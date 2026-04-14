Perú

Fondo Monetario Internacional prevé que Perú crecerá 2,8% en 2026 y 2027

El organismo internacional advierte que, pese a un desempeño superior al promedio regional, la economía peruana enfrentará un entorno externo desafiante, marcado por tensiones globales, menor demanda internacional y condiciones financieras más restrictivas en los próximos años

Guardar
Aunque se ubica por debajo del 3,4% alcanzado en 2025, este resultado evidencia una capacidad de resistencia moderada en medio de un contexto global adverso.
Aunque se ubica por debajo del 3,4% alcanzado en 2025, este resultado evidencia una capacidad de resistencia moderada en medio de un contexto global adverso. Foto: Deposit Photos

El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía peruana mantendrá un ritmo de expansión moderado en los próximos años. De acuerdo con su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el producto interno bruto del país avanzaría 2,8% tanto en 2026 como en 2027, ubicándose por encima del promedio regional estimado para esos mismos periodos.

Este desempeño, aunque menor al registrado en 2025, cuando el país creció 3,4%, refleja una resiliencia relativa frente a un entorno internacional complejo. El organismo advierte que la evolución económica global estará marcada por tensiones geopolíticas y condiciones financieras más exigentes, factores que seguirán condicionando el dinamismo de las economías emergentes, incluida la peruana.

América Latina avanza con cautela

El FMI estima que América Latina y el Caribe crecerán 2,3% en 2026, una ligera desaceleración frente al año previo, aunque superior a lo previsto en su informe de enero. Para 2027, el crecimiento regional alcanzaría 2,7%, manteniendo una trayectoria de recuperación gradual, aunque sin un impulso significativo.

Según el organismo, este comportamiento se da en un contexto de elevada incertidumbre internacional, influido por conflictos geopolíticos que afectan el comercio y la inversión global. A pesar de ello, la región lograría expandirse a un ritmo mayor que en 2025, aunque con diferencias importantes entre países y subregiones.

Centroamérica mostraría un crecimiento de 3,7% en 2026 y 4% en 2027, sostenido principalmente por el consumo interno y el flujo de remesas. En tanto, el Caribe destacaría con tasas de 5,7% en 2026 y 8,6% en 2027, impulsadas por la recuperación del turismo, aunque con vulnerabilidad frente a choques externos.

El FMI proyecta que América Latina y el Caribe registrarán un crecimiento de 2,3% en 2026, lo que supone una leve moderación respecto al año anterior.
El FMI proyecta que América Latina y el Caribe registrarán un crecimiento de 2,3% en 2026, lo que supone una leve moderación respecto al año anterior. Foto: IEP

Factores externos marcan el desempeño

El informe subraya que el comportamiento económico de la región seguirá condicionado por variables externas. Entre ellas destacan el encarecimiento de materias primas, condiciones financieras más restrictivas y una menor demanda global.

En este escenario, las economías importadoras de energía enfrentan mayores riesgos debido al aumento de costos, mientras que los países exportadores de commodities podrían amortiguar parcialmente estos impactos. No obstante, el balance general continúa siendo desafiante.

El FMI también resalta que el actual contexto ha incentivado a varios países a reforzar sus vínculos comerciales mediante acuerdos de integración. Ejemplo de ello es el reciente pacto entre Mercosur y la Unión Europea, que podría contribuir a diversificar exportaciones y fortalecer el comercio exterior en el mediano plazo.

Desempeño dispar entre grandes economías

Entre los principales países de la región, Brasil experimentaría una desaceleración, con un crecimiento de 1,9% en 2026, por debajo del 2,3% registrado en 2025. Para 2027 se prevé una leve mejora a 2%, aunque limitada por la menor demanda externa y condiciones financieras más estrictas.

México, por el contrario, mostraría una recuperación progresiva tras un débil 2025. El FMI proyecta un crecimiento de 1,6% en 2026 y 2,2% en 2027, en un entorno influido por políticas fiscales más ajustadas y tensiones comerciales con Estados Unidos.

Entre las mayores economías de la región, Brasil mostraría una pérdida de dinamismo, al proyectarse una expansión de 1,9% en 2026.
Entre las mayores economías de la región, Brasil mostraría una pérdida de dinamismo, al proyectarse una expansión de 1,9% en 2026. Foto: Fundación iO

Argentina mantendría uno de los desempeños más sólidos, con expansiones de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, respaldadas por reformas económicas y un proceso de estabilización que mejora la confianza. Colombia y Chile, en tanto, registrarían crecimientos moderados, en línea con el contexto externo.

Perú y la región andina

En el caso de Perú, el crecimiento de 2,8% proyectado para 2026 y 2027 refleja una desaceleración respecto al año previo, aunque se mantiene por encima del promedio regional. El FMI atribuye este desempeño a factores como la menor demanda externa y el aumento de los costos energéticos.

Chile seguiría una trayectoria similar, con expansiones de 2,4% y 2,6% en los próximos dos años. Ecuador, por su parte, evidenciaría una desaceleración, mientras que Venezuela mostraría una recuperación más dinámica tras años de bajo crecimiento.

Bolivia enfrentaría una contracción económica en 2026, mientras que Paraguay y Uruguay registrarían avances moderados, consolidando un panorama regional heterogéneo, donde las condiciones externas y las políticas internas seguirán siendo determinantes para el crecimiento.

Temas Relacionados

Fondo Monetario InternacionalFMIPBIperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El club ‘blanquiazul’ busca dejar atrás la derrota sufrida en el clásico y apunta a redimirse en Tarma, que se ha convertido en un escenario complicado en los últimos años. Sigue las incidencias

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘dorado’ busca dar la el golpe sobre la mesa en territorio argentino frente a un Estudiantes que lidera el campeonato local. No te pierdas el minuto a minuto del encuentro

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Anuncian paro de transportistas para este 15 de abril: demandan subsidio ante alza del combustible

La medida responde al incremento sostenido del precio del diésel, que según los gremios ha elevado sus costos operativos en más de 40% en el último año

Anuncian paro de transportistas para este 15 de abril: demandan subsidio ante alza del combustible

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

La veterinaria reafirmó su relación con Salcedo tras las recientes declaraciones de Maju, asegurando que disfrutan juntos su presente y confía en el vínculo sentimental que mantienen.

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

Médicos salvan a adolescente con cirugía cerebral sin abrir el cráneo: técnica única en Perú evita daño irreversible

La intervención se realizó en el Hospital Almenara mediante embolización transvenosa, un procedimiento mínimamente invasivo que permitió tratar una malformación profunda sin recurrir a cirugía abierta

Médicos salvan a adolescente con cirugía cerebral sin abrir el cráneo: técnica única en Perú evita daño irreversible
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 78.463 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 78.463 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 79.976 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Perú responde a Colombia por enfrentamiento en río Putumayo: nave extranjera atacó a fuerzas peruanas durante patrullaje

Perú compraría 24 cazas F-16 de EE.UU para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea

Subgerente de la ONPE, clave en el reparto del material, enfrenta pedido de 10 años de prisión por integrar presunta red de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens aconseja ayuda psicológica urgente para Gustavo Salcedo en medio del escándalo con Maju Mantilla y María Pía Vallejos

Rebeca Escribens aconseja ayuda psicológica urgente para Gustavo Salcedo en medio del escándalo con Maju Mantilla y María Pía Vallejos

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

DEPORTES

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con definición mano a mano en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata HOY: partido por fecha 2 del Grupo A de Copa Libertadores 2026