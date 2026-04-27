Perú

Vacunación gratuita en Perú: refuerzan dosis contra sarampión y otras enfermedades

En el INSN de Breña, decenas de familias acudieron para acceder a vacunas gratuitas. Aunque la prioridad es la población más vulnerable, las autoridades precisaron que cualquier persona puede acercarse a inmunizarse

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En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, los centros de salud del país han intensificado la aplicación de dosis para prevenir enfermedades, con especial énfasis en niños y adultos mayores. En Lima, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, se ha convertido en uno de los puntos donde se desarrolla esta campaña.

Desde tempranas horas, decenas de familias llegaron al establecimiento para acceder a las vacunas de forma gratuita. Aunque la prioridad está en la población más vulnerable, las autoridades han precisado que cualquier persona puede acudir a inmunizarse.

Durante la jornada, se observó una alta concurrencia de menores acompañados por sus padres. El proceso se realiza en un ambiente adaptado para reducir el temor de los niños, con apoyo del personal de salud, que busca hacer de la experiencia algo más amigable.

Perú intensifica campaña de vacunación ante casos de sarampión
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Vacunación gratuita en todo el país

La campaña contempla la protección contra diversas enfermedades, como parte del esquema regular de inmunización. Según explicó el director general del instituto, Benjamín Pimentel Román, esta semana se utiliza para reforzar la cobertura en la población que aún no ha completado sus vacunas.

“Esta semana es la Semana de la Vacunación de las Américas, en la cual estamos reforzando la vacunación en todos los pacientes que son susceptibles, sobre todo los menores de cinco años y los mayores de sesenta años”, indicó.

El especialista advirtió que la campaña cobra mayor relevancia ante la presencia de casos de sarampión en el país. Señaló que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, por lo que es clave completar el esquema de vacunación.

En el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, la meta es inmunizar a 1,200 personas, mientras que a nivel nacional se estima que alrededor de 200 mil niños aún son susceptibles a esta enfermedad.

Prioridad en enfermedades con mayor riesgo

Durante esta jornada, las autoridades sanitarias han puesto especial atención en las vacunas que presentan menor cobertura o que están vinculadas a brotes recientes. Entre ellas se encuentran las dosis contra el sarampión, así como vacunas dirigidas a proteger a los adultos mayores.

Pimentel explicó que, si bien el esquema de vacunación se mantiene durante todo el año, esta campaña permite reforzar la protección en enfermedades que han vuelto a aparecer.

Asimismo, recordó que la vacunación es gratuita en todo el país y que también incluye a los adultos mayores, quienes deben protegerse principalmente contra enfermedades respiratorias.

“Estamos dando énfasis en aquellas enfermedades que están generando mayor presencia, como el sarampión”, sostuvo.

Además, destacó que el personal de salud está capacitado para brindar atención adecuada, especialmente a los niños, con el fin de reducir el temor durante la aplicación de las vacunas.

Campaña busca reforzar prevención en la población

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud del Niño ha logrado vacunar a más de 450 personas en los primeros días de la campaña. La jornada se extenderá hasta el sábado, en horarios establecidos tanto en la mañana como en la tarde.

Las autoridades han reiterado el llamado a los padres de familia para que acudan a los centros de salud y completen el esquema de vacunación de sus hijos. También recordaron que no es necesario acudir únicamente a hospitales especializados, ya que las postas de salud a nivel nacional cuentan con las dosis necesarias.

Finalmente, el director del instituto insistió en la importancia de la prevención como herramienta clave para evitar enfermedades que pueden ser controladas con vacunas.

“Invitamos a todos los padres de familia a que traigan a sus niños a vacunar o acudan al centro de salud más cercano para protegerlos contra estas enfermedades”, señaló.

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