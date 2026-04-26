Jorge Fossati lanzó picante indirecta a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

El veterano entrenador mandó indirecta a directivos de la 'U' tras su llegada a Liverpool de Uruguay. (Video: Teledoce / Polideportivo)

La incertidumbre domina el presente de Universitario de Deportes. Tras la destitución de Javier Rabanal, la conducción técnica quedó en manos de Jorge Araujo de forma interina. La directiva todavía no ha definido una fecha para el arribo de un nuevo comando técnico, mientras las principales opciones se diluyen: Fabián Bustos, el elegido por la dirigencia, continuará en Millonarios de Colombia, y la puerta para el regreso de Jorge Fossati ha sido cerrada por decisión de los actuales administradores.

En medio de este escenario, el uruguayo sorprendió al anunciar su llegada a Liverpool de Uruguay y dio a conocer sus primeras impresiones en diálogo con Polideportivo: “Este desafío significa mucho. Tomé la decisión de aceptar el llamado del presidente porque considero que hoy Liverpool es de los clubes más serios y más importantes del país”.

El ‘Flaco’ también reveló que las oportunidades laborales no le faltaron en los últimos meses, pero priorizó tomarse un tiempo antes de asumir un nuevo reto. “Gracias a Dios, propuestas no faltaron en todo este tiempo. Primero quería acomodar un poquito mi cabeza y ver qué es lo que quería hacer. Agradezco todas las propuestas que tuve”, comentó.

Jorge Fossati fue anunciado como nuevo DT de Liverpool de Uruguay. - captura: Twitter Liverpool de Uruguay

Jorge Fossati sobre su frustrado regreso a Universitario

La relación de Jorge Fossati con Universitario quedó marcada por sentimientos encontrados. “Mi amor y mi cariño por el último club donde estuve (Universitario) está por encima del bien y del mal”, expresó el entrenador, quien no ocultó el afecto que conserva por la hinchada y el plantel que dirigió. Según el propio Fossati, el vínculo con los jugadores fue “maravilloso”, y siempre les deseará lo mejor, sin importar los cambios dirigenciales.

Pese a esa conexión, el DT ‘charrúa’ fue directo al referirse a las razones que frustraron su regreso. “Pero este no es el momento de volver, porque si no siento que estamos todos juntos y empujando para el mismo lado... En ese sentido, no tenía la misma mentalidad que algunas personas que tienen cargos importantes en el club”, apuntó, en clara alusión a miembros de la actual administración y del área deportiva. Esta declaración funcionó como un mensaje dirigido, aunque sin nombres propios, hacia figuras como Franco Velazco y Álvaro Barco, responsables de las últimas decisiones en Universitario.

Jorge Fossati ganó dos de los tres títulos del reciente tricampeonato nacional de Universitario. - créditos: Universitario

Álvaro Barco en evaluación en Universitario tras casos de Javier Rabanal y Sekou Gassama

En paralelo, la permanencia de Álvaro Barco como director deportivo de Universitario está siendo revisada por la administración. La contratación de Javier Rabanal como entrenador fue señalada como un grueso error: su corta etapa estuvo marcada por la falta de identificación con el club y por una propuesta de juego que nunca encajó con el plantel ni con la historia de la institución.

La derrota ante Melgar en Arequipa precipitó la salida del español. Según el periodista Gustavo Peralta en el podcast Colectivo World, la administración encabezada por Franco Velazco ha decidido revisar el rol de Barco: “Álvaro Barco está en evaluación por parte de la administración. Ha perdido espacio a partir de la decisión de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Está cuestionado. Ya todo lo que diga será analizado dos o tres veces”.

El otro punto crítico de la gestión de Barco es el mercado de fichajes, de los cuales solo Caín Fara ha logrado consolidarse como titular; mientras que Sekou Gassama, que llegó con la responsabilidad de ser el ‘9’ estrella, nunca se adaptó al estilo de juego de la ‘U’ ni logró regularidad.

Eso no es todo, ya que la elección del próximo entrenador está directamente en manos de Franco Velazco y el área técnica, dejando de lado la influencia que hasta hace poco tenía el director deportivo.

Por el momento, Universitario atraviesa una etapa de revisión profunda. El club, que supo sostenerse en la cima del fútbol peruano, enfrenta ahora la presión de tomar decisiones acertadas para no perder el rumbo.