próximos años. De acuerdo con su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el producto interno bruto del país avanzaría 2,8% tanto en 2026 como en 2027, ubicándose por encima del promedio regional estimado para esos mismos periodos.

Este desempeño, aunque menor al registrado en 2025, cuando el país creció 3,4%, refleja una resiliencia relativa frente a un entorno internacional complejo. El organismo advierte que la evolución económica global estará marcada por tensiones geopolíticas y condiciones financieras más exigentes, factores que seguirán condicionando el dinamismo de las economías emergentes, incluida la peruana.

América Latina avanza con cautela

El FMI estima que América Latina y el Caribe crecerán 2,3% en 2026, una ligera desaceleración frente al año previo, aunque superior a lo previsto en su informe de enero. Para 2027, el crecimiento regional alcanzaría 2,7%, manteniendo una trayectoria de recuperación gradual, aunque sin un impulso significativo.

Según el organismo, este comportamiento se da en un contexto de elevada incertidumbre internacional, influido por conflictos geopolíticos que afectan el comercio y la inversión global. A pesar de ello, la región lograría expandirse a un ritmo mayor que en 2025, aunque con diferencias importantes entre países y subregiones.

Centroamérica mostraría un crecimiento de 3,7% en 2026 y 4% en 2027, sostenido principalmente por el consumo interno y el flujo de remesas. En tanto, el Caribe destacaría con tasas de 5,7% en 2026 y 8,6% en 2027, impulsadas por la recuperación del turismo, aunque con vulnerabilidad frente a choques externos.

El FMI proyecta que América Latina y el Caribe registrarán un crecimiento de 2,3% en 2026, lo que supone una leve moderación respecto al año anterior. Foto: IEP

Factores externos marcan el desempeño

El informe subraya que el comportamiento económico de la región seguirá condicionado por variables externas. Entre ellas destacan el encarecimiento de materias primas, condiciones financieras más restrictivas y una menor demanda global.

En este escenario, las economías importadoras de energía enfrentan mayores riesgos debido al aumento de costos, mientras que los países exportadores de commodities podrían amortiguar parcialmente estos impactos. No obstante, el balance general continúa siendo desafiante.

El FMI también resalta que el actual contexto ha incentivado a varios países a reforzar sus vínculos comerciales mediante acuerdos de integración. Ejemplo de ello es el reciente pacto entre Mercosur y la Unión Europea, que podría contribuir a diversificar exportaciones y fortalecer el comercio exterior en el mediano plazo.

Desempeño dispar entre grandes economías

Entre los principales países de la región, Brasil experimentaría una desaceleración, con un crecimiento de 1,9% en 2026, por debajo del 2,3% registrado en 2025. Para 2027 se prevé una leve mejora a 2%, aunque limitada por la menor demanda externa y condiciones financieras más estrictas.

México, por el contrario, mostraría una recuperación progresiva tras un débil 2025. El FMI proyecta un crecimiento de 1,6% en 2026 y 2,2% en 2027, en un entorno influido por políticas fiscales más ajustadas y tensiones comerciales con Estados Unidos.

Entre las mayores economías de la región, Brasil mostraría una pérdida de dinamismo, al proyectarse una expansión de 1,9% en 2026. Foto: Fundación iO

Argentina mantendría uno de los desempeños más sólidos, con expansiones de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, respaldadas por reformas económicas y un proceso de estabilización que mejora la confianza. Colombia y Chile, en tanto, registrarían crecimientos moderados, en línea con el contexto externo.

Perú y la región andina

En el caso de Perú, el crecimiento de 2,8% proyectado para 2026 y 2027 refleja una desaceleración respecto al año previo, aunque se mantiene por encima del promedio regional. El FMI atribuye este desempeño a factores como la menor demanda externa y el aumento de los costos energéticos.

Chile seguiría una trayectoria similar, con expansiones de 2,4% y 2,6% en los próximos dos años. Ecuador, por su parte, evidenciaría una desaceleración, mientras que Venezuela mostraría una recuperación más dinámica tras años de bajo crecimiento.

Bolivia enfrentaría una contracción económica en 2026, mientras que Paraguay y Uruguay registrarían avances moderados, consolidando un panorama regional heterogéneo, donde las condiciones externas y las políticas internas seguirán siendo determinantes para el crecimiento.