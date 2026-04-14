Perú

Toro suelto en Chiclayo generó alarma y todo un operativo policial para atraparlo en calles céntricas

El mamífero escapó de su corral y recorrió avenidas del distrito de San Juan, causando temor en peatones y movilizando a la Policía Nacional del Perú y Serenazgo

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Toro desató el caos y pánico en Chiclayo.
Toro desató el caos y pánico en Chiclayo.

La tranquilidad del distrito de San Juan en Chiclayo, Lambayeque, se vio alterada cuando un toro suelto recorrió varias calles, sorprendiendo a vecinos y conductores.

Según informaron medios locales, el animal cruzó avenidas y veredas sin control, ante la mirada de peatones que buscaron refugio al paso del animal. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el toro pasó a escasos centímetros de un ciudadano, sin que se registraran ataques.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Serenazgo del distrito acudieron rápidamente tras la alerta de los residentes. El despliegue de los agentes incluyó el uso de cuerdas para interceptar y contener al toro, cuyo recorrido finalizó en el parque El Águila.

Las imágenes de la intervención muestran a los uniformados y vecinos colaborando para amarrar al animal y evitar una situación de mayor riesgo. Durante la operación, los efectivos recomendaron a la población “no arriesgarse y mantenerse a distancia”.

¿De dónde salió el animal?

De acuerdo con la información recabada, la presencia del toro en la vía pública generó preocupación entre los habitantes, quienes atribuyeron el incidente a un descuido del dueño.

Aunque inicialmente se desconocía la procedencia del animal, se supo posteriormente que provenía de Pomalca y logró escapar hasta llegar a Chiclayo. El propietario recogió al toro en un camión tras la intervención de las autoridades.

El hecho no dejó personas heridas ni daños materiales, pero sí un ambiente de alerta en la zona. “Acá están tratando de sacarlo ya al camión que está viniendo ya. Efectivos policiales y cuerpo de serenazgo está apoyando acá. ¡Oye, cuidado, cuidado! ¡Cuidado!”, relató un vecino ante medios de comunicación locales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y recordaron la importancia de mantener distancia en situaciones similares, para evitar cualquier tipo de accidente.

Chiclayo: Números de emergencia

En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

  • Central policial: 105
  • Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Essalud a nivel nacional: 107
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116

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