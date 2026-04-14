Perú

Gripen E en riesgo: Saab advierte que se retirará del proceso de compra de aviones caza si Perú no le solicita oferta final

La empresa sueca señaló que su propuesta para el Gripen E/F ha expirado y que actualmente no cuenta con una oferta válida en evaluación

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Saab da ultimátum al Perú: podría abandonar licitación de cazas por falta de solicitud formal. (Foto composición: infobae Perú/Saab/FAP)
Saab da ultimátum al Perú: podría abandonar licitación de cazas por falta de solicitud formal. (Foto composición: infobae Perú/Saab/FAP)

La empresa sueca Saab advirtió que podría retirarse del proceso de adquisición de aviones de combate del Perú si no recibe, en un plazo breve, una solicitud formal para presentar su oferta final. La compañía señaló que se encuentra en capacidad de suministrar 24 cazas Gripen E/F a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en línea con los requerimientos técnicos establecidos y dentro del presupuesto aprobado por el Estado.

La propuesta de Saab incluye, además de las aeronaves, un programa de compensaciones industriales (offset) orientado a fortalecer el tejido productivo nacional. Según la empresa, este plan beneficiaría a más de 1.800 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y permitiría generar más de 8.000 empleos en distintas regiones del país, como parte de un enfoque de transferencia tecnológica y desarrollo industrial.

Capacidad de combate del Gripen E, el avión caza que podría comprar Perú. (Foto: Zona Militar)
Capacidad de combate del Gripen E, el avión caza que podría comprar Perú. (Foto: Zona Militar)

Oferta expirada y evaluación sin Gripen

La compañía indicó que su oferta para el proceso ha expirado y que, hasta la fecha, no ha recibido una solicitud oficial del Estado peruano para presentar una Best and Final Offer (BAFO), documento clave en la etapa final de este tipo de adquisiciones. En ese contexto, Saab sostuvo que actualmente no existe una propuesta válida del Gripen que pueda ser evaluada dentro del proceso en curso.

En esa línea, advirtió que cualquier decisión que adopten las autoridades peruanas se basaría necesariamente en una evaluación sin su participación efectiva. Esto, según la empresa, debido a que no se le ha permitido actualizar su propuesta económica y técnica conforme a los procedimientos descritos por el propio Gobierno.

Saab advierte retiro del proceso de cazas si Perú no solicita su oferta final. (Foto: SAAB)
Saab advierte retiro del proceso de cazas si Perú no solicita su oferta final. (Foto: SAAB)

Evaluación previa y cuestionamientos

Saab recordó que el Perú desarrolló durante más de una década una evaluación técnico-operacional para la renovación de su flota de cazas, proceso que concluyó en 2025 con el Informe Técnico Operativo (ETO) de la Fuerza Aérea del Perú. Dicho informe identificó al Gripen como una de las tres opciones viables, junto a otras propuestas internacionales.

No obstante, la empresa cuestionó que, pese a haber cumplido con la entrega de información en los plazos establecidos durante el proceso, no se le haya convocado a presentar una oferta final actualizada. En ese sentido, señaló que esta situación genera dudas sobre la equidad y transparencia del procedimiento de adquisición.

Los cazas suecos Gripen E podrían ser comprados por Perú para renovar su Fuerza Aérea. (Foto: Saab)
Los cazas suecos Gripen E podrían ser comprados por Perú para renovar su Fuerza Aérea. (Foto: Saab)

Plazo límite y posible retiro del proceso

En su comunicación, Saab informó que ha otorgado un plazo de dos días hábiles para recibir una solicitud formal que le permita presentar su BAFO. De no concretarse este requerimiento dentro del tiempo señalado, la empresa notificó que procederá a retirarse oficialmente del proceso de adquisición de cazas del Perú.

Finalmente, la compañía manifestó que respetará la decisión soberana del Estado peruano respecto a la elección del proveedor, pero insistió en la necesidad de que el proceso se desarrolle en condiciones que permitan una competencia efectiva entre los participantes.

Gripen E quedaría fuera: Saab advierte que no seguirá sin pedido de oferta final. (Foto: Saab)
Gripen E quedaría fuera: Saab advierte que no seguirá sin pedido de oferta final. (Foto: Saab)

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