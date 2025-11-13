Perú

Ministro del Interior dispone que policías delincuentes pasen al retiro en menos de 15 días: “Vamos a limpiar la casa”

El ministro Vicente Tiburcio anunció que los policías implicados en delitos serán retirados de la institución en un plazo de 12 a 15 días, conforme al nuevo reglamento de sanciones

Guardar
Fuente: TV Perú

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó este miércoles que los policías que cometan delitos pasarán al retiro en un plazo de 12 a 15 días, de acuerdo con un Decreto Supremo que incluye toda la reglamentación de la tabla de sanciones.

Durante un encuentro con transportistas en Palacio de Gobierno, el titular del sector señaló que uno de los asuntos tratados en la mesa fue la corrupción en la institución.

“Vamos a limpiar la casa. Ya tenemos el Decreto Supremo donde tenemos toda una reglamentación en cuanto a la tabla de sanciones. Se ha dispuesto una oficina disciplinaria especial que va a estar en Lima para tener un mejor control y llevar a cabo todos los procesos sumarísimos de aquellos policías que transgreden la ley, aquellos que tienen flagrancia delictiva y actos probados”, indicó.

El anuncio se produjo luego de dar a conocer medidas para bloquear líneas y equipos móviles utilizados en extorsiones. “Junto con Opsitel se ha formulado el proyecto de reglamento y los lineamientos para la suspensión y el bloqueo de líneas y equipos móviles utilizando en extorsiones. Esta medida impedirá que los delincuentes sigan operando escondidos tras un número de teléfono”, agregó.

El gobierno impulsó un proyecto
El gobierno impulsó un proyecto junto a Opsitel para suspender y bloquear números y equipos móviles usados en extorsiones

En agosto pasado, el jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, había indicado que cualquier policía que delinca pierde su condición de miembro de la institución. “No habrá espíritu de cuerpo (...) El delito no tiene grados. En el momento que un policía comete un delito, deja de ser policía. Ya es un delincuente”, sostuvo en una entrevista con Willax.

“Ese juramento que hacemos ante la bandera nacional y esa vocación de servicio que mostramos desde muy jóvenes no puede pasar. La institución siempre va a ser grande, a pesar de que tenemos una sociedad muy ingrata, muy amnésica. La PNP ha dado 4.850 policías que han ofrendado la vida por la seguridad y la paz del país”, afirmó.

Medidas

Tiburcio también indicó que, en el marco del nuevo reglamento de la institución, se han creado varias divisiones y direcciones para fortalecer investigación criminal e inteligencia operativa.

“Estamos fortaleciendo la investigación criminal y la inteligencia operativa. Esto nos ha permitido crear nuevas unidades especializadas, como la división de extorsiones, que hoy está al mando del coronel Víctor Revoredo. Esta unidad enfrentará delitos que afectan al transporte, la educación, el comercio, la construcción y otros sectores”, declaró.

Se instalará una oficina disciplinaria
Se instalará una oficina disciplinaria especial en Lima para agilizar procesos sumarísimos y controlar el cumplimiento de sanciones dentro de la institución

El ministro añadió que se ha potenciado la división de tráfico ilícito de armas. “Antes era un pequeño departamento. Hoy debemos potenciarlo a nivel nacional, porque el problema con las armas de fuego es grave. Tenemos chips manchados de sangre que debemos rastrear y controlar”, afirmó.

Asimismo, explicó que se reorganizó la estructura de la División de Investigación Criminal (Depincri). “Todos los departamentos que estaban en la región Lima ahora dependerán sistemáticamente de la División de Investigación Criminal. La investigación debe estar fortalecida, al igual que la prevención”, indicó.

Tiburcio subrayó que estas medidas buscan una coordinación más efectiva entre la PNP y las autoridades municipales. “Las motos lineales también deben reglamentarse para que la Policía, junto con los municipios, actúe de acuerdo a la ley”, concluyó.

Temas Relacionados

Ministro del InteriorVicente Tiburcioperu-noticiasPNPPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Daniel ‘Soncora’ Marcos apunta alto en la UFC tras volver a la victoria: desafió a Rob Font, ex Top 5 en la categoría

El peleador peruano ve en un hipotético combate ante su similar estadounidense la oportunidad para entrar al Top 15 en las 135 libras de la promotora más importante del planeta

Daniel ‘Soncora’ Marcos apunta alto

La parte del cuerpo que debes ejercitar siempre porque representa el 68 % de la masa muscular total

Ejercitar esta parte del cuerpo no solo favorece el crecimiento muscular local, sino que impacta la masa total, el metabolismo basal, la estabilidad y la capacidad funcional diaria

La parte del cuerpo que

La actriz Daniela Sarfati revela que fue adoptada e inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir emotivas fotos de su infancia y un mensaje de gratitud hacia quienes la criaron, inspirando una ola de apoyo y reflexiones sobre el verdadero significado de la familia

La actriz Daniela Sarfati revela

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

El ministro Walter Martínez informó que Iván Paredes enfrenta un proceso disciplinario ante los recientes destapes periodísticos. “Nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones”, dijo

Ministro de Justicia ordena medidas

Joven denuncia a ‘Yo soy’ al no dejarla audicionar por imitar a Ado: “Aceptaba un no del jurado si al menos me dejaban cantar”

La aspirante trujillana compartió en redes sociales su frustración tras ser rechazada por la producción del programa porque su artista no era “comercial”

Joven denuncia a ‘Yo soy’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Justicia ordena medidas

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Delia Espinoza es citada a declarar por la JNJ, pese a suspensión judicial de su proceso disciplinario

PJ no ordenaría la restitución inmediata de Delia Espinoza: Juez esperaría que la JNJ cumpla con reponerla

Patricia Benavides promovió elección de Gino Ríos en la JNJ por pedido de ‘Los mafiositos’, según exasesor Jaime Villanueva

ENTRETENIMIENTO

La actriz Daniela Sarfati revela

La actriz Daniela Sarfati revela que fue adoptada e inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

Laura Pausini le dedica una canción al Papa León XIV en El Vaticano: “un tema que representa la luz”

Jesús Neyra vuelve a las telenovelas con ‘Luz de Luna 4’: su visión del machismo, su reencuentro con Jazmín Pinedo y su fe en el cine peruano

Tula Rodríguez regresa con ‘Los otros Concha 2’: “Lo que se viene, ni se lo imaginan”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Perú

DEPORTES

Daniel ‘Soncora’ Marcos apunta alto

Daniel ‘Soncora’ Marcos apunta alto en la UFC tras volver a la victoria: desafió a Rob Font, ex Top 5 en la categoría

Alianza Lima vs Circolo 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Pedro Gallese dejó atrás su ‘blooper’ ante Rusia y elogió nivel de jóvenes jugadores de Perú: “Están sintiendo muy bien la camiseta”

La advertencia de Manuel Barreto a los referentes: “La selección peruana está abierta a los nuevos jugadores, deben tener prioridad”

La inédita reacción de la prensa rusa luego del empate con Perú en amistoso FIFA: “Resultado inesperado contra el perdedor de las Eliminatorias 2026″