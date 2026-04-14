Adolescentes atacan con machete a su compañero al salir de colegio en Ate y lo dejan con 10 puntos en la cabeza

Un adolescente fue brutalmente atacado por un grupo de seis jóvenes, entre compañeros y excompañeros de colegio, en el distrito de Ate. Las cámaras de seguridad captaron cómo lo emboscaron con armas blancas, incluyendo un hacha y un machete, dejándolo con una fisura en el cráneo. Fuente: Latina Noticias

Un adolescente de 16 años sufrió una agresión con machete a la salida del colegio Julio C. Tello en Ate, Lima, provocada por un grupo de otros estudiantes y exalumnos, quienes actuaron de manera planificada y le causaron una lesión profunda en la cabeza que requirió 10 puntos de sutura. La familia de la víctima denuncia falta de apoyo institucional y exige sanciones, mientras la reacción de la Policía Nacional del Perú genera cuestionamientos.

A diferencia de casos recientes, este ataque fue registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar la planificación: los 6 agresores, entre los que había tanto estudiantes actuales como exalumnos —uno aún con uniforme—, esperaron al adolescente en las inmediaciones de la urbanización Tilda.

Como resultado, el menor presentó una fisura craneal y recibió atención en el hospital de Ate Vitarte, de donde fue dado de alta horas después. La madre, Mauri López, comentó a Latina Noticias que la situación médica es delicada y requiere seguimiento neurológico: el joven fue suturado con 10 puntos y 8 vasos sanguíneos cosidos, y permanece en riesgo de secuelas futuras.

Cámara de seguridad registra el brutal ataque con machete a un adolescente de 16 años por un grupo de estudiantes y exalumnos cerca del colegio Julio C. Tello en Ate, Lima, causándole una grave lesión craneal. (Composición: Infobae Perú)

De acuerdo a la versión de la madre, la agresión ocurrió el viernes 10 de abril tras una breve discusión días antes: el miércoles previo, el principal agresor, quien es novio de una ex pareja de la hermana de la víctima, confrontó verbalmente al grupo de los hermanos por supuestos comentarios, provocando el enfrentamiento. La familia indicó: “el móvil principal no lo sabemos”, aunque reconocen que hubo un cruce de palabras previo.

Seis adolescentes lo esperaron con machete y lo atacaron tras la salida de clases

El ataque se produjo cerca de las 13:00, minutos después de la salida de clases. Las imágenes obtenidas por la propia familia muestran a los 6 agresores con mochilas, un machete y otras armas blancas, apostados en un callejón próximo al colegio Julio C. Tello, lo que confirma que planearon la emboscada y esperaron el momento preciso para interceptar al adolescente.

El adolescente sufrió una fisura craneal y una herida cortante que requirió 10 puntos de sutura. Según explicó López, el joven presentó mareos y dolor en las horas siguientes, lo que obligó a la familia a considerar su reingreso al hospital. El neurólogo recomendó estudios adicionales, incluidos una tomografía, para descartar complicaciones neurológicas a largo plazo. La madre destacó la necesidad de vigilancia constante debido al impacto en la salud del menor.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento del ataque con machete a un adolescente de 16 años a la salida del colegio Julio C. Tello en Ate, Lima. (Composición: Infobae Perú)

Los responsables del ataque fueron identificados como un estudiante matriculado y otros exalumnos. La madre aclaró que estos no salieron directamente del colegio ese día, sino que se encontraban en la zona de forma coordinada, esperando al menor para perpetrar la agresión. Las imágenes de seguridad muestran al menos a un agresor con uniforme escolar, lo que permitió a las autoridades escolares identificar a los implicados y entregar sus expedientes estudiantiles a la policía.

Ataque habría ocurrido tras una pelea previa entre los adolescentes

La violencia tuvo como telón de fondo un altercado verbal ocurrido 48 horas antes. Según la madre del menor, la disputa comenzó por comentarios atribuidos a la hermana de la víctima, señalada por el principal agresor: “Le dice que mi hija estaba hablando mal de él, pero mi hija le responde: ‘Yo a ti no te conozco’. El hermano mayor, es decir, la víctima, la defendió. Hubo palabras, pero nada que justifique este nivel de violencia”, explicó la madre al canal.

La familia sospecha que la relación previa y los celos —el principal agresor sería pareja de una exnovia del hermano de la víctima— pudieron influir en la escalada del conflicto, aunque descartan la existencia de motivos para la agresión física. Tanto la madre como la tía del menor insistieron en que el uso de armas blancas dio cuenta de una violencia significativa. “No existe una justificación para esto”, enfatizó la familia durante la entrevista.

Cámaras de seguridad captan el momento exacto en que un adolescente de 16 años es atacado con un machete por un grupo de estudiantes a la salida del colegio Julio C. Tello en Ate, Lima. (Composición: Infobae Perú)

Madre acusa falta de apoyo policial tras denunciar violento ataque

La familia expresó su frustración ante la gestión institucional tras la denuncia. Luego de atender al menor en el hospital de Ate Vitarte, la madre acudió a la comisaría del distrito para formalizar la denuncia, pero fue informada de que el parte policial debía emitirse desde el hospital, por tratarse de un menor herido con arma blanca. Tras regresar al hospital, la madre obtuvo el documento y procedió con el trámite.

Las gestiones para recabar pruebas quedaron a cargo de los padres y tías del adolescente. La familia debió diligenciar todos los trámites sin asistencia directa de las autoridades, y solo logró obtener los videos cruciales gracias a la colaboración de particulares. Mauri López relató que fue necesario acudir casa por casa a solicitar grabaciones de las cámaras de los vecinos y luego conseguir videos de la municipalidad con ayuda de funcionarios locales.

“Yo misma tuve que buscar las imágenes, sin acompañamiento policial”, explicó. Incluso para la atención del médico legista, la madre narró que debió movilizarse sin escolta policial, a pesar de tratarse de un menor con lesiones de consideración.

Mauri López, madre del adolescente agredido con machete a la salida del colegio en Ate, exige justicia mientras se observa una imagen de la brutal agresión captada por cámaras de seguridad. (Composición: Infobae Perú)

La Policía Nacional del Perú, según lo relatado por las víctimas a Latina Noticias, demoró en localizar el expediente de la denuncia y delegó parte del trabajo de investigación a la propia madre, aumentando el malestar familiar.

Familia del menor denuncia discriminación

La familia del adolescente manifestó sentirse doblemente vulnerada: por la violencia sufrida y por el trato de las autoridades al momento de solicitar ayuda. Tanto la madre como la tía señalaron que las preguntas sobre su nacionalidad y residencia en el Perú evidenciaron discriminación y falta de sensibilidad. “Me preguntaron cuántos años tengo en Perú, si tenía carné de extranjería, como si eso fuera relevante para atender a mi hijo”, denunció Mauri López al canal de televisión.

Por su parte, el colegio Julio C. Tello colaboró entregando los expedientes académicos de los estudiantes involucrados a la comisaría e informando sobre la vinculación activa de uno de los agresores. Según la madre, la institución expresó su apoyo y colaboró con la investigación.

La tía de la víctima subrayó que este caso muestra el riesgo de impunidad ante agresiones entre menores y cuestionó la inacción policial: “Puede pasarle a cualquier niño, de cualquier nacionalidad, y las autoridades no hacen nada. Basta de que no haya justicia”, afirmó.