Natalia Salas sorprende al anunciar su matrimonio civil con Sergio Coloma: “Oficialmente señora Coloma”

La actriz Natalia Salas vivió este 5 de noviembre uno de los momentos más especiales de su vida: se casó por civil con su pareja Sergio Coloma, el empresario con quien mantiene una relación de más de siete años y con quien comparte la crianza de su pequeño hijo.

La noticia fue dada a conocer por la propia artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo carrusel de fotografías acompañadas de un mensaje que refleja su alegría y gratitud:

“Nos casamos 💜💫 Oficialmente señora Coloma jijiji. #bodaCivil #5deNov #felizota #agradecida”.

Natalia Salas da el “sí, acepto” a Sergio Coloma y comparte tiernas fotos de su boda. Infobae Perú / Captura TV - IG

En las imágenes se puede ver a Natalia y Sergio radiantes y felices, luciendo sus anillos de matrimonio, símbolo del amor que los une desde hace años.

La actriz aparece vestida de blanco con un look sencillo, pero lleno de elegancia y ternura, mientras que su ahora esposo optó por un estilo clásico y sobrio.

Ambos posaron tomados de la mano, sonriendo frente a la cámara, celebrando este paso importante en su historia juntos.

Recaída en su enfermedad no detendría matrimonio

La boda civil llega tras un compromiso anunciado en agosto de 2021, cuando Coloma le propuso matrimonio durante unas vacaciones familiares. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación sólida y discreta, marcada por el apoyo mutuo en los momentos más difíciles, especialmente durante la dura batalla que Natalia Salas ha enfrentado contra el cáncer de mama, diagnóstico que dio a conocer en 2022 y del cual ha hablado abiertamente con sus seguidores.

En las últimas semanas, la intérprete reveló que estaba atravesando una recaída en su enfermedad, situación que generó gran preocupación y muestras de cariño en redes sociales. Sin embargo, este nuevo capítulo en su vida personal demuestra que, pese a las adversidades, la actriz continúa apostando por el amor, la familia y la esperanza.

Las imágenes publicadas rápidamente se llenaron de comentarios de felicitación por parte de colegas del medio artístico, amigos y seguidores, quienes destacaron la fortaleza y alegría con la que Natalia enfrenta cada etapa de su vida.

Te mereces toda la felicidad del mundo”, “Qué hermoso verlos tan felices”, “Eres un ejemplo de amor y valentía”, fueron algunos de los mensajes que inundaron su publicación.

La ceremonia, de acuerdo con las fotografías, habría sido íntima y familiar, realizada con discreción y rodeada de las personas más cercanas a la pareja. Aunque no se han revelado mayores detalles sobre la locación o la celebración posterior, todo indica que el evento estuvo cargado de emoción y simbolismo.

Natalia, quien recientemente participó en una novela de Latina Televisión, ha sabido equilibrar su vida profesional con los retos personales. En varias entrevistas, ha destacado el papel fundamental de Sergio Coloma en su proceso de recuperación, a quien ha descrito como su “compañero de vida y motor constante”.

“Él ha estado conmigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Es un hombre maravilloso, un gran papá y mi mejor amigo”, expresó la actriz en una ocasión anterior, evidenciando la profunda conexión que los une.

Felicidades, Natalia Salas

Este matrimonio civil representa, para muchos de sus seguidores, un símbolo de esperanza y amor verdadero, una historia que trasciende la enfermedad y los obstáculos. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Natalia Salas celebra no solo su unión con Sergio Coloma, sino también la oportunidad de seguir escribiendo capítulos felices junto a su familia.

En medio de un contexto complejo, la intérprete demuestra que la vida continúa ofreciendo motivos para sonreír. Su boda es una celebración de la resiliencia, el amor y la fe, valores que ella misma ha transmitido durante todo su proceso.

Con su característica energía positiva, Natalia Salas se despide del 2025 con un mensaje que inspira a muchos: el amor verdadero puede florecer incluso en los momentos más difíciles, recordándonos que cada día es un motivo para celebrar la vida.

