Escándalo en PNP: Remueven a comisario por video íntimo con hermana de detenido, confirma jefe policial de La Libertad

Fuente: RPP

El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, confirmó este lunes la remoción del mayor Randall Quispe, comisario del distrito de Chao, luego de que circulara en redes sociales un video de contenido íntimo con la hermana de un detenido.

En diálogo con RPP, el jefe policial explicó que la medida responde a una política interna que busca sancionar con rigor cualquier mala conducta dentro de la institución. “Uno es responsable de sus actos y lo dije desde un inicio de mi gestión, a nadie se le va a apañar. Y toda aquella persona que cruce la línea, nosotros mismos lo vamos a denunciar”, expresó.

Agregó que la institución respetará el proceso disciplinario y aseguró que, si se determina responsabilidad, presentarán la denuncia correspondiente.

Por el momento, el mayor fue trasladado a la ciudad de Trujillo para facilitar las diligencias administrativas y garantizar la transparencia. “Está viniendo acá cambiado a la ciudad de Trujillo porque se va a hacer una investigación con relación a este tema”, señaló.

El detenido, Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, fue arrestado el 24 de octubre y liberado el mismo día; su hermana habría grabado y difundido el video del comisario semidesnudo

Según medios locales, Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, de nacionalidad venezolana, fue arrestado el 24 de octubre bajo la figura de “peligro común” y recuperó su libertad ese mismo día. Fuentes policiales señalaron que, poco después de la detención, la hermana del detenido grabó un video que se difundió en plataformas sociales, en el que se observa al comisario semidesnudo.

La Libertad está declarada en emergencia desde hace varios meses por el Gobierno para enfrentar el embate de la delincuencia común y el crimen organizado, que en la zona está vinculada, principalmente, con la minería ilegal de oro y casos de sicariato y extorsión.

Según Llerena, la mayoría de llamadas extorsivas provienen del penal El Milagro de Trujillo, por lo que solicitó al Ejecutivo aplicar un “apagón eléctrico”: eliminar enchufes para cargar celulares, restringir visitas, realizar requisas permanentes y prohibir equipos tecnológicos como televisores. También pidió reducir de 12 a 4 los teléfonos “azulitos” que se usan para este delito.

Reforma

A mediados de octubre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que su gestión impulsará una reforma integral de la Policía Nacional (PNP) para remover a los efectivos involucrados en corrupción o con vínculos con el crimen organizado.

Mencionó, además, que el Gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas para modificar el régimen disciplinario, fortalecer el control interno y garantizar sanciones inmediatas a policías fuera de la ley. “Aquí tenemos que actuar inmediatamente, policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado”, apuntó.

“Sé cómo se mueve la Policía y el sector Interior. El Perú, hoy más que nunca, necesita a peruanos que se pongan la camiseta. Necesitamos salir de este problema gravísimo que tenemos. Estamos en tiempos oscuros, pero no imposibles para poder hacer las cosas”, añadió.

Solo en la víspera, Cuarto Poder reveló la operación de ‘Los Piratas’, una red de policías que robaba droga, extorsionaba y cometía homicidios bajo el uniforme. La investigación, basada en interceptaciones telefónicas, videos y testimonios, identificó a más de veinte efectivos activos y retirados, junto a civiles, que filtraban información, planificaban y ejecutaban delitos en Lima y Tarapoto durante tres años.

Entre los casos más graves figuran el asesinato del cambista Hernán Laines y del empresario Jorge D’Ambrosio, con información de rutas, montos y horarios obtenida desde la propia PNP.

La Fiscalía reportó operativos que derivaron en detenciones y prisión preventiva para algunos implicados, mientras aspirantes a colaboradores eficaces aportan detalles sobre la red. El expediente incluye imputaciones por robos agravados, extorsión y homicidios, y la investigación sigue abierta.