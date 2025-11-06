Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Rafael López Aliaga propone cadena de perpetua para corruptos. Foto: Cade 2025

El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, propuso imponer cadena perpetua para delitos de extorsión, sicariato, violación de menores y corrupción no solo para funcionarios, sino también para jueces, fiscales y policías.

Durante su presentación en el Cade Ejecutivos 2025, declaró que esta propuesta se podría someterse a cuestión de confianza ante el Congreso o a referéndum para que sea aprobada. Por otro lado, reclamó la importancia de liberar efectivos de la PNP de tareas administrativas para que desempeñen labores de vigilancia en las fronteras, insistiendo en que el ejército debe hacerse cargo de los puntos críticos.

Entre las propuestas, destacó la implementación de grilletes electrónicos para extranjeros no registrados, el uso de inteligencia artificial en el monitoreo ciudadano y la necesidad de intervención militar en zonas alejadas del país vinculadas a actividades ilícitas. Según el precandidato, existen regiones con baja conectividad donde actualmente operan organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

El plan incluye la creación de centros penitenciarios en áreas remotas, fuera del Centro de Estudios Penitenciarios de Alta Seguridad (CEPA), para albergar a integrantes de mafias criminales.

“Tenemos que tener la inteligencia que tiene Estados Unidos en un tratado, tener capacidad de intervención y extradición de objetivos militares”, subrayó. Sostuvo que ya existen acuerdos de cooperación con Washington y mencionó experiencias compartidas en menor grado con El Salvador.

Rafael López Aliaga contradice a su bancada: promete un Congreso unicameral si llega a la presidencia

Parte de la propuesta pasa también por endurecer la responsabilidad legal de las compañías telefónicas, sancionando a sus gerentes por permitir la venta de equipos robados y chips sin control. “Son cómplices de todo el problema de extorsión en la actualidad”, manifestó el postulante. Además, planteó eliminar medidas ilegales en casos de explotación sexual, tala y minería ilegal y narcotráfico con intervención de las Fuerzas Armadas, tomando como ejemplo crítico La Pampa, a la que describió como “un momento de infierno”.

Seguridad ciudadana

El candidato explicó que para igualar estándares internacionales en materia de seguridad se debe implementar el sistema C5, equipamiento propio de las capitales internacionales más desarrolladas e integrado por tecnología de comando, control y comunicación distribuida en las sedes regionales. Según su estimación, el costo del sistema sería manejable y permitiría un monitoreo avanzado de zonas urbanas.

Defendió la creación de un sistema de servicio militar-policial voluntario y remunerado, inspirado en el modelo de Estados Unidos, dirigido a solucionar el déficit de personal en las fuerzas armadas y policiales. Propuso que los voluntarios accedan a beneficios, como educación subvencionada y herramientas para el desarrollo profesional.

Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

En su intervención, también sugirió retomar la ingeniería militar, que por una década cumplió tareas de infraestructura y construcción, y cuyo cese atribuyó a decisiones cuestionadas de autoridades y empresas privadas.

En materia parlamentarista, promovió una vuelta al Congreso unicameral y la fijación del sueldo parlamentario en función del promedio salarial registrado por cada congresista en los últimos cinco años. Añadió: “El Congreso es cruz, sacrificio y una cruz con sacrificio que de alegría”, desestimando la idea del Legislativo como un “premio consuelo”.

López Aliaga mencionó, además, a la importancia del crecimiento económico, la reducción progresiva del Estado y mejoras en la calificación de inversión del país. Sostuvo que los incentivos para la reducción del aparato estatal seguirán centrándose en ofrecer planes voluntarios de retiro y la compra de renuncias a personal estable, dando prioridad a la sostenibilidad de las fortalezas macroeconómicas peruanas.