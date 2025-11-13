Perú

Puente Chillón a punto de colapsar: alcalde de Ancón pide S/ 20 millones al MTC para obras de ampliación que durarían un año

En conversación con Infobae Perú, el alcalde Samuel Daza afirmó que el colapso de la Av. Néstor Gambetta ha incrementado el tránsito de vehículos pesados sobre el puente de la Panamericana Norte

Guardar
Puente Chillón a punto de
Puente Chillón a punto de colapsar: alcalde de Ancón pide S/ 20 millones al MTC para obras de ampliación que durarían un año. (Foto: Composición - Infobae Perú)

El estado de deterioro del puente Chillón, en Ancón, ha alarmado a las autoridades locales. En diálogo con Infobae Perú, el alcalde Samuel Daza alertó sobre el inminente colapso de la estructura que conecta el norte de Lima y el resto de la capital si no se toman las acciones necesarias y que -según su estimación- podrían costar S/ 20 millones.

Según indicó Daza en conversación exclusiva con este medio, el cierre total de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla (Callao) es el principal motivo por el que se hace la alerta, pues “buena parte de ese tráfico pesado ha sido desviado a la Panamericana Norte para que pase por el puente Chillón. Eso genera un problema porque los puentes ya están muy antiguos y se corre el riesgo de que esa infraestructura pueda caerse”, afirmó.

Puente Chillón con falta de mantenimiento

El alcalde indicó que la infraestructura del puente Chillón tiene más de 50 años de antigüedad y que no se habrían realizado trabajos de mantenimiento significativos por años, por lo que no está preparada para soportar el tránsito de vehículos pesados, o al menos no a los niveles actuales luego del colapso de la avenida Néstor Gambetta.

Además, recordó que la vía donde se ubica el puente está concesionada a la empresa Rutas de Lima, bajo supervisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que dificulta la intervención directa de la municipalidad distrital de Ancón, por lo que hizo el llamado al alcalde Renzo Reggiardo para que intervenga en la situación.

El colapso del Puente Chillón
El colapso del Puente Chillón afectaría la movilidad de Lima y la economía local, según advierte el alcalde Samuel Daza. (Andina)

La Municipalidad de Lima tiene que tomar acciones inmediatas para evitar que el puente Chillón sufra algún colapso. Pero no solamente eso, sino que ante el reciente incremento de vehículos de carga pesada y vehículos ligeros por el desvío de Gambeta y también por el puerto de Chancay, se requiere de manera urgente que se amplíe el puente Chillón. Que se amplíe a dos carriles más por sentido

La solución: obras por S/ 20 millones por un año

Ante este escenario, Daza indicó a Infobae Perú que pide al MTC destinar S/ 20 millones para obras de ampliación del puente y aseguró que, si no se ejecuta la obra, “todo Lima Norte quedaría paralizado” en caso de colapso.

El alcalde calculó que las obra podrían completarse en un año si se prioriza la licitación y se tramita como necesidad pública, o incluso en ocho meses.

“Cuando se tiene buena voluntad y se tiene deseos de hacer, creo que en menos de un año podríamos estar hablando de una ampliación del puente Chillón para que puedan aligerar el enorme tráfico que tenemos aquí en la Panamericana Norte”, afirmó a Infobae Perú.

Puente Chillón a punto de
Puente Chillón a punto de colapsar: alcalde de Ancón pide S/ 20 millones al MTC para obras de ampliación que durarían un año. (Foto: Municipalidad de Ancón)

Daza afirmó que durante el desarrollo de las obras no se tendría que interrumpir el tránsito en la zona, pues los nuevos carriles se sumarían a los costados de la estructura actual. También dijo que la Municipalidad de Ancón no puede intervenir en este tema por falta de competencia al ser una vía nacional.

“Nosotros poco o nada podemos hacer sobre el tema de tránsito porque por norma le corresponde eso a la Policía Nacional y en todo caso al operador (Rutas de Lima)”, indicó el alcalde.

Puente Chillón en riesgo estructural

En julio de este año, Panorama emitió un informe en el que se listaba al puente Chillón en la lista de estructuras viales con alto riesgo de colapso en caso de un fuerte sismo. Los fallos que presenta no solo son producto de la falta de mantenimiento, sino también de un estado avanzado de deterioro, pues ya cumplió su vida útil y necesita ser renovado.

Según el ingeniero Francisco Arellano, experto en puentes, el Chillón se ha visto debilitado en su estructura, pues el acero al interior de este puente se ha corroído. “Cuando el acero de refuerzo se corroe es porque ha perdido sección a una varilla de una pulgada. Tenía un diámetro. Ahora ya es más delgadito, porque todo el resto se ha perdido (...) realmente afecta a la resistencia de la estructura”, afirmó a Panorama.

Incluso un informe de la Municipalidad de Puente Piedra indica textualmente que “el puente chillón ya cumplió con su vida útil, recomendando su reemplazo inmediato”. Pese a esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirma no tener injerencia en esta estructura, sino que esa le corresponde a la Municipalidad de Lima (MML), dirigida en ese entonces por Rafael López Aliaga, y que ahora tiene al frente a Renzo Reggiardo.

Temas Relacionados

Puente ChillónAncónMTCMinisterio de TransportesCallaoPanamericana Norteperu-noticias

Más Noticias

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Clima en Ayacucho: el pronóstico

Minedu suspende clases presenciales por paro de transportistas en Lima y Callao este viernes 14 de noviembre

La medida busca evitar riesgos en los desplazamientos y proteger a estudiantes, docentes y personal educativo durante la jornada de protesta

Minedu suspende clases presenciales por

Karla Bacigalupo reaparece radiante en ‘Miss Universo 2025’: supera problema de salud y continúa en competencia

La Miss Perú retomó las actividades oficiales en Tailandia luego de sufrir una aparente intoxicación alimentaria.

Karla Bacigalupo reaparece radiante en

Metro abre sede en populoso distrito de Lima: está frente a futura estación de la Línea 2

La cadena de supermercados del grupo Cencosud retoma su plan de expansión en el país con una moderna tienda en Lima Este, buscando fortalecer su presencia en el competitivo sector del retail

Metro abre sede en populoso

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

El exfutbolista evoluciona su canal JF10 TV y presenta una nueva plataforma con figuras como Laura Spoya y Mario Irivarren.

Jefferson Farfán lanza oficialmente su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Ariana Orué usa a

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Ni el barrio de José Jerí se salva de los delincuentes: vecinos denuncian que son víctimas de constantes robos y asaltos

IDL y CNDDHH rechazan pedido del congresista José Cueto ante la APCI y advierten intento de “maniobras políticas”

Tomás Gálvez y las extrañas movidas en Fiscalía ante la llegada de Delia Espinoza

Elecciones 2026: Ningún candidato supera el 10 % de preferencias y la mayoría de peruanos prefiere no votar, según IPSOS

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo reaparece radiante en

Karla Bacigalupo reaparece radiante en ‘Miss Universo 2025’: supera problema de salud y continúa en competencia

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quienes son sus madres?

¿Cuáles son los programas que tendría Satelite+, el canal de Jefferson Farfán?: se filtra la lista completa

DEPORTES

Dónde ver Ecuador vs Canadá

Dónde ver Ecuador vs Canadá HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Canadá HOY: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: los rivales confirmados de las ‘blanquiazules’ en el torneo

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras el Perú vs Rusia y le pidió ser el ‘10′: “Tiene que asumir la responsabilidad y manejar los hilos”

¿Pedro García tendrá programa en ‘Satélite+’ de Jefferson Farfán?: la firme postura del periodista deportivo