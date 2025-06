Estadounidense investigado por homicidio en Cusco denuncia corrupción en la justicia peruana: “Me están acusando solo por ser extranjero”

Cody Brown explica desde Cusco que no puede abandonar Perú porque su salida sería interpretada como intento de fuga ante la justicia peruana. Tiktok: Cody Brown

Un ciudadano estadounidense que viajó a Perú para participar en un programa de español de la Universidad Estatal de Missouri enfrenta un proceso judicial en Cusco tras la muerte de un hombre durante un altercado ocurrido en marzo pasado. En entrevista con el medio Heartland News, el joven relató que el 1 de marzo, mientras caminaba con un amigo hacia un restaurante, fueron atacados por un local sin provocación previa. Según su versión, solo se defendieron, y el agresor falleció a causa de las heridas recibidas durante el incidente.

“Un hombre nos atacó sin provocación, nos persiguió y trató de hacernos daño. No golpeé al hombre con una botella de vidrio, fue de plástico. Perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza, y eso causó su muerte”, aseguró el estadounidense a Heartland News, donde también explicó que enfrenta una acusación por “homicidio con intención eventual”, una figura legal que implica causar la muerte con conocimiento de que podría ocurrir.

Proceso judicial y negociaciones complicadas

El caso permanece en fase preliminar en el sistema judicial peruano, y el acusado reside actualmente en Cusco, siguiendo el consejo de sus abogados para no abandonar el país. “Me dijeron que no debía irme porque podrían usar eso en mi contra, alegando que estoy tratando de huir de un delito que no cometí intencionalmente”, comentó en su entrevista.

La situación se ha complicado tras el rechazo por parte de la familia de la víctima a un acuerdo económico propuesto por el estadounidense. Según él, inicialmente ofrecieron una suma razonable que incluía algunos miles de dólares y pagos mensuales de alquiler durante un año, pero los familiares exigen ahora medio millón de soles (aproximadamente 136,000 dólares), un monto que considera “muy por encima del límite legal y lo que no es físicamente posible para mí pagar”.

Cody Brown habla sobre la negativa de la familia de la víctima a aceptar una oferta de compensación y la imposibilidad de cubrir la suma económica exigida. TikTok: CodyBrown

En una publicación reciente en su cuenta de Facebook, expresó: “Ahora seguiremos nuestra defensa y el tribunal decidirá cuánto debemos pagar. Estaré aquí mucho más tiempo del que había planeado. Puede tardar semanas, incluso meses en resolver este problema dentro del sistema judicial”.

Denuncias de corrupción y discriminación en el sistema judicial peruano

El estadounidense no solo critica las acusaciones en su contra, sino también la actuación de la policía y la justicia en Perú. En su cuenta de TikTok ha denunciado corrupción y falta de transparencia en el proceso. “Si estás en Perú y necesitas ayuda, no acudas a la policía. La policía peruana está plagada de corrupción, secuestra y extorsiona, especialmente a extranjeros. Encontrar un buen policía es tan raro que es más seguro no hablar con ninguno”, afirmó en uno de sus videos.

Estas críticas se reflejan también en su experiencia personal. “No tengo privilegio blanco en Perú. Me están apuntando únicamente porque soy un extranjero”, dijo en declaraciones para Heartland News, agregando que cuenta con evidencias que respaldan su versión, pero siente que estas no han sido tomadas en cuenta.

En sus redes sociales, el joven denuncia corrupción policial en Perú y advierte a otros extranjeros sobre los riesgos de acudir a la Policía Nacional del Perú. TikTok: CodyBrown

Apoyo familiar y búsqueda de respaldo internacional

En Estados Unidos, la familia del joven ha intensificado sus esfuerzos para lograr su regreso. Su madre, Kelly Brown, quien habló con Heartland News, expresó que ha enviado múltiples cartas y correos electrónicos a autoridades y organismos en busca de ayuda. “Estoy en una situación mucho más grave que la que habría estado si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos. Sé que el presidente y su gabinete defenderán a sus ciudadanos, espero que ayuden a mi hijo a regresar”, afirmó.

Mientras tanto, el acusado cumple con las medidas recomendadas por sus abogados, a la espera de que el proceso legal avance y se resuelva. Al cumplir 25 años, expresó su deseo de cerrar este capítulo difícil: “Es hora de volver a casa, terminar mi carrera universitaria y seguir adelante con mi verdadera pasión”, declaró durante la entrevista.