Perú

Natalia Salas revela que el cáncer regresó en una sus vértebras: “sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”

La reconocida actriz reveló que la enfermedad ha reaparecido, pero dejó claro que su espíritu de lucha sigue intacto y que confía en superar este nuevo reto con la fuerza que la caracteriza

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Con honestidad y valentía, la artista compartió los desafíos de su medicación, la cirugía recomendada y el impacto emocional de la noticia, motivando a otros a no bajar la guardia (Instagram)

En el Día Internacional del Cáncer de Mama, la actriz Natalia Salas decidió contar públicamente que el cáncer que enfrentó hace tres años reapareció, esta vez en una de sus vértebras.

A través de un mensaje lleno de sinceridad y coraje, explicó que sus controles médicos permitieron detectar a tiempo la nueva lesión y que ya inició un tratamiento integral que incluye radiocirugías y medicación antihormonal.

Con gratitud hacia su familia y equipo médico, y sin perder la esperanza, la artista pidió a sus seguidores no descuidar los chequeos preventivos y mantener la fe frente a la enfermedad.

Un diagnóstico inesperado en medio de la prevención

Con una sinceridad conmovedora, Natalia Salas anunció que el cáncer reapareció en su columna, aunque aseguró que la detección temprana fue clave para iniciar su tratamiento a tiempo. (Facebook)

“En la prevención está el éxito”, escribió Natalia Salas al comenzar su mensaje en redes sociales, en una fecha simbólica que cada año recuerda la importancia de detectar el cáncer de mama a tiempo. La actriz confesó que, pese a mantener una rutina estricta de controles médicos, las últimas imágenes que recibió no fueron alentadoras. “Mis imágenes no salieron limpias”, contó con serenidad.

El diagnóstico confirmó que el cáncer de mama que le fue detectado hace tres años había regresado. “Metástasis. ¿Suena fuerte, no?”, expresó. La enfermedad, explicó, se posó en una de sus vértebras, lo que la obligó a iniciar de inmediato un nuevo proceso médico.

“En el lapso de tres semanas ya tenía biopsia, resultados, radiocirugías, tratamiento antihormonal y la programación de una cirugía para retirar los ovarios y trompas”, detalló. Su mensaje, lejos del dramatismo, transmitió una mezcla de vulnerabilidad y firmeza ante la adversidad.

Un tratamiento intenso y una pausa necesaria

Entre ampollas, pastillas y radiocirugías, Natalia Salas enfrenta un tratamiento exigente que le demanda energía y paciencia, pero mantiene su fe intacta en lograr una pronta mejoría. (Facebook)

El regreso de la enfermedad obligó a Natalia Salas a hacer una pausa en su carrera artística. “He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso”, señaló. Con un tono de humor y realismo, agregó que por ahora no puede “bailar ni hacer piruetas”, pero que su prioridad está en proteger su salud.

El nuevo tratamiento, descrito por la actriz como “una bomba”, combina radiocirugías específicas y medicación diaria. “Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse”, explicó. Su protocolo incluye tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas, que se suman al tratamiento anterior que mantenía desde su primera recuperación.

A pesar del agotamiento y las limitaciones físicas, su mensaje mantiene un tono optimista. “Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo”, afirmó. La detección temprana, producto de su disciplina médica, le permitió iniciar el tratamiento sin complicaciones mayores.

Fe, gratitud y fortaleza

Con un tono sereno, la actriz expresó su gratitud por tener una red de apoyo sólida y destacó que la prevención y la fe han sido sus mejores armas frente a la enfermedad. (Facebook)

En su mensaje, la actriz peruana también dedicó palabras de agradecimiento a su entorno. “Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”, escribió. Su esposo, su hijo y su círculo cercano se han convertido en su mayor soporte emocional durante esta nueva etapa.

La actriz compartió su experiencia no solo como un testimonio personal, sino también como un llamado de conciencia para otras mujeres. “No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores”, enfatizó. Su historia se ha vuelto un recordatorio del poder de la prevención y la importancia de escuchar al cuerpo.

Aunque admitió haber sentido miedo al principio —“me asusté porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no”—, hoy se muestra convencida de que podrá superar esta nueva batalla. “Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, declaró con determinación.

El mensaje de la actriz fue acompañado por el hashtag #CONTODOMENOSMIEDO, una frase que resume la filosofía con la que ha enfrentado cada etapa de su enfermedad.

La publicación de Natalia Salas coincidió con el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca generar conciencia sobre la detección temprana y la atención integral de esta enfermedad. Su testimonio resonó entre miles de seguidores que encontraron en sus palabras una mezcla de valentía y humanidad.

