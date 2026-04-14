Médicos salvan a adolescente con cirugía cerebral sin abrir el cráneo: técnica única en Perú evita daño irreversible

Fotografía: Agencia Andina

Un hito en la medicina peruana. Especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara lograron salvar a una adolescente de 16 años mediante una cirugía cerebral de alta complejidad que no requirió abrir el cráneo. El caso, que involucró una malformación arteriovenosa (MAV) profunda, mantenía a la paciente en riesgo de sufrir una hemorragia grave y secuelas permanentes, por lo que el procedimiento representó una alternativa decisiva para proteger su vida y su recuperación neurológica.

La joven, identificada como Camila, llegó desde Trujillo luego de presentar de manera repentina un fuerte dolor de cabeza y pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Su cuadro encendió las alertas médicas, ya que se trataba de una lesión vascular compleja ubicada en una zona profunda del cerebro. Frente a ese diagnóstico, el equipo de Neurocirugía Intervencionista optó por una técnica avanzada que permitió tratar la lesión sin recurrir a una operación tradicional, un enfoque que posiciona al hospital Almenara como referente en procedimientos de este tipo en la región.

Embolización transvenosa: la técnica que permitió tratar la malformación sin abrir el cráneo

Fotografía: Agencia Andina

La intervención realizada por los médicos de EsSalud se basó en la embolización transvenosa, una técnica mínimamente invasiva que se aplica en casos donde la cirugía abierta no resulta viable por la ubicación o el nivel de riesgo de la lesión. En lugar de realizar una apertura craneal, los especialistas introdujeron microcatéteres a través de venas y arterias hasta alcanzar el punto exacto donde se encontraba la malformación arteriovenosa, con el objetivo de cerrarla por completo y evitar una posible ruptura.

El doctor Walter Durand Castro, especialista del servicio de Neurocirugía Intervencionista, explicó que el caso requería un abordaje altamente preciso, debido a que la lesión estaba alojada en una zona muy profunda del cerebro. Según indicó, de haberse producido una hemorragia, el daño sobre el tejido cerebral habría sido severo e irreversible, por lo que la atención oportuna fue clave para evitar complicaciones mayores.

Gracias a esta intervención, Camila logró superar el riesgo que comprometía su salud neurológica y recibió el alta médica tras una evolución favorable. Camila ya piensa en retomar sus clases de quinto de secundaria, volver a reunirse con su hermano menor y recuperar su rutina con normalidad.

Antes de esta emergencia, la adolescente tenía planes centrados en su fiesta de promoción, sus ensayos de piano y su preparación para ingresar a la universidad. Sin embargo, tras atravesar esta experiencia, sus prioridades cambiaron y ahora apunta a cumplir otro objetivo: estudiar Medicina. La joven afirmó que quiere dedicarse a salvar vidas, mientras su familia destacó la atención recibida y el trabajo del personal de salud que intervino en su recuperación.

Otro caso de éxito de cirugía cerebral en Perú: niña supera rara malformación vascular

El caso pone en relieve la importancia de la capacitación médica, el soporte institucional y la cobertura del Seguro Integral de Salud para el manejo de patologías pediátricas complejas en el país - Créditos: INSNSB.

Un segundo caso reciente refuerza los avances de la medicina peruana en el tratamiento de patologías neurológicas complejas. Se trata de Abbie S. R. S., una niña de cinco años procedente de la región San Martín, quien logró recuperarse tras ser diagnosticada con una malformación aneurismática de la vena de Galeno, considerada una de las enfermedades cerebrovasculares más raras y graves a nivel mundial. Este tipo de condición presenta una incidencia aproximada de un caso por cada 25.000 nacimientos, lo que la convierte en un desafío clínico de alta complejidad.

El cuadro de la menor se agravó en septiembre de 2025, cuando sufrió una hemorragia cerebral en su vivienda en La Banda del Shilcayo, lo que le provocó parálisis en un lado del cuerpo. Tras una primera evaluación en Tarapoto, fue trasladada de emergencia a Lima, donde especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) realizaron estudios avanzados como tomografías cerebrales y angiotomografía. Estas pruebas permitieron identificar una malformación arteriovenosa gigante acompañada de hidrocefalia severa, factores que elevaban considerablemente el riesgo de complicaciones neurológicas.

El tratamiento consistió en un enfoque multidisciplinario basado en embolización endovascular, una técnica mínimamente invasiva que permitió bloquear las conexiones anómalas entre arterias y venas cerebrales. El procedimiento se ejecutó en tres etapas entre octubre de 2025 y marzo de 2026, complementado con dos cirugías adicionales y un monitoreo médico riguroso. Como resultado, la paciente logró recuperar funciones motoras y del lenguaje, además de reducir significativamente el riesgo de nuevas hemorragias o crisis convulsivas, marcando un nuevo referente en la cirugía cerebral pediátrica en el país.