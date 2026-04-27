Perú Deportes

Universitario no puede fichar nuevo DT: la salida de Javier Rabanal sigue sin resolverse en medio de problemas de salud

Tras más de una semana de negociaciones, el club de Ate aún no alcanza un acuerdo con el entrenador español, quien permanece en Lima mientras se recupera de un cuadro de defensas bajas y estrés

Guardar
Los periodistas Gustavo Peralta y Eduardo Combe explican la contratación del nuevo director técnico de Universitario de Deportes y la situación del ex-entrenador Javier Rabanal. L1Max

Universitario de Deportes atraviesa un momento complejo tanto dentro como fuera de las canchas. Pese a haber decidido prescindir de los servicios de Javier Rabanal por el irregular rendimiento del equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores, el club de Ate aún no logra oficializar su salida, situación que le impide avanzar en la contratación de un nuevo director técnico.

La situación responde a un tema estrictamente administrativo: mientras no exista un acuerdo económico para la rescisión del contrato del español, la institución ‘crema’ no está habilitada para registrar a otro entrenador. Esto ha dejado a la ‘U’ en una especie de limbo, obligándola a continuar con Jorge Araujo al mando del primer equipo de manera interina.

El principal obstáculo es claro. Universitario no puede inscribir a un nuevo DT sin antes cerrar formalmente el vínculo con Javier Rabanal. Así lo explicó el periodista Gustavo Peralta, quien detalló que la resolución del tema económico es clave para destrabar la situación.

“Todavía no se va a ir de Lima hasta solucionar el tema económico. Tiene opciones en Colombia y en Bolivia para dirigir, pero tienen que solucionar el tema económico, porque así la ‘U’ contrate a otro técnico, no podrá registrarlo si no hay finiquito de contrato”, señaló el comunicador en el programa ‘Hablemos de Max’.

Universitario aún no alcanza un acuerdo económico con Javier Rabanal para concretar su salida.
Universitario aún no alcanza un acuerdo económico con Javier Rabanal para concretar su salida. Crédito: Agencias

Este escenario ha generado retrasos en la planificación deportiva del club, que busca reencaminar su temporada tras una serie de resultados que lo alejaron de sus objetivos iniciales. De hecho, el equipo ‘merengue’ viene de sufrir un duro golpe al caer ante Alianza Atlético en el Monumental, resultado que lo ha relegado en la pelea por el Torneo Apertura.

Sin acuerdo y con problemas de salud

Pese a su salida del banquillo de Universitario en medio de cuestionamientos, Javier Rabanal ya cuenta con propuestas para continuar su carrera como entrenador. Según la información disponible, el técnico español maneja ofertas concretas desde Colombia y Bolivia, lo que demuestra que aún mantiene interés en el mercado.

Sin embargo, estas opciones no podrán concretarse hasta que se resuelva su situación contractual con el club ‘crema’. Por ahora, el entrenador español permanece en Lima a la espera de alcanzar un acuerdo que le permita cerrar su desvinculación de manera formal.

A la complejidad administrativa se suma un factor personal. Rabanal atraviesa un delicado momento de salud que ha complicado aún más el proceso. El técnico fue internado recientemente tras presentar un cuadro de defensas bajas, producto de un virus que se combinó con altos niveles de estrés.

Ha estado internado porque tuvo un tema de defensas bajas, contrajo un virus y se le juntó con el cuadro de estrés. Eso provocó que vaya a Emergencias y sea internado automáticamente”, se informó sobre su estado. Si bien ya no forma parte activa del equipo, su permanencia en Lima responde justamente a la necesidad de resolver todos los aspectos económicos de su salida antes de tomar un nuevo rumbo profesional.

Los 'cremas' se quedarán sin técnico luego de la salida de Javier Rabanal. Créditos: L1 Max / X.

Universitario, en espera de una solución

Mientras tanto, Universitario sigue sin poder dar el siguiente paso en la reestructuración de su comando técnico. La continuidad de Jorge Araujo como interino es, por ahora, la única alternativa mientras se destraba el caso Rabanal.

El club de Ate necesita resolver cuanto antes esta situación para no seguir perdiendo tiempo en una temporada que ya presenta dificultades en lo deportivo. Sin un acuerdo firmado, la llegada de un nuevo entrenador seguirá en pausa, dejando a la institución en una posición incómoda tanto en la Liga 1 como en el plano internacional.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesJavier RabanalJorge Araujoperu-deportes

Más Noticias

Jorge Fossati lanzó picante comentario a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

El DT de 73 años fue presentado por el club uruguayo y aclaró los motivos que impidieron su regreso a Universitario, dirigiendo un mensaje directo a la dirigencia de la institución ‘crema’

Jorge Fossati lanzó picante comentario a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

Paulo Milagres y su exitoso presente lejos de Alianza Lima: campeón en África y clasificado al Mundial de Clubes otra vez

El entrenador brasileño lo ha ganado todo esta temporada con el Al-Ahly SC de Egipto y repitió el éxito que ya había conseguido el año pasado en el vóley peruano

Paulo Milagres y su exitoso presente lejos de Alianza Lima: campeón en África y clasificado al Mundial de Clubes otra vez

Erick Delgado lanzó firme advertencia a directiva de Sporting Cristal por el duro presente: “No están pensando a futuro, habrá menos hinchas”

El exarquero se pronunció por la complicada actualidad del cuadro ‘celeste’ y no dudó en mandar un mensaje a los altos mandos. También habló de los canteranos

Erick Delgado lanzó firme advertencia a directiva de Sporting Cristal por el duro presente: “No están pensando a futuro, habrá menos hinchas”

DT de Nacional de Uruguay desconcertado por el presente de Universitario sin DT oficial: “Estamos a la deriva con eso”

Jorge Bava analizó al cuadro ‘crema’ en medio de la incertidumbre si seguirá Jorge Araujo. De todos modos, ya se prepara para el partido por Copa Libertadores 2026

DT de Nacional de Uruguay desconcertado por el presente de Universitario sin DT oficial: “Estamos a la deriva con eso”

Alianza Lima logró importante triunfo 1-0 ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con gol de Eryc Castillo, el equipo de Pablo Guede sigue firme en su lucha por ganar el primer torneo del año. Le queda esperar el resultado de Los Chankas ante ADT el lunes

Alianza Lima logró importante triunfo 1-0 ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Rol de FF.AA. en segunda vuelta genera dudas en Juntos por el Perú por cercanía del Mindef con Fuerza Popular

Ministros no asistirán a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la compra de aviones F-16 por “razones de fuerza mayor”

El antivoto a Keiko Fujimori cayó once puntos en tres semanas y ya está por debajo del 50%

Juntos por el Perú niega alianza con Antauro Humala y minimiza su cercanía a Roberto Sánchez: “Es un acompañante de la campaña”

ENTRETENIMIENTO

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

Aespa llega a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre su gira SYNK: COMPLaeXITY

Chyno y Nacho vuelven a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el show del dúo venezolano

Gia Rosalino revela que convive con Aldo Miyashiro y uno de los hijos del actor: “Nos llevamos muy bien”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

Jorge Fossati lanzó picante comentario a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

Jorge Fossati lanzó picante comentario a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

Paulo Milagres y su exitoso presente lejos de Alianza Lima: campeón en África y clasificado al Mundial de Clubes otra vez

Erick Delgado lanzó firme advertencia a directiva de Sporting Cristal por el duro presente: “No están pensando a futuro, habrá menos hinchas”

DT de Nacional de Uruguay desconcertado por el presente de Universitario sin DT oficial: “Estamos a la deriva con eso”

Alianza Lima logró importante triunfo 1-0 ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de Liga 1 2026